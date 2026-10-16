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La escritora chilena Isabel Allende ganó este jueves el Premio Planeta 2026 por "La hora antes del alba", la secuela inédita de su obra más conocida "La casa de los espíritus" (1982).

"Nunca me había presentado a un concurso para evitar la humillación de quedar a la cola", dijo este jueves al recibir el galardón en Barcelona.

"Así es que esto es muy importante para mí. Decidí correr el riesgo un poco tarde en mi vida, porque me parecía que era un desafío tan peligroso como volver a casarme a los 80 años. A mi edad, hay muy poco que perder la verdad", añadió.

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El reconocimiento es otorgado por la editorial española Planeta y es uno de los más importantes del mundo hispanohablante a nivel comercial por la alta suma de dinero que entrega: un millón de euros (aproximadamente US$1.125.000).

El galardón, sin embargo, también es objeto de críticas habituales por un proceso de selección que se considera fragmentario, teatral y que, a menudo, se percibe como favorable a los nombres consagrados, de acuerdo a la agencia de noticias Reuters.

"La hora antes del alba", que da cierre "al universo complejo de los personajes" de la novela que Allende escribió hace 45 años y cambió su vida, será ahora publicada por la editorial perteneciente al Grupo Planeta.

La autora, que ha vendido más de 80 millones de ejemplares y ha sido traducida a 42 idiomas, escribió "La casa de los espíritus" en Venezuela a inicios de la década de los 80, durante su exilio de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile.

Su padre era primo hermano del fallecido presidente socialista Salvador Allende y ella, junto a su marido y sus dos hijos, se refugiaron en el país latinoamericano.

Con inspiración en lo que atravesaba su país, la obra es una saga familiar, con tintes sobrenaturales, que recorre la vida de cuatro generaciones de mujeres que viven en una sociedad en plena convulsión política.

Ese universo se desarrollaría luego en otros dos títulos que se remontaban a épocas anteriores a la trama original: "Hija de la fortuna" (1999) y "Retrato en sepia" (2000).

Getty Images El rey Felipe VI de España y la reina Letizia participaron de la entrega del Premio Planeta 2026, otorgado a la escritora chilena.

La pregunta de qué había pasado con los personajes después del final de "La casa de los espíritus", acompañó por años a Allende.

Y ahora, afirmó, sintió la necesidad de responderla.

"Escribí la Casa de los Espíritus hace exactamente 45 años", dijo. "Cada historia es una semilla, yo tengo cientos de semillas, no en la cabeza sino en la barriga. De pronto una de esas semillas germina, brota, y empieza a molestarme. Entonces sé que ha llegado el momento de escribirla, y eso generalmente ocurre porque el tema está en el aire", agregó.

La escritora aseguró que una de las cuestiones que la motivó a escribir esta secuela fue precisamente las amenazas que vuelven a enfrentar las democracias alrededor del mundo:

"Ahora, cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo e incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país después del golpe militar en 1973. De modo que ese tema esta en el aire".

La autora también reveló parte de la trama de la inédita secuela.

"Esta novela termina con Alba, que es la nieta del patriarca Estaban Trueba y de Clara la clarividente, escribiendo la historia de su familia.

Alba ha sido arrestada por la dictadura, torturada, violada, mutilada, pero no han podido quebrar su espíritu ni arrebatarle la dignidad", sostuvo.

"Es la historia de la nieta, en los años del terror, fortalecida por la maternidad, por el amor de dos hombres y por la callada presencia de los espíritus de su pasado. Es el cierre del universo complejo de los personajes complejos de la Casa de los Espíritus".

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