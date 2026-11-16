BBC Marie Lane dice que no puede dormir por este error.

Una mujer dice que "ya no siente lo mismo" respecto a la tumba que reservó y pagó hace tiempo, después de que un desconocido fuera sepultado allí por error y posteriormente exhumado.

Marie Lane, de 69 años, explica que reservó un lote, ubicado detrás del de sus padres fallecidos, en el cementerio de Deeping St James, en Lincolnshire, Inglaterra.

Pero ahora Marie Lane dice sentirse "bastante vacía" e "indignada" por la forma en la que el consejo parroquial local gestionó el error.

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A principios de este año, el Ministerio de Justicia concedió una licencia para exhumar a la persona que yace en la tumba de Lane con el fin de rectificar la confusión.

El Consejo Parroquial de Deeping St James declaró que "reconoce que se cometió un error" y pidió disculpas "por el malestar que esto ha causado a ambas familias".

Añadió que el lote del cementerio fue restituido a favor de Lane.

Lane indica que en 2013 compró el derecho exclusivo a ser enterrada en un espacio detrás de la sepultura de su madre, lo cual fue confirmado por un documento del Consejo Parroquial de Deeping St James al que la BBC tuvo acceso.

"Compré un lugar para estar cerca de mis padres", sostiene Lane. "No tiene sentido que me entierren aquí si no puedo estar con mis seres queridos".

BBC Lane dice que ya no se siente a gusto al visitar las tumbas de sus padres.

"Me quedé parada, sin saber qué hacer"

Lane cuenta que a principios de 2023 visitó el cementerio y descubrió que alguien había sido enterrado en su parcela.

"Me quedé allí parada sin saber qué hacer, para ser honesta", recuerda. "En mi tumba fue enterrada una persona que no conozco".

Lane añade que tardó más de tres años en la apelación para que trasladaran a la persona y que no tenía "ninguna alternativa" ya que no había otro espacio cerca de las tumbas de sus padres.

Para exhumar un cadáver en terreno no consagrado en Inglaterra es necesario solicitar una licencia al Ministerio de Justicia y, por lo general, se requiere el consentimiento de los familiares más cercanos de la persona fallecida.

En una carta del Ministerio de Justicia dirigida al Consejo Parroquial de Deeping St James, se le concedió la licencia sin el consentimiento de los parientes más cercanos y a pesar de las objeciones "morales y religiosas" de la familia del fallecido.

Explicaba que no existían otras soluciones posibles para subsanar el error y, por lo tanto, autorizaba la exhumación.

La BBC ha intentado ponerse en contacto con la familia de la persona exhumada.

BBC Eric Lane, esposo de Marie Lane, expresó sus dudas sobre la capacidad del consejo parroquial para administrar el cementerio.

Eric Lane, de 77 años, marido de Marie Lane, explica que el proceso tuvo un "impacto devastador" en su esposa.

Dice creer que el consejo parroquial "no pudo llevar un registro adecuado para evitar tal error" y le preocupa que pueda volver a ocurrir algo similar.

La BBC planteó esta acusación específica al ayuntamiento y preguntó qué medidas se han implementado para evitar futuros errores. No se recibió respuesta.

Decepción

Eric Lane asegura que a su esposa "ya no le gusta" ir al cementerio.

"Hay tanta crueldad y amargura relacionadas con este lugar que no sé si alguna vez podrán superarse", dice.

Marie Lane expresó sus condolencias a la familia de la persona que fue enterrada accidentalmente en su espacio y dijo comprender el impacto que habían sufrido.

"Quería conocerlos", apunta. "Le pedí [al consejo parroquial] que se reuniera con ellos innumerables veces y me dijeron que no".

"Me siento muy incómoda incluso al visitar el cementerio; ya no venimos para nada tan a menudo como solíamos hacerlo", añade.

Y todavía tiene cuestionamientos.

"Esto no debería haber tardado tres años ni tres meses, y no deberíamos haber tenido que luchar así", lamenta.

BBC Eric y Marie Lane dicen estar preocupados por que el error pueda repetirse.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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