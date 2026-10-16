Getty Images Una parada en los pits (boxes) de siete segundos de McLaren inspiró una nueva estrategia para la atención al paciente que salvó vidas.

Cuando los mecánicos de Fórmula 1 de McLaren cargaron combustible a un carro, cambiaron los neumáticos y se comunicaron con su piloto en menos de siete segundos durante el Gran Premio de España de 2001, simplemente estaban haciendo su trabajo.

Pero a más de 1.000 km de distancia, en la sala de descanso del Hospital Great Ormond Street (GOSH, por sus siglas en inglés), en Londres, el médico Martin Elliott y sus colegas observaban la carrera tras haber completado una operación que salvó la vida de un niño pequeño.

Ese breve vistazo cambiaría la forma en que los médicos abordaban la atención al paciente.

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Desde los traslados de personas entre cirugía y cuidados intensivos y la atención neonatal hasta los tiempos de respuesta de las ambulancias aéreas, las innovaciones de la Fórmula 1 han tenido un impacto mucho más allá de la pista.

En la fábrica de Ferrari en Maranello, Italia, el equipo médico del GOSH estudió cómo los equipos en los pits (los garajes al lado de la pista de carreras) organizaban sus funciones, la comunicación y los traspasos de información.

Los médicos y enfermeros iniciaban cada procedimiento con una lista de verificación que detallaba las funciones y tareas específicas.

Esto redujo el error humano y ayudó a garantizar que se completaran las tareas clave. Además, se compartían todos los datos del paciente desde el quirófano hasta la unidad de cuidados.

Se identificaron y abordaron las deficiencias en el desempeño, mientras que los ensayos repetidos ayudaron a perfeccionar el proceso.

Como resultado, desde la cirugía hasta la unidad de cuidados intensivos se organizó mejor, y un estudio de 2007 realizado por investigadores del GOSH y la Universidad de Oxford descubrió que el proceso de traspaso de información inspirado en la Fórmula 1 redujo los errores técnicos, las omisiones de información y el tiempo de comunicación.

Reflexionando sobre el proyecto, Elliott, entonces cirujano cardiotorácico pediátrico consultor en GOSH, expresó: "El entorno en el que trabajábamos entonces, y en muchos sentidos todavía lo hacemos, es fundamentalmente peligroso en cada paso".

"Y, por supuesto, fundamentalmente, así es como la F1 no comete errores. Han creado un entorno de absoluta precisión, no solo en la ingeniería, sino también en el proceso, porque sencillamente no pueden permitirse el lujo de fallar, ni financiera ni deportivamente".

"Es lo mismo, ¿sabes?, el paquete valioso en la camilla es igual que el paquete valioso en el automóvil. Hay que hacer bien todos esos pasos".

Posteriormente, otros equipos sanitarios adoptaron este modelo.

De la pista de carreras a la cama hospitalaria

Hace quince años, la escudería de Fórmula 1 Williams colaboró con el Hospital Universitario de Gales para mejorar la reanimación neonatal.

Gemma Fisher, exespecialista en rendimiento humano de Williams, observó que la forma en que se organiza el equipamiento y el personal en los pits para evitar retrasos también podía aplicarse en un entorno hospitalario.

Un análisis de video reveló la caótica realidad de las emergencias médicas, con múltiples personas hablando al mismo tiempo y equipos colocados de forma inadecuada.

Getty Images Las salas de urgencias pueden ser escenarios de caos y falta de comunicación. Los hospitales realizan simulacros para mejorar la respuesta y el cuidado médico.

La estandarización de las funciones -decidir quién debía ubicarse dónde, a quién había que escuchar en qué momento y dónde se colocaría el equipo- permitió una respuesta más rápida y eficiente.

Las sesiones informativas posteriores permitieron al personal médico repasar lo sucedido e identificar qué aspectos podrían mejorarse para futuras emergencias.

Estos cambios también animaron a los médicos residentes a expresar sus inquietudes sin temor a ser señalados.

La colaboración se extendió más allá de las prácticas laborales y abarcó la ingeniería.

La colaboración fue más allá de los métodos de trabajo y llegó a la ingeniería. Junto con una empresa especializada en tecnología médica, Williams desarrolló el Babypod, una cápsula de fibra de carbono diseñada para proteger a los recién nacidos durante su traslado al hospital.

Getty Images La escudería Williams colaboró en el desarrollo del Babypod, para el traslado seguro de bebés de la ambulancia al hospital.

Cada segundo cuenta

La F1 sigue encontrando nuevas formas de aplicar su experiencia a la medicina de urgencias.

Durante el Gran Premio de Gran Bretaña de este año en Silverstone, una colaboración con Air Ambulance Cornwall, un servicio aéreo de emergencias del suroeste de Inglaterra, demostró cómo podían mejorarse los tiempos de respuesta al reducir el tiempo de despegue de cinco minutos a tres minutos y medio.

Esto se logró mediante muchos de los mismos métodos: procedimientos de inicio rápidos y organizados, equipos siempre listos para su uso y una comunicación clara entre todos los integrantes del equipo.

David Richards, presidente de Motorsport UK y exdirector de las escuderías BAR y Benetton, afirmó: "Puede que un minuto y medio no parezca mucho, pero cuando estás tirado al borde de una carretera, te has caído de un caballo o has sufrido un accidente grave, ese minuto y medio puede parecer una eternidad para la persona herida".

Richards señaló que la colaboración seguirá buscando formas de reducir aún más los tiempos de respuesta.

Veinticinco años después de que el médico Stephen Elliott viera por primera vez una parada en pits de Fórmula 1 que inspiró una nueva forma de pensar, las lecciones aprendidas en este deporte siguen influyendo en la atención médica, desde el cuidado neonatal hasta la respuesta ante emergencias.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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