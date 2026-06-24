El productor y cineasta dominicano Pablo Lozano fue elegido presidente de la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (SOGESPA) para el período 2026-2028, tras obtener la mayoría de los votos durante la Asamblea General Extraordinaria y Eleccionaria celebrada el pasado 23 de junio.

La elección define quién dirigirá durante los próximos dos años a SOGESPA, la organización encargada de proteger, gestionar y recaudar los derechos de autor de los productores audiovisuales dominicanos. Su labor resulta fundamental para garantizar que los productores reciban las compensaciones económicas derivadas del uso de sus obras y para fortalecer el desarrollo sostenible de la industria cinematográfica y audiovisual de la República Dominicana.

Una entidad clave para la industria audiovisual dominicana

SOGESPA desempeña una función esencial dentro del ecosistema audiovisual dominicano. La entidad fue creada en marzo de 2015 por iniciativa de productores cinematográficos del país, amparada en las disposiciones de la Ley de Derecho de Autor, con el propósito de representar y gestionar los derechos patrimoniales de los productores audiovisuales.

Su principal labor consiste en recaudar, administrar y distribuir los derechos de autor generados por las obras audiovisuales de sus socios, además de representar sus intereses y promover una cultura de respeto a la propiedad intelectual.

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En una industria donde las películas y producciones audiovisuales encuentran cada vez más espacios de exhibición, tanto en salas de cine como en plataformas digitales, la gestión colectiva de derechos se ha convertido en una herramienta indispensable para garantizar que los productores puedan beneficiarse del uso de sus obras.

Quién es Pablo Lozano

La elección de Pablo Lozano coloca al frente de la institución a una de las figuras más activas del cine dominicano en los últimos años.

Lozano es egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV), en Cuba, y posee una maestría de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), en España.

Es gerente y cofundador de Monte y Culebra, productora desde la cual ha impulsado proyectos de reconocimiento internacional. Entre ellos destaca "Candela", película seleccionada en Sundance Development Labs y La Fabrique Cinémas du Monde del Festival de Cannes, además de obtener el Premio del Jurado en el Festival de Biarritz 2020.

También estuvo vinculado a la producción de "Pepe", largometraje que obtuvo el Oso de Plata a Mejor Director en la Berlinale 2024, uno de los reconocimientos más importantes del cine mundial.

Asimismo, es gerente y cofundador de Veranera Films, donde produjo "Libros y bebidas", protagonizada por Clara Lago y Jackson Rathbone, presentada en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara.

Su trayectoria también incluye una importante labor académica. Fue responsable del diseño del Programa de Cine de INTEC, donde actualmente se desempeña como profesor titular.

Como director, desarrolla el largometraje híbrido "Aunque sea ver el mar", proyecto que recibió el premio LightDoxdurante Visions du Réel WIP 2024. Más recientemente, obtuvo el premio a Mejor Película de Ficción en el Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD con su película "La corta vida de las flores", consolidando una trayectoria que combina la producción, la dirección y la formación de nuevas generaciones de cineastas dominicanos.

Un nuevo liderazgo para una industria en crecimiento

La llegada de Pablo Lozano a la presidencia de SOGESPA coincide con una etapa de madurez para el sector audiovisual dominicano, que durante los últimos años ha incrementado su presencia en festivales internacionales y ha ampliado sus oportunidades de exhibición y distribución.

Su experiencia como productor, director, docente y gestor cultural le permite conocer de primera mano los desafíos que enfrentan quienes desarrollan proyectos audiovisuales en el país, desde la creación y financiación de una obra hasta la protección de los derechos derivados de su explotación comercial.

La elección de Pablo Lozano llega en un momento de creciente importancia para la gestión colectiva de derechos dentro de la industria audiovisual. Su trayectoria nacional e internacional lo posiciona como una figura estrechamente vinculada a los retos y oportunidades que enfrenta actualmente el cine dominicano.

¿Por qué SOGESPA es importante para los productores audiovisuales?

Para muchos profesionales del sector, pertenecer a SOGESPA representa una herramienta fundamental para proteger y gestionar de manera eficiente los derechos asociados a sus producciones.

La entidad actúa en representación de sus socios en los procesos de recaudación y distribución de regalías, facilitando una gestión que sería mucho más compleja de realizar de forma individual. Además, promueve la defensa de los derechos de los productores y contribuye a fortalecer su posición dentro de una industria cada vez más competitiva y globalizada.

Su trabajo también fomenta una cultura de respeto al derecho de autor, un aspecto esencial para garantizar la sostenibilidad de la producción audiovisual en la República Dominicana.

En un contexto donde las obras audiovisuales circulan a través de múltiples plataformas y mercados, la existencia de una entidad especializada como SOGESPA permite que los productores cuenten con una representación colectiva que vele por sus intereses y por el reconocimiento de los derechos que generan sus creaciones.

Con más de una década de trabajo en favor del sector, SOGESPA se ha consolidado como una pieza fundamental para el fortalecimiento de la industria audiovisual dominicana y para la protección de quienes hacen posible el desarrollo del cine nacional.

Marc Mejía Crítico de cine Marc Mejia, crítico de cine y gestor desde Cinemaforum, de creación de nuevos públicos educados en cine. Con más de 20 años de experiencia en la difusión de la industria cinematográfica a nivel local e internacional, Marc ha consolidado su reputación no solo como crítico de cine, sino también como un profundo conocedor y cineasta activo en la escena local. Su pasión por el cine fue influenciada desde su infancia por su padre, Pericles Mejía . Editor de www.cinemadominicano.com, portal creado por su padre en 2004. Ver más