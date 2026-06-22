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Keir Starmer anunció este lunes su renuncia como líder del Partido Laborista y primer ministro de Reino Unido.

El político, quien llegó al poder en julio de 2024, dijo en Downing Street, residencia oficial del líder británico, que comunicó su decisión de dimitir esta mañana al Rey Carlos III.

"Llegar a Downing Street hace dos años fue el momento de mayor orgullo de mi vida", comentó.

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Ha pedido al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista que establezca un calendario, con la apertura de las candidaturas para el liderazgo el 9 de julio y su finalización antes del receso de verano.

Esto significa que habrá un nuevo líder antes de que el Parlamento reanude sus sesiones en septiembre.

"Hasta entonces, seguiré siendo primer ministro", declaró.

Esto es una noticia en desarrollo.

BBC

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