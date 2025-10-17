La participación latina en producciones internacionales es una fuerza indiscutible, y los actores dominicanos se abren espacios para ganar visibilidad en series y películas de alcance global, incluyendo plataformas como Netflix.

Zoe Saldaña, ganadora del Óscar a mejor actriz de reparto, por su interpretación como la abogada Rita Mora Castro en el narcomusical Emilia Pérez, es uno de los ejemplos de triunfo de dominicanos que han puesto en alto el nombre del país en el séptimo arte.

Las dominicanas Dascha Polanco, Jessica Pimentel (nacida en Estados Unidos, de padres de República Dominicana), Selenis Leyva (nacida en Cuba, de padres dominicano y cubana), Jackie Cruz (nacida en Estados Unidos, de madre dominicana, y criada en República Dominicana) y Laura Gómez (nacida en Estados Unidos, padres de República Dominicana, donde vivió parte de su vida), mostraron su talento a millones de personas como parte del elenco de Orange Is The New Black, de Netflix.

Ahora es el turno de Rico Paris, actor dominico-estadounidense, reconocido por interpretar papeles como Also Juan en Zola (2020) y como Hunter en September 17th (2023),

Rico, de 35 años, participa en la serie de Netflix BOOTS, en la cual interpreta a Santos, un soldado que es igualmente dominico-estadounidense.

Sobre su papel, en una entrevista para la Asociación Nacional de Productores Latinos Independientes (NALIP), el actor dijo que interpretar a Santos en The Corps / BOOTS (2025) y, especialmente, encarnar un personaje dominicano, fue “un gran honor”.

Recordó que el personaje fue escrito como dominicano, y subrayó que su selección no obedeció únicamente a su origen.

El actor también es estadounidense, pero se identifica con su herencia dominicana y se siente "orgulloso de ello".

Para Paris, interpretar a un dominicano en Netflix representa un gran logro para su comunidad y un honor personal.

El actor destacó que representar a un dominicano en una producción global es un hito para su comunidad y una señal de mayor visibilidad en plataformas internacionales.

