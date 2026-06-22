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Mientras muchos de sus contemporáneos ya se han retirado o han dejado de competir al máximo nivel, Lionel Messi sigue ampliando su colección de récords.

El capitán de Argentina, que el 24 de junio cumplirá 39 años, volvió a ser determinante este lunes en el triunfo de Argentina por 2 goles a 0 ante Austria en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de 2026.

Messi firmó un doblete que, además de consolidar a Argentina en el primer lugar de su grupo a falta de un partido, le permitió seguir reescribiendo los libros de historia de la Copa del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del torneo.

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En sus seis participaciones mundialistas, desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026, ha acumulado números astronómicos en goles, asistencias, partidos disputados, premios individuales y longevidad competitiva.

Algunos de esos récords ya llevaban su nombre antes de este Mundial y otros los ha certificado o ampliado este martes, confirmando una trayectoria única en la historia del torneo más importante del fútbol.

Estos son siete récords destacados que Messi ha establecido en el Mundial.

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1. Máximo goleador en la historia de los Mundiales

Con su doblete ante Austria de este martes, Lionel Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, con lo que superó el récord histórico del alemán Miroslav Klose, que había permanecido en solitario en la cima desde Brasil 2014.

El astro argentino ya había igualado a Klose el 17 de junio en el primer partido de su selección contra Argelia, en el que marcó tres goles.

Por detrás de Messi y Klose están el brasileño Ronaldo Nazário con 15 goles, y el francés Kylian Mbappé y el alemán Gerd Müller, con 14.

El 10 de Argentina tiene varios partidos por delante para aumentar su ventaja en esta clasificación frente a Mbappé, quien a priori tiene por delante más ediciones del Mundial para alcanzarlo.

2. Dos décadas marcando en los Mundiales

El olfato goleador de Messi ante Argelia el pasado día 17 le permitió establecer varios récords relacionados con la longevidad.

El primero es el mayor tiempo transcurrido entre el primer y el último gol de un futbolista en la historia de la Copa del Mundo.

Su estreno goleador llegó el 16 de junio de 2006, contra Serbia y Montenegro en Alemania, y su gol más reciente lo logró exactamente 20 años después, el 16 de junio de 2026, frente a Argelia.

Getty Images Messi tras su gol contra Serbia en 2006.

Este último partido lo convirtió, además, en el jugador más veterano en marcar un hat-trick en un Mundial: con 38 años y 357 días, superó las marcas anteriores y se situó como el primer futbolista cercano a los 39 años en anotar tres goles en un encuentro del torneo.

Messi también pasó a ser el futbolista argentino de mayor edad en marcar en una Copa del Mundo.

El récord absoluto de longevidad goleadora sigue perteneciendo al camerunés Roger Milla, quien anotó en Estados Unidos 1994 con 42 años y 39 días.

3. Récord de goles + asistencias

Más allá de los goles que marca, Messi también ha dejado su huella como asistente.

Con 18 goles y 8 asistencias en 28 partidos, acumula 26 participaciones directas en goles en los Mundiales, más que cualquier otro futbolista en la historia del torneo.

Con esa cifra supera el registro de Pelé, que participó en 21 goles gracias a sus 12 tantos y 9 asistencias.

Getty Images Pelé sigue ostentando el récord de asistencias con 9, una más que Messi.

Detrás aparecen otros grandes goleadores históricos como Miroslav Klose (19 participaciones: 16 goles y 3 asistencias), Ronaldo Nazário (19 participaciones: 15 goles y 4 asistencias) y Gerd Müller (19 participaciones: 14 goles y 5 asistencias).

Sus ocho pases de gol lo sitúan también como el segundo máximo asistente de la historia de los Mundiales, solo por detrás de Pelé, que conserva el récord con nueve.

4. Más goles desde fuera del área

Una de las especialidades de Messi es marcar desde media y larga distancia.

Tanto es así que se ha convertido en el futbolista con más goles anotados desde fuera del área en la historia de la Copa del Mundo.

Con seis tantos desde fuera del área superó el récord que durante décadas había pertenecido al brasileño Roberto Rivelino, autor de cinco en los Mundiales que disputó entre 1970 y 1978.

5. Más veces Jugador del Partido

En sus seis participaciones mundialistas, Messi no solo ha acumulado goles, asistencias y partidos: también ha sido más veces que cualquier otro el jugador más destacado en encuentros de la Copa del Mundo.

Tras su actuación ante Austria este lunes, el capitán argentino alcanzó las 13 distinciones como Jugador del Partido (Player of the Match), ampliando un récord que ya le pertenecía desde el Mundial de Qatar 2022.

Antes de esta edición había acumulado 11 premios, una cifra sin precedentes en la historia del torneo.

Sus reconocimientos se reparten entre cinco Mundiales: uno en Sudáfrica 2010, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, cinco en Qatar 2022 y uno más en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El premio fue introducido por la FIFA en 2002 y desde 2010 se decide mediante votación de los aficionados durante los encuentros.

6. Más partidos en la historia de los Mundiales

La longevidad de Messi en la Copa del Mundo también se refleja en el número de encuentros disputados.

Con su participación en el Mundial de 2026, el argentino alcanzó los 28 partidos, más que cualquier otro futbolista en la historia del torneo.

La marca le permitió superar definitivamente al alemán Lothar Matthäus, que había establecido el anterior récord con 25 encuentros entre 1982 y 1998.

Además, el argentino comparte otro récord histórico: el de mayor número de victorias en partidos de la Copa del Mundo.

Con 18 triunfos en tiempo reglamentario o prórroga —sin contabilizar las tandas de penales— superó este lunes la marca de 17 del alemán Miroslav Klose, campeón con Alemania en 2014.

Getty Images Messi ha jugado más partidos de Copa del Mundo que cualquier otro jugador.

7. Participación en seis Mundiales (récord compartido)

La presencia de Messi en el Mundial de 2026 le permitió alcanzar otro hito reservado a muy pocos jugadores: disputar seis ediciones de la Copa del Mundo.

Su recorrido comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Ningún futbolista había logrado alcanzar esa cifra antes de esta edición.

Sin embargo, el récord es compartido: el portugués Cristiano Ronaldo también llegó a seis Mundiales al participar igualmente en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

A ellos se sumó el mexicano Guillermo Ochoa, incluido en seis convocatorias mundialistas consecutivas con su selección, si bien en las dos primeras (2006 y 2010) fue suplente y no llegó a disputar minutos de juego.

BBC

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