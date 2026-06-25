La quinta entrega de la saga Toy Story dirigida por Andrew Stanton trata de justificar su existencia tras el aparente cierre emocional de Toy Story 4, un alegato que consideramos innecesario pues creemos que la tercera ya cerraba una trilogía perfecta.

En esta ocasión la película opta por reabrir el universo desde una lógica de transición generacional, donde los juguetes ya no solo lidian con la pérdida de un dueño, sino con la redefinición de su propósito en un mundo dominado por nuevas formas de entretenimiento como la irrupción en el mundo infantil de los dispositivos tecnológicos.

Esta premisa demuestra una voluntad de construir una historia sobre la tensión interna de Woody como figura alejada del grupo, y el intento de Buzz por redefinir su liderazgo en ausencia de su contraparte histórico, pero siguiendo las directrices del personaje de Jessie quien domina esta vez la línea narrativa.

La película introduce nuevos personajes que encarnan los cambios tecnológicos y culturales como la Lilypad, una nueva tablet que trata de introducirse en la cotidianidad de Bonnie relegando la dinámica de los demás juguetes dentro de su entorno.

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La coherencia con la serie se mantiene en gran medida gracias a los arcos emocionales previos. Stanton, veterano de Pixar Animation Studios, demuestra un profundo entendimiento del ADN de la franquicia, especialmente en su tratamiento del tema de la identidad, no obstante, la presencia de Woody establece que a este personaje todavía no se le ha cerrado su ciclo natural de vigencia lo cual se percibe como una regresión dramática.

El desarrollo de personajes continúa siendo un pilar fundamental. Woody y Buzz siguen siendo el núcleo emocional, pero la película se atreve a desplazar parcialmente el foco hacia personajes secundarios, como de Jessie, el cual mantiene el equilibrio característico entre humor y emoción.

Sin embargo, no todo funciona con la misma eficacia pues el animado parece debatirse entre honrar su legado y justificar su continuidad, sin lograr siempre un equilibrio satisfactorio entre ambas intenciones dependiendo de la nostalgia como un recurso eficaz, pero esta vez se percibe reiterativo.

De cara al futuro, Toy Story 5 puede dejar una pregunta crucial sobre hasta dónde puede extenderse esta historia sin perder su esencia. Este nuevo episodio demuestra que aún hay posibilidades narrativas, especialmente si se exploran nuevas generaciones de juguetes y contextos culturales.

Sin embargo, la franquicia podría prolongarse si se atreve a reinventarse de manera más radical, evitando depender exclusivamente de sus personajes icónicos y apostando por nuevas formas de contar historias dentro de este universo.