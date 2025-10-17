Ante la premiere del documental Henry Molina: A la sombra de la democracia, realizada en el auditorio de Casa San Pablo, muchos jóvenes asistentes se preguntaban: ¿Quién fue Henry Molina? ¿Qué hizo? ¿Por qué merece ser recordado? Mientras tanto, familiares, allegados, realizadores y críticos de cine acudían con la expectativa de descubrir el alcance y la calidad de este proyecto audiovisual.

Henry Molina fue uno de los precursores de la lucha sindical y democrática dominicana, combatiente contra dictaduras y soldado constitucionalista que tomó las armas en 1965 desde el Comando de Trabajadores Cristianos, en Ciudad Nueva, para defender la legalidad institucional. Fue también promotor de la creación de entidades civiles fundamentales como la Confederación Autónoma Sindical Cristiana (CASC), la Federación de Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC) y el Instituto de Formación Agraria y Sindical (INFAS), instituciones aún vigentes y con impacto en la vida social y laboral del país.

El documental, producido por RD Activa bajo la dirección de Luis Emilio Molina, y guionizado, animado, narrado y dirigido por su nieto Guillermo Molina, tiene una duración de una hora y 48 minutos. Durante su proyección, el público mantuvo un respetuoso silencio, roto apenas por tres o cuatro momentos de risa espontánea ante escenas de genuina humanidad y humor histórico. Entre ellas, un pasaje casi desconocido: el de un combatiente constitucionalista haitiano que robó un tanque de guerra a los marines estadounidenses, quienes se habían distraído atendiendo los coqueteos de unas jóvenes dominicanas.

Henry Molina y su familia. Captura de pantalla de documental "A la sombra de la democracia".

Los aportes de Henry Molina —en materia de seguridad social, legislación laboral (que sustituyó el Código Trujillo de Trabajo) y creación del INFOTEP— son hoy pilares que benefician a millones de dominicanos. El documental disecciona la vida de un hombre que nunca buscó beneficios personales, que no se dejó seducir por el poder o el dinero, que arriesgó su vida en múltiples ocasiones y pagó con cárcel y represión física su compromiso ético y político.

El proyecto cinematográfico

El lenguaje documental desarrollado por Guillermo Molina resulta novedoso, creativo y de innegable proyección internacional. El director elige un formato que equilibra testimonio y reconstrucción, estructurado sobre una entrevista extensa al propio Henry Molina, complementada por los aportes de 16 entrevistados: compañeros de lucha, testigos de época y estudiosos del proceso histórico que protagonizó.

El relato se apoya en una valiosa documentación visual —fotografías, material de archivo y videos—, que aporta textura y veracidad al discurso narrativo. Uno de los mayores aciertos es la animación, concebida para recrear ocho momentos cruciales de la vida del líder sindical.

Las primeras animaciones son intuitivas y funcionales al relato; sin embargo, las últimas animaciones alcanzan un nivel superior en estilo, diseño y detalle, destacando un trabajo iconográfico de original manejo cromático: una paleta de tonos pasteles vivos, armonizados con el vestuario, los peinados, los ambientes y las referencias temporales. Este aspecto, sin duda, constituye un material de estudio para animadores y directores de arte.

La comunidad audiovisual se encuentra ante un realizador que merece atención y respeto. Guillermo Molina demuestra estilo, talento y una comprensión madura del lenguaje cinematográfico, contribuyendo al fortalecimiento de la marca nacional del cine dominicano. Su trabajo fotográfico y la banda sonora exhiben nitidez, profundidad y un manejo técnico de alto nivel.

El final con el bolero Brindo por ti, original de Víctor Víctor, interpretado magistralmente por Lope Balaguer, con arreglo e interpretación al piano de Jorge Taveras, sobre imágenes familiares, desgastadas por el tiempo, es uno de los cierres más emotivos que hemos disfrutado de un documental dominicano en los últimos años.

Los fallos

El trabajo se excede en su duración. Probablemente, un número menor de entrevistas (16) seleccionadas con mayor criterio y menos tiempos de exposición, con excepción de algunos y disfrutables expositores (Hazim, Guerrero, Alburquerque,) y una exposición más concisa en torno a la dictadura de Trujillo, sin incluir las animaciones que son un aporte artístico diferenciador, habrían llevado el trabajo a la hora y media ideal para un largometraje.

Hay fechas imprecisas o descontextualizadas que podrían corregirse con la asesoría de investigadores del Archivo General de la Nación (AGN) u otras fuentes históricas autorizadas. Aparecen fotografías que no corresponden a los hechos descritos —por ejemplo, al referirse a la represión trujillista, se incluyen imágenes de víctimas civiles de la Revolución Constitucionalista—, errores que afectan la rigurosidad del documento histórico.

Autenticidad y sinceridad

Henry Molina.

Dos rasgos definen este documental: su honestidad narrativa y su valor artístico. La exposición biográfica muestra a Henry Molina como un líder democrático y cristiano, comprometido con la defensa de los más vulnerables y con la dignidad de los trabajadores. Su retrato es humano, sincero y transparente: no oculta debilidades, dudas, enfermedades ni dolores personales. Ese gesto lo ennoblece y lo convierte en un testimonio valiente.

A la sombra de la democracia deja lecciones políticas y existenciales, así como siete principios de vida que emergen del ejemplo de su protagonista. También marca un hito en la manera de concebir el documental dominicano: propone un equilibrio entre rigor histórico, creatividad estética y sensibilidad social, con estándares técnicos de nivel internacional.

El documental puede verse en YouTube, (www.henrymolina.com).

Ficha técnica:

Título: Henry Molina: En la sombra de la democracia.

Duración: 1: 1:48:00

País: República Dominicana.

Idioma: español

Año: 2025

Género: Documental biográfico

Dirección y guion: Guillermo Emilio Molina.

Producción general: Luis Emilio Molina.

Productoras: Standard Films y RD Positiva.

Narración: Guillermo Molina.

Dirección de fotografía: Gándica (AVC).

Montaje / Edición: Guillermo Emilio Molina.

Animaciones: Estudio Pequod.

Sonido directo y mezcla: Saúl Rondón.

Asistencia de sonido: Yandry.

Música original: Bonny Báez.

Diseño gráfico y materiales de archivo: Archivo familiar Molina / Estudio Pequod/AGN

Entrevistados: José Gómez Cerda, Maritza Chireno, Rafael Santos Badía, Julito Hazim, Martín Medina, Gabriel del Río, Luis Emilio Molina, Luis Henry Molina, Juan Bolívar Díaz, Miguel Guerrero, Andras Navarro, Ramón Alburquerque, María Antonieta Bello, Hipólito Mejía, Enmanuel Esquea Guerrero, Cinthia Molina, Carlos Rodríguez del Prado, José Alberto Castillo, Federico Peralta, Milton Ray Guevara, Abigail Cruz Infante y Quico Tábar.

Sinopsis: Expone la trayectoria sindical y política de Henry Molina, su rol en la fundación de la CASC, el Instituto de Formación Agraria Sindical y la ley que creó el INFOTEP; reflexiona sobre la memoria, el trabajo y la ética pública.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más