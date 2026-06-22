EPA/Shutterstock El primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, renunció la mañana del lunes tras unos malos datos en las elecciones locales.

Menos de dos años después de lograr una de las mayores victorias electorales de la historia británica, su propio partido ha expulsado del poder al primer ministro de Reino Unido, Sir Keir Starmer.

Llegó al poder prometiendo un liderazgo seguro y firme en un momento de política cada vez más caótica.

Sin embargo, su popularidad se desplomó rápidamente y se enfrentó a una presión cada vez mayor para que renunciara tras los malos resultados electorales de mayo en Inglaterra, Escocia y Gales.

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"Renunciaré como líder del Partido Laborista", dijo en una rueda de prensa este lunes, y especificó un calendario que permitirá tener un nuevo líder antes de que el Parlamento regrese en septiembre.

Starmer reconoció que su partido cuestionaba si era la persona adecuada para encabezar las próximas elecciones generales.

Pero antes de anunciar su dimisión, Starmer dijo que había heredado un Partido Laborista que estaba "en bancarrota política, financiera y moral".

Getty Images Reform UK, liderado por el populista Nigel Farage, es un partido que promete deportaciones masivas de migrantes.

Cuando los votantes se inclinaron por el Partido Laborista en 2024, tuvo más que ver con la fatiga provocada por el liderazgo conservador de los 14 años anteriores que con la estima por este abogado convertido en legislador.

En su discurso de victoria, Sir Keir prometió poner fin al "caos" y lograr una "renovación nacional".

Sin embargo, con el aumento vertiginoso del costo de la vida, la tensión de los lazos con los Estados Unidos y las luchas internas que sacuden al Partido Laborista, el nuevo primer ministro pronto perdió su prestigio.

El partido populista de derecha Reform UK superó al Partido Laborista en las encuestas en la primavera de 2025 y ha mantenido su liderazgo desde entonces.

Tras perder escaños en las elecciones locales de principios de mayo, el propio partido de Starmer se amotinó.

He aquí cómo el sexto primer ministro del Reino Unido en una década se vio presionado para que dimitiera.

Problemas económicos

Desde el principio, el mandato de Starmer mostró signos de problemas.

Solo tres meses después, devolvió casi US$8.000 en regalos que había recibido desde que se convirtió en primer ministro, incluidas entradas para ver a Taylor Swift.

Aunque no infringió ninguna norma, las noticias de ministros aceptando regalos no sentaron bien a la opinión pública, sobre todo porque la economía seguía siendo débil y el gobierno estaba bajo la lupa por su capacidad para llevar a cabo las reformas prometidas.

Starmer recibió fuertes críticas por una serie de cambios en las políticas, entre las que cabe mencionar la revocación de una promesa de inversión ecológica, la reforma de las prestaciones sociales y la modificación del impuesto de sucesiones.

Al mismo tiempo, la derecha lo atacó por considerar que no había conseguido detener el número de migrantes que cruzaban ilegalmente el Canal de la Mancha desde Francia.

EPA Los críticos dijeron que Starmer no logró detener la migración ilegal que llega a Reino Unidoa desde Francia.

Las empresas encuestadoras siempre han considerado que Starmer es profundamente impopular, pues sus índices de aprobación en ocasiones se acercan a mínimos históricos para los primeros ministros de Reino Unido.

Las consecuencias económicas de las guerras, primero en Ucrania y luego en Irán, agravaron los problemas, situando al país al borde de la recesión.

Debido a su dependencia de las importaciones, según un informe publicado en abril por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se preveía que el impacto energético provocado por el conflicto en Oriente Medio afectaría con especial dureza a Reino Unido entre las economías más avanzadas.

En su última previsión, el influyente organismo elevó su estimación de crecimiento del 0,8% para 2026 al 1%.

Epstein y el embajador

Getty Images El mayor escándalos de su presidencia se produjo tras conocerse la relación del embajador de Reino Unido en Estados Unidos con Epstein.

Uno de los mayores escándalos relacionados con el mandato de Starmer se produjo tras las revelaciones en los archivos de Epstein sobre el embajador de Reino Unido en Estados Unidos, Lord Peter Mandelson.

Tras forjarse una reputación de brillante estratega político con Tony Blair, Lord Mandelson abandonó dos veces los gobiernos laboristas anteriores, perseguido por la controversia.

Starmer eligió a Mandelson como su enviado al país aliado más importante del Reino Unido, a pesar de saber que el diplomático mantuvo una amistad con Jeffrey Epstein incluso después de que el financiero fuera declarado culpable de solicitar a una menor para la prostitución.

Los documentos publicados por el gobierno de los Estados Unidos en enero revelaron nueva información sobre el contacto del delincuente sexual condenado con Lord Mandelson. Esto llevó a una investigación policial, que sigue abierta, sobre material que parece sugerir que Lord Mandelson compartió información gubernamental confidencial con Epstein.

AFP A pesar de las buenas reuniones iniciales entre los líderes de Estados Unidos y Reino Unido, las relaciones se tensaron rápidamente.

Lord Mandelson no ha hecho ningún comentario sobre los correos electrónicos, pero la BBC entiende que su posición es que no ha actuado de ninguna manera delictiva y que no lo motivó el lucro financiero.

Starmer despidió a Lord Mandelson en septiembre, pero este asunto hizo que muchos dudaran del criterio del primer ministro y debilitó la imagen que intentaba proyectar como líder firme y competente.

Deterioro de los lazos con Trump

Una de las razones por las que Starmer se arriesgó a nombrar como embajador a Mandelson fue la esperanza de que forjaría vínculos más estrechos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A pesar de las calurosas reuniones celebradas al principio entre los líderes estadounidenses y británicos, la "relación especial" entre los dos países se hizo cada vez más tensa después de que Starmer se negara inicialmente a involucrarse en la guerra con Irán.

Posteriormente, el primer ministro modificó su posición y permitió a las fuerzas estadounidenses utilizar bases británicas para lanzar ataques "defensivos" contra emplazamientos de misiles iraníes.

Sin embargo, este paso intermedio no logró apaciguar a Trump, que siguió insultando a Starmer, y enfureció a los partidarios tradicionales del Partido Laborista, que se oponían a cualquier participación en el conflicto.

Para algunos de los críticos del primer ministro, esta concesión representaba su forma de liderar: llegar tarde a un compromiso y enfadar a todos.

De hecho, el presidente estadounidense anticipó la dimisión de Starmer.

En una publicación en las redes sociales el domingo, Trump dijo que el primer ministro británico "renunciará", acusándolo de haber "fracasado estrepitosamente" en materia de política de inmigración y energía.

"¡Le deseo lo mejor!" añadió Trump.

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Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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