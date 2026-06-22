AFP via Getty Images

Un triunfo histórico con una cifra récord de votos, pero también muy ajustado y contestado por sus rivales.

Abelardo de la Espriella ganó las elecciones de este domingo en Colombia por un ajustado margen, según los resultados del preconteo, pero con una votación histórica de casi 13 millones de votos.

Con el 99,9% del preconteo, el abogado de derecha sumó 49,7% de apoyos por casi el 48,7% del filósofo de izquierda Iván Cepeda, que no reconoció la derrota a la espera del escrutinio oficial.

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La victoria de De la Espriella, si finalmente se confirma, supone un giro a la derecha de Colombia tras el primer gobierno de izquierda de la historia. Pero no representa el de la derecha tradicional que gobernó antes del triunfo de Gustavo Petro en 2022 sino una nueva, más radical y menos institucional, alineada a Donald Trump, Nayib Bukele o Javier Milei.

"A los narcotraficantes, a los terroristas, los secuestradores, a los extorsionistas, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno", expresó De la Espriella en Barranquilla, donde celebró detrás de un pantalla de seguridad.

"Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua bajo el marco de las leyes de la República", agregó el "Tigre", como se hace llamar, destacando quizás el tema más importante de su campaña: la seguridad.

Seré "un presidente de la República que entiende que no existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin autoridad y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados que estén dispuestos a defender a la República".

El abogado y empresario de 47 años celebró la cifra histórica de casi 13 millones de votos.

"Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura, próspera y llena de oportunidades", agregó.

Sus rivales, sin embargo, no reconocieron la derrota por apenas unos 250.000 votos.

El presidente, Gustavo Petro, cercano a Cepeda, pidió esperar a los resultados oficiales: "No sé puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente".

"Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad", agregó Petro, que denunció irregularidades.

Y en esa línea se manifestó Cepeda, que dijo que su candidatura impugnará 33.000 mesas.

"Una vez se conozca el resultado del escrutinio, se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que emane de ese escrutinio", dijo.

El empresario De la Espriella convenció a 13 millones de colombianos con la promesa de mano dura y cambio profundo, mientras que el líder de izquierda Cepeda planteaba dar continuidad a los programas económicos y sociales del actual gobierno.

La elección se celebró en medio de una profunda polarización entre quienes respaldaban la continuidad de las políticas del presidente Petro para reducir la desigualdad y la pobreza, y quienes reclamaban un giro en materia económica, respeto a la empresa privada y la recuperación de la seguridad, deteriorada por grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico y la minería ilícita.

Esa polarización movilizó a los colombianos. De la Espriella ganó con una cifra histórica de casi 13 millones de apoyos, pero Cepeda también superó el récord establecido por Petro en 2022. No fue suficiente, sin embargo, en una jornada en la que la participación de un 63% también fue la mayor desde que hay segunda vuelta tras la aprobación de la Constitución de 1991.

Entre los planteamientos del candidato del movimiento Defensores de la Patria figuran una política de "mano dura" contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales; el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas; la construcción de megacárceles y reformas del sistema penitenciario.

Además de sus propuestas de seguridad, De la Espriella aboga por la reducción del Estado hasta en un 40%, la disminución de los impuestos y la reactivación de los sectores petrolero y minero.

Ese conjunto de propuestas le valió el respaldo "completo y total" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de la primera vuelta.

En un mensaje, Trump aseguró que un triunfo de De la Espriella sería muy importante para el futuro de Colombia y para su relación con Estados Unidos, mientras calificó a Cepeda de marxista radical.

Getty Images

BBC

De la Espriella llegó a los comicios con una derecha unida, después de que la senadora Paloma Valencia, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta, anunciara su respaldo al abogado.

La elección colombiana sigue el contexto regional marcado por el avance de fuerzas conservadoras. Chile, Argentina, Costa Rica y Ecuador eligieron presidentes de derecha en sus últimas elecciones, mientras que Bolivia puso fin a dos décadas de gobiernos izquierdistas al elegir el año pasado a Rodrigo Paz, de centro-derecha.

De la Espriella confirma la tendencia en Colombia.

Análisis: se vienen días de tensión en Colombia

Por Daniel Pardo, enviado especial de BBC Mundo a Colombia

Colombia nunca vio una elección presidencial tan apretada. Y eso genera un escenario inédito, complejo.

Aunque De la Espriella puede declararse vencedor con base en el preconteo, la campaña de Cepeda —y el presidente Petro y sus electores— van a querer esperar al escrutinio, que usualmente se toma un par de días en oficializarse.

Para eso, jurados, notarios y jueces deben reportar y corroborar los resultados de cada mesa; teniendo en cuenta, también, las impugnaciones que surjan.

En la primera vuelta, la diferencia entre los resultados divulgados por el preconteo y el escrutinio fue del 0.05%, unos 60.000 votos.

Es decir: incluso si hay una discrepancia en esta segunda vuelta que favorece a Cepeda, es difícil que llegue a revertir los 245.000 de diferencia que se reportó en el preconteo.

Serán dos días de tensión en Colombia.

BBC

Anadolu via Getty Images

Quién es De la Espriella

Con su movimiento Defensores de la Patria, el abogado De la Espriella (47 años) irrumpió en la política con un discurso derechista de línea dura.

Se presenta como "outsider", empresario de éxito e independiente de la élite política y económica, aunque en las últimas semanas algunos nombres de esos mismos sectores que dice rechazar le apoyaron públicamente.

Es un abogado mediático, con una lista de defendidos que incluye casos de paramilitarismo, corrupción, víctimas de violencia de género y celebridades.

Entre sus clientes se encontraba Álex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro en Venezuela que recientemente fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos criminales.

De la Espriella centra su discurso en la seguridad y la lucha contra la corrupción y es un defensor de la libre empresa, Dios y la familia como núcleo central de la sociedad.

Su estrategia en redes sociales, especialmente en X e Instagram, ha sido prolífica e intensa, atrayendo a votantes sedientos de cambios radicales.

En su campaña insistió en que el país vive un "momento existencial".

Admirador declarado de líderes conservadores como Bukele, presidente de El Salvador, Trump (EE.UU.) y Milei (Argentina), De la Espriella dice que su movimiento no se trata de ideologías o espectros políticos, sino de "extrema coherencia".

El empresario propone una ofensiva contra los grupos armados ilegales, fortalecer las Fuerzas Armadas y un crecimiento sostenido de la economía del 5% anual para conseguir los recursos que permitan financiar programas sociales y generar empleo.

El candidato, quien compitió rechazando el apoyo de los partidos políticos tradicionales, decía que Cepeda era el heredero de Petro y que representaba una amenaza para la democracia y la economía.

Ahora será De la Espriella a quien, si se confirma, le tocará gobernar. Lo hará sin una mayoría clara en el Congreso y en un país partido prácticamente en dos mitades iguales, algo que desafiará su intención de romper con todo el legado de Petro que defendía Cepeda.

BBC

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