ACENTO CULTURAL

Agenda semanal de arte y cultura
Del jueves 23 al miércoles 29 de octubre de 2025
Una semana intensa de creación, palabra y escena: poesía, teatro, música, cine, exposiciones, conferencias y cultura viva que se expande desde Santo Domingo a todo el país.
SANTO DOMINGO
🎭 Teatro y Escena
XII Festival Internacional de Teatro RD 2025 – “El teatro somos todos”
Del 19 al 30 de octubre, el país continúa celebrando el arte escénico con 75 funciones, 15 compañías internacionales y 17 nacionales. Dedicado al gestor cultural Freddy Ginebra y al grupo español Teatro Corsario.
Boletas populares: RD$200.
Funciones destacadas (Semana 2):
- “Archipiélago” – Producción dominicana contemporánea · Jue 23 · 8:30 p. m. · Sala Ravelo, Teatro Nacional.
- “La última boda” – Teatro dominicano · Vie 24 · 8:00 p. m. · Casa de Teatro.
- “El Gallo” – Dir. Claudio Rivera ·Sab25 · 8:00 p. m. · Teatro Guloya.
- “Romero y Julieta” – Jue 23 y Vie 24 · 7:30 p. m. · Nova Teatro.
- Las vaginas son ateas. Actuacionesde Yanela Hernández y Xiomara Rodríguez.
- “Yo, dispositivo Venus” –AdelineFlaun (Francia/Caribe) · Sab 25 · 7:00 p. m. · Sala Cristóbal de Llerena, Casa de Teatro.
📚 Literatura / Semana de la Poesía 2025
🗓️ Del 22 al 28 de octubre.
La poesía se expande por universidades, colegios, plazas y centros culturales, construyendo un puente entre la creación y la ciudadanía.
Tema: Voces que cruzan fronteras.
Poetas de América Latina, Europa, Asia y el Caribe comparten versos en escenarios de todo el país.
Entre los invitados:
Luis Méndez Salinas (Guatemala), Carlos Aldazábal (Argentina), Sonia Betancort y Esther Ramón (España), Alí Calderón y José Luis Rivas (México), Fabricio Estrada (Honduras), Miguel Ángel Nater (Puerto Rico), Rei Berroa (RD–EE. UU.), Fakhri Ratrout (Palestina–Nicaragua), Denisse Vega Farfán y Miguel Ángel Zapata (Perú), Gian María Annovi (Italia), Sylvie Kandé (Francia), Wang Shuman, Wang Tingzhang y Yang Siping (China) y Samuel Gregoire (Haití).
Comité Organizador: José Enrique Del Monte, Bisely Reyes, Ángela Hernández, Soledad Álvarez, Jochy Herrera, Plinio Chaín, Denisse Español y Basilio Belliard.
🎬 Cine / Conferencias / Formación
- 🎥“En la otra isla” – Cineforum · Jue 23 · 7:00 p. m. · Centro Cultural de España.
- 🎤El proceso creativo de Begoña Caparrós – Conferencia · Vie 24 · 6:30 p. m. · Centro Cultural de España.
- 🎞️Cine desde el guion – Taller práctico · Vie 24 · 5:00 p. m. · Cinemateca Dominicana.
- 🧭Nociones de antropología sociocultural – Charla formativa · Vie 24 · 7:00 p. m. · Centro Cultural Banreservas.
- 🖼️Exposición “Postales del más acá” – Hasta el 26 de octubre · Centro Cultural de España.
🎶 Conciertos y Música en Vivo
- GrupoBonyé– Ruinas de San Francisco · Dom 26 · 6:00–10:00 p. m. (Gratis).
- Casa de Teatro – Semana de cantautores, jazz y trova.
- Lungomare– Tributos y rock en vivo · Malecón.
- “Libre Soy – Concierto Lanzamiento” – Vie 31 · 8:00 p. m. · Iglesia IBO (evento previo a noviembre).
🧒 Eventos Familiares y Ocio
- 🎨Taller infantil “Pumpkin Painting” – Sab 25 · 4:00 p. m. · BlueMall Punta Cana.
- 💃Eventos de bachata, música electrónica y networking cultural – Consultar cartelera local.
🖼️ Museos y Exposiciones
- Museo de Arte Moderno (MAM): 31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales (vigente).
- Centro CulturalBanreservas: Aquiles Azar. Siempre dibujos.
- Casa del Cordón – Museo Taíno: Cultura e historia de los primeros pobladores.
- Centro León (Santiago): Exposiciones y conferencias permanentes.
🏛️ Patrimonio y Monumentos
- Alcázar de Colón – Plaza España.
- Fortaleza Ozama – Mar–Dom· 9:00 a. m.–5:00 p. m.
- Museo de las Casas Reales – Historia colonial.
- Faro a Colón – Visitas guiadas.
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
- Centro León: Mar 28 · 7:00 p. m. · Charla “El Caribe visto desde la poesía contemporánea”.
- Centro de la Cultura de Santiago: Presentaciones del FITE 2025 con compañías de México, Colombia y República Dominicana.
- Gran Teatro del Cibao: Programación teatral y musical (boletería oficial).
SAN FRANCISCO DE MACORÍS / REGIÓN NORDESTE
- Actividades de la Semana de la Poesía 2025 en la UCNE y en la Casa de la Cultura.
- Conversatorios sobre literatura regional y talleres de lectura poética.
PUERTO PLATA
- Parque Central: conciertos y actividades culturales populares.
- Fortaleza San Felipe y Museo del Ámbar: visitas abiertas al público.
LA ROMANA / HIGÜEY / PUNTA CANA
- Altos de Chavón: Museo Arqueológico Regional y Galería de Arte.
- Museo de La Altagracia (Higüey): Arte sacro y patrimonio religioso.
- Cartelera hotelera: tributos, teatro y espectáculos musicales.
🌟 Destacados de la Semana
- Jue 23 – “Archipiélago” – Teatro Nacional · 8:30 p. m.
- Vie 24 – Conferencia Begoña Caparrós – Centro Cultural de España · 6:30 p. m.
- Sab25 – “Yo, dispositivo Venus” – Casa de Teatro · 7:00 p. m.
- Dom26 – Grupo Bonyé – Ruinas de San Francisco · 6:00 p. m.
- Del 22 al 28 – Semana de la Poesía 2025 – Escenarios múltiples.
- Hasta el 26 – “Postales del más acá” – Exposición CCE.
- Vigente – Bienal Nacional de Artes Visuales 2025 – MAM.
🗓️ Avance inmediato
- El FITE RD 2025 continúa hasta el 30 de octubre con funciones en todo el país.
- Clausura: “Protocolo del Quebranto” – Jue 30 · 8:30 p. m. · Sala CarlosPiantini, Teatro Nacional.
- En noviembre: Ciclo de Cine Iberoamericano y nuevas exposiciones de arte contemporáneo.
La cultura no descansa: se vive cada semana en Acento Cultural.
📩 Para incluir actividades, escribe a: daniloginebra54@gmail.com
