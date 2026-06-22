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Keir Starmer anunció este lunes su renuncia como líder del Partido Laborista y primer ministro de Reino Unido.

El político, quien llegó al poder en julio de 2024, dijo en Downing Street, residencia oficial del líder británico, que comunicó su decisión de dimitir esta mañana al Rey Carlos III.

"Llegar a Downing Street hace dos años fue el momento de mayor orgullo de mi vida", comentó.

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Starmer pidió al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista que establezca un calendario para la apertura de las candidaturas para el liderazgo el 9 de julio y su finalización antes del receso de verano.

Esto significa que habrá un nuevo líder antes de que el Parlamento reanude sus sesiones en septiembre.

Hasta entonces, seguirá siendo primer ministro.

Antes de anunciar su dimisión, Starmer dijo que heredó un Partido Laborista que estaba "política, financiera y moralmente en bancarrota".

Agregó que le dijeron "una y otra vez" que el partido estaba "acabado", pero insistió en que "demostró que esas personas estaban equivocadas".

Señaló que transformó el partido "erradicando el veneno del antisemitismo".

"Restableciendo la confianza en la economía, la defensa y la seguridad nacional", añadió.

Starmer dijo que la pregunta que su partido se está haciendo es si él es la persona más adecuada para liderarlo en la próxima elección general.

Getty Images La esposa del primer ministro británico, Victoria Starmer, abraza al primer ministro Keir Starmer.

Dijo que ha "escuchado la respuesta" de sus correligionarios a esa pregunta y que "acepta esa respuesta con buena disposición".

El mandatario sostuvo que cada decisión que ha tomado ha sido para "poner primero al país que ama".

Keir Starmer afirmó que hará todo lo posible para garantizar una transición de poder ordenada y que dará a su sucesor todo su apoyo.

Starmer agradeció a sus amigos y colegas que han estado a su lado durante seis años, así como al personal de Downing Street y al "extraordinario servicio civil". Dijo que, tras dejar "el trabajo más importante del país", dedicará más tiempo al "trabajo más importante".

"Ser el mejor esposo que pueda para mi fantástica esposa Vic, quien ha sido un pilar a mi lado en los buenos y malos momentos".

"Y ser el mejor padre que pueda para mis hermosos hijos, que son mi orgullo y mi alegría", concluyó.

Luego abrazó a su esposa antes de regresar al interior de su residencia oficial.

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