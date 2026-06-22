Getty Images

Andy Burnham no es ajeno a las contiendas por el liderazgo del Partido Laborista británico.

Hace más de 10 años se presentó dos veces, sin éxito, al puesto de líder.

Pero con su decisiva victoria en las recientes elecciones especiales parlamentarias de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, Burnham puede ahora llegar a Downing Street como primer ministro.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según las leyes británicas, el político que lidera el partido gobernante es también el que lidera el país, y los laboristas ganaron hace dos años la posibilidad de formar gobierno.

Con la renuncia este lunes de Keir Starmer como primer ministro y como lider del laborismo, ahora es el partido el que debe elegir a su sucesor.

Pero quienes desean presentarse a una contienda de esta naturaleza deben ser miembros del Parlamento y eso fue lo que logró Burnham la semana pasada. Hasta ese momento se desempeñaba como alcalde del Gran Mánchester.

El ahora parlamentario laborista cuenta con el respaldo de muchos colegas de su partido, que lo consideran la mejor oportunidad que tienen los laboristas para recuperarse tras meses de estancamiento en las encuestas y unos resultados electorales devastadores en las elecciones locales de mayo.

Pero ¿quién es Andy Burnham, cuyos simpatizantes lo llaman "el rey del norte" y cómo se convirtió en el favorito para liderar el país?

Aficionado al Everton y amante de la música independiente

Nacido en Liverpool en 1970, Burnham creció en Culcheth, un tranquilo pueblo residencial de Cheshire, cerca de Warrington.

Su padre, ingeniero de la empresa de telecomunicaciones BT, y su madre, recepcionista de un centro de salud, eran firmes partidarios del Partido Laborista, lo que despertó en él un temprano interés por la política.

Burnham ha contado cómo se inspiró para unirse al Partido Laborista a los 14 años, tras conmoverse con una serie dramática de la BBC, Boys from the Blackstuff, sobre la vida de los desempleados en Liverpool.

Reuters Nacido en Liverpool en 1970, Burnham creció en Culcheth, un tranquilo pueblo residencial de Cheshire, en el noroeste de Inglaterra.

Aficionado toda su vida del Everton (uno de los dos clubs de fútbol más importantes de Liverpool, junto con el otro equipo que lleva el nombre de la ciudad), sus amigos lo recuerdan como un niño competitivo y apasionado por los deportes, que fue lanzador rápido en el equipo de críquet escolar de Lancashire.

En el colegio, el instituto católico local, su profesor de inglés rememora cómo se presentó como candidato laborista en unas elecciones simuladas, y ganó por una amplia mayoría.

Burnham y sus dos hermanos fueron los primeros de su familia en ir a la universidad; Andy estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Cambridge.

En su libro, Head North, Burnham escribió que le costaba integrarse en la universidad y se sentía como un impostor.

Sin embargo, este amante de la música —seguidor de grupos "indie" del norte como The Smiths y The Stone Roses— afirmó que su creciente interés por la música de Mánchester "le dio una identidad y una ventaja".

De diputado a alcalde del Gran Mánchester

Tras graduarse, comenzó su carrera periodística trabajando para revistas especializadas como Tank World y Passenger World Management.

A principios de sus veinte años, tuvo su primera oportunidad en política, trabajando como investigador para la entonces diputada Tessa Jowell, ya fallecida, quien posteriormente sería ministra bajo los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown.

A pesar de su posterior desdén por la política parlamentaria de Westminster, Burnham ascendió rápidamente, convirtiéndose en asesor especial del secretario de Cultura, Chris Smith, antes de ser elegido diputado por su ciudad natal, Leigh, en el Gran Mánchester, en 2001.

Primero fue viceministro bajo el mandato de Blair, pero se unió al gabinete como secretario jefe del Tesoro, y más tarde como secretario de Cultura y de Salud, bajo el mandato de Brown.

Cuando era secretario de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, Burnham fue abucheado en un acto conmemorativo del 20.º aniversario de la tragedia de Hillsborough, donde 97 aficionados del Liverpool murieron en una estampida en el estadio en 1989.

Los abucheos impulsaron a Burnham a plantear el tema en el gabinete, lo que contribuyó al inicio de una segunda investigación sobre la tragedia.

