El Diablo viste a la Moda II

¿Cuándo se estrena El Diablo Viste a la Moda 2? ¿Dónde puedo ver la película en República Dominicana? La esperada secuela ya tiene estreno oficial: este jueves 30 de abril de 2026.

El regreso de esta icónica historia de la moda trae a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes retoman sus papeles en una producción bajo el sello de 20th Century Studios.

La primera entrega, estrenada hace más de una década, se convirtió en un fenómeno global del cine y la cultura pop.

La película El diablo viste a la moda es una historia que sigue a Miranda Priestley, la poderosa editora de la revista Runway, temida en la industria de la moda, y a Andy Sachs, su asistente, quien enfrenta el reto profesional más exigente de su vida.

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El largometraje El diablo viste a la moda fue dirigido por David Frankel y también contó con actuaciones de Adrian Grenier.

Con un presupuesto de US$ 35 millones, El diablo viste a la moda logró posicionarse como un éxito comercial y de crítica, alcanzando una calificación de 7/10 en IMDb y un 76 % en Rotten Tomatoes.

Además, destacó por su vestuario, considerado uno de los más costosos en el cine, con piezas de 100 marcas y un valor cercano al US$ 1 millón.

1 de 3 | El rodaje de la segunda entrega se llevó a cabo de junio a octubre de 2025 en Nueva York y Milán, con filmaciones adicionales en Newark. 2 de 3 | El éxito comercial y el elogio crítico por la interpretación de Meryl Streep continuó en el mercado extranjero, con la película liderando la taquilla internacional en todo octubre del 2016. 3 de 3 | La interpretación de Meryl Streep recibió excelentes críticas, y, más tarde, obtuvo nominaciones, incluyendo uno para los premios Oscar 2006, así como para el Globo de Oro como Mejor Actriz en Comedia o Musical.

¿De qué trata El Diablo Viste a la Moda?

Basada en el best seller de Lauren Weisberger, la historia se inspira en su experiencia trabajando en la revista Vogue junto a la reconocida editora Anna Wintour.

La trama combina moda, ambición y sacrificios personales en una narrativa que marcó a toda una generación.

¿Dónde ver El Diablo Viste a la Moda 2 en República Dominicana?

Hoy jueves 30 de abril se estrena en República Dominicana El diablo viste a la moda 2.

La secuela promete mantener el glamour, el drama y el ritmo acelerado del mundo editorial, ahora con una historia adaptada a los nuevos tiempos de la industria fashion.

La película estará disponible en las principales cadenas de cine del país desde su estreno, hoy jueves 30 de abril de 2026.

También contará con funciones desde las 3:00 de la tarde y combos temáticos para los fanáticos.

Caribbean Cinemas

Cinema Oasis en Bonao

¿Por qué es tendencia El Diablo Viste a la Moda 2?

El regreso de esta franquicia ha generado gran expectativa entre los fanáticos, especialmente por la continuidad del elenco original y su impacto en la cultura pop.

Además, se posiciona como uno de los estrenos más importantes del 2026 en la industria del cine.

Mientras tanto, en la cartelera internacional destacan otras producciones como The Super Mario Galaxy Movie, Project Hail Mary y The Drama, aunque ninguna con el peso cultural del regreso de Miranda Priestly.

Con su estreno, El Diablo Viste a la Moda 2 busca posicionarse nuevamente como un referente del cine fashion y uno de los mayores éxitos de taquilla del año.

¿De qué trata El diablo viste a la moda 2?

Veinte años después del período desafiante, fabuloso y transformador que pasó Andy en la revista Runway, es hora de que entre nuevamente a la oficina de Miranda Priestly.

Miranda se enfrenta a una industria editorial de revistas en constante cambio y se reencuentra con una Andy más segura de sí misma y madura.

Juntas se enfrentan a Emily, la antigua asistente de Miranda, que ahora es una figura importante en una marca de lujo.

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2?

La película estrena hoy 30 de abril de 2026 solo en cines.

¿Quiénes forman parte del elenco de El diablo viste a la moda 2?

Meryl Streep como Miranda Priestly

Anne Hathaway como Andrea “Andy” Sachs

Emily Blunt como Emily Charlton

Stanley Tucci como Nigel Kipling

¿Qué películas hay en el cine dominicano?

La cartelera dominicana está variada. Desde biopic hasta películas para los más pequeños de la casa. The Súper Mario Galaxy Movie, la segunda entregada de la historia de Luigi, Mario y la princesa Peache acumula ya US$ 834.3 millones, la más taquillera hasta la fecha, según Box Office Mojo. Michael, la película basada en el éxito del Rey del pop, En el mercado global sumó US$ 237.6 millones, de acuerdo con Box Office Mojo. Project Hail Mary, recaudó US$ 615.6 millones, mientras que The Drama, unos US$ 113.8 millones.

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