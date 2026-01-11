El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) aporta de manera directa al crecimiento sostenido de la industria cinematográfica, al fortalecer el talento local y respaldar el posicionamiento de República Dominicana como un referente regional en el desarrollo cinematográfico.
Durante 2025, Infotep capacitó a 204 participantes en 13 áreas especializadas del sector audiovisual, en coordinación con la Dirección General de Cine (Dgcine) y el Ministerio de Trabajo. Estas acciones estuvieron enfocadas en elevar la competitividad del talento técnico dominicano y en facilitar su inserción en producciones nacionales e internacionales, contribuyendo así al fortalecimiento integral del sector.
El impacto de esta formación se refleja en testimonios como el de René Alejandro Fortunato, hijo del director de cine y documentalista fallecido René Fortunato.
“Realmente me sorprendió la calidad con que se imparten los cursos de preproducción de cine, los cuales son gratuitos y de mucha calidad. Considero que la capacitación que se nos brindó está muy actualizada y alineada a lo que demanda el mercado laboral”, afirmó.
En la misma línea, Joan Manuel Arias resaltó que los talleres le permitieron comprender y estructurar proyectos audiovisuales.
“Ha sido muy enriquecedor capacitarme. He aprendido un montón de cosas en relación a los proyectos cinematográficos que antes no entendía cómo crear los proyectos, hacer una carpeta de producción y cómo se buscan los patrocinadores”, señaló.
Otros participantes indicaron que parte de la formación se realizó en modalidad virtual, manteniendo altos estándares de calidad para la realización de cine, documentales, comedias y dramas.
El director general de Infotep, Rafael Santos Badía, señaló que el impacto de la formación técnico profesional trasciende los números y se refleja en la transformación del talento humano y en la generación de oportunidades para el desarrollo nacional.
“Cada egresado es el reflejo de una misión cumplida, la de formar personas competentes, éticas y capaces de transformar sus entornos con su trabajo”, indicó.
Además, el egresado de Infotep, Isaías Alberto Reyes, obtuvo dos premios Emmy por su trabajo en televisión en Allentown, Pensilvania, donde labora en el canal local 69.