Getty Images Burnham apareció junto aKeir Starmer durante una visita del primer ministro a Gran Mánchester en abril.

En 2010, tras la dimisión de Brown después de la derrota del Partido Laborista en las elecciones generales, Burnham se presentó como candidato a líder del partido.

Quedó cuarto entre los cinco aspirantes, pero dedicó los siguientes cinco años a consolidar su apoyo entre las bases del partido.

En 2015 lo intentó de nuevo, siendo derrotado esta vez por Jeremy Corbyn.

Los críticos de Burnham lo han tachado de oportunista, alguien cuyas opiniones se adaptan a las circunstancias políticas para maximizar sus posibilidades de éxito.

Partidario de la permanencia en la Unión Europea durante el referéndum del Brexit, ha expresado su deseo de que Reino Unido se reincorpore a la UE.

Pero aunque ha reiterado su convicción de que existe una justificación para la reincorporación "a largo plazo", Burnham no la defendió en las elecciones de Makerfield, que se celebraron en una zona con una fuerte tendencia a favor del Brexit.

Y a pesar de ser considerado de centroderecha dentro del partido, las posturas de Burnham se han inclinado cada vez más hacia la izquierda, apoyando la nacionalización del agua y la energía.

Incluso, no fue uno de los que dimitieron en protesta contra el liderazgo de Corbyn, uno de los parlamentarios laboristas ubicados más a la izquierda, en 2016.

Pero sí renunció a continuar en el gabinete de la oposición en 2017 para presentarse como candidato a primer alcalde del Gran Mánchester.

Burnham ganó las elecciones con más del 60% de los votos y fue reelegido por un margen aún mayor en 2021.

Getty Images Aficionado al fútbol, ​​Burnham era participante habitual en el partido anual entre diputados laboristas y periodistas políticos.

La "Red de Autobuses" y el enfrentamiento por el confinamiento

Como alcalde, recibió elogios por la transformación del sistema de transporte de la región.

Bajo su liderazgo, el Gran Mánchester fue la primera zona fuera de Londres que recuperó el control público de los servicios de autobús, integrándolos con otros medios de transporte bajo una red de transporte público.

Entre sus otras promesas ambiciosas figuraba la de erradicar la indigencia en la región para 2020, aunque no se alcanzó el objetivo.

Su popularidad aumentó aún más durante la pandemia de covid-19, cuando acusó al gobierno conservador de tratar al norte de Inglaterra con "desprecio" por las restricciones de confinamiento regional.

Este enfrentamiento contribuyó a que se ganara el apodo de "rey del norte", una frase muy popularizada en la existosa serie Juego de Tronos.

Getty Images Burnham pronunció un discurso en 2014 en el estadio de Anfield para conmemorar el 25 aniversario de la tragedia de Hillsborough.

Para la temporada de congresos del partido en otoño de 2025, Burnham comenzó las maniobras políticas para hacerse con el liderazgo, negándose a descartar una candidatura.

Sus intervenciones parecieron ser contraproducentes tras provocar una fuerte reacción al sugerir que el gobierno estaba "endeudado" con los mercados de bonos, en referencia a las normas autoimpuestas del gobierno que limitaban el gasto y el endeudamiento.

En enero surgió una posible oportunidad para regresar a Westminster cuando el diputado por Gran Mánchester, Andrew Gwynne, anunció su dimisión, lo que provocó elecciones parciales en su circunscripción de Gorton y Denton.

Sin embargo, el órgano rector del Partido Laborista, con la aprobación del primer ministro Starmer, impidió que Burnham se presentara.

En mayo, la situación había cambiado. El Partido Laborista sufrió pésimos resultados electorales en Inglaterra, Escocia y Gales, mientras que el Partido Reform, de ultraderecha, gozaba de gran popularidad en las encuestas y cosechaba éxitos en la circunscripción de Burnham.

Starmer comenzó entonces a enfrentar una creciente presión sobre su futuro, con algunos diputados pidiendo cambios y presentando dimisiones ministeriales.

Entonces, Josh Simons anunció su dimisión como diputado laborista por Makerfield para que Burnham pudiera presentar su candidatura y volver al parlamento.

Burnham fue elegido candidato laborista por la circunscripción y, ahora, ha logrado regresar a Westminster, lo que le abre la puerta al cargo más alto de la política británica.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más