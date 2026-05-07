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El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, zarpó este miércoles de Cabo Verde con destino a las Islas Canarias, donde se espera que llegue en un par de días.

En un principio, el presidente de esta región de España, Fernando Clavijo, se negó a aceptar el crucero porque, según él, representaba una amenaza "muy real" para la población.

Más adelante dijo que habló con la ministra de Sanidad, Mónica García, quien le indicó que el navío no atracaría allí, sino que solo echaría ancla, y que los pasajeros evacuados serían sacados con la ayuda de una lancha.

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Mientras que Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y expresidente canario, informó que la decisión del gobierno español de aceptar el MV Hondius está relacionada con un estatuto vinculante del Reglamento Sanitario Internacional.

"España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles", expresó el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Por su parte, Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), comentó este jueves que le había pedido al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que aceptara el barco y agradeció su "generosidad, solidaridad y el cumplimiento de su deber moral".

El gobierno español insiste en que no existe ningún riesgo para la población de las Islas Canarias.

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Pero los habitantes de Santa Cruz, una ciudad portuaria al norte de Tenerife, expresan emociones encontradas cuando se les pregunta qué piensan de la llegada del MV Hondius a las islas.

"Siempre y cuando solo atraque aquí, no hay problema", le dice a la BBC Rafael, un taxista. "Me imagino que habrá mucha seguridad".

Otros expresan mayor preocupación. "La tasa de mortalidad de esta enfermedad es muy alta", señala José Enrique, un vendedor de helados. "Sí, me preocupa. Es normal tener miedo".

El crucero salió de Argentina hace alrededor de un mes en un viaje a través del océano Atlántico.

Tres pasajeros han muerto y otros tres con síntomas fueron evacuados este miércoles para recibir atención médica en los Países Bajos.

146 personas a bordo

Tras las evacuaciones, 146 personas de 23 países permanecen a bordo del crucero, según confirmó a la BBC la compañía operadora Oceanwide Expeditions.

Esta cifra incluye a un pasajero que murió a bordo el 2 de mayo.

La OMS confirmó este jueves cinco contagios de hantavirus asociados al crucero y especialistas aseguran que se trata de una cepa poco común, conocida como la cepa andina, que puede transmitirse entre personas que mantienen un contacto estrecho y prolongado.

García, ministra de Sanidad, dijo anteriormente que la embarcación atracaría en el puerto de Granadilla, en Tenerife.

Situado en el sur de la isla, es principalmente un puerto industrial y comercial, y cuenta con varios muelles para embarcaciones, según el Directorio Mundial de Puertos.

Tras la rectificación de la ministra, quien afirmó que el buque finalmente solo fondearía en el puerto de Granadilla, sin atracar, Clavijo lo celebró como una "buena noticia".

La oposición de su gobierno local de aceptar la entrada de la embarcación en las Islas Canarias provocó una tormenta política en España, pero poco pudo hacer para evitarla: el gobierno central es el responsable del control de fronteras y de la gestión de las crisis sanitarias.

Pero, ¿pudo el gobierno central de España haber denegado la entrada del crucero en su territorio?

El Reglamento Sanitario Internacional

El gobierno español defendió su decisión alegando que las Islas Canarias "son el lugar más próximo con las capacidades necesarias", después de que la OMS explicara que Cabo Verde no contaba con los recursos para realizar esta operación.

Getty Images Se prevé que el crucero llegue este fin de semana al puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias.

Torres, ministro de Política Territorial y expresidente canario, explicó que en la petición de la OMS a España para que aceptara el crucero hubo una orden vinculante que hacía referencia a cuatro artículos expresos del Reglamento Sanitario Internacional.

El artículo 44 de este reglamento establece que los Estados Partes se comprometen a colaborar entre sí en la medida de lo posible para la detección y evaluación de eventos de salud pública, y la respuesta a los mismos, así como a prestar y facilitar cooperación técnica y apoyo logístico.

Por otro lado, el artículo 28 estipula que no se podrá negar el acceso a un punto de entrada a una embarcación por motivos de salud pública.

Ambos artículos forman parte de un tratado vinculante, aunque el artículo 28 no siempre se interpreta como prohibición absoluta de denegar atraque, sino que está condicionado a medidas de salud pública.

El puerto más cercano para un desembarque seguro

Si bien Cabo Verde pudo alegar que no contaba con las capacidades para acoger el crucero, y el propio Reglamento reconoce que no todos los países disponen de la infraestructura necesaria, en el caso de España habría resultado difícil alegar una falta de capacidad o de recursos para gestionar el brote de hantavirus.

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La ministra de Sanidad española, Mónica García, insistió en que las Canarias albergan el puerto más cercano con plena capacidad técnica "para un desembarque seguro y para la protección de la salud pública".

Cuando el barco llegue a las Islas Canarias, las autoridades sanitarias tienen previsto realizar evaluaciones médicas a los pasajeros a bordo.

Si no presentan síntomas, los ciudadanos extranjeros serán repatriados, mientras que los españoles serán trasladados a un hospital militar en Madrid, donde serán monitoreados.

Con información adicional de Guy Hedgecoe.

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