Reuters Imágenes en el exterior de la escuela.

3 niños y un maestro murieron este jueves en un tiroteo llevado a cabo por un adolescente en una escuela primaria de Oregón, en el oeste de EE.UU.

El tiroteo ocurrió en la escuela Silver Rail de la localidad de Bend alrededor de las 13:00, hora local.

El sospechoso, de 16 años, fue abatido por un ciudadano que se encontraba en el lugar. Aún no fue identificado por las autoridades.

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El jefe de policía de Bend, Mike Krantz, dijo que "entre los muertos se encontraban niños de 5, 8 y 11 años y un maestro".

Otras dos personas, un niño de 7 años y un docente de 54, fueron trasladadas en estado crítico a un hospital local.

Según Krantz, a las 12:59 hora local, la policía recibió una llamada de una "persona en un vehículo que informó haber recibido varios disparos efectuados por alguien armado con un arma larga".

Posteriormente, la central de emergencias recibió decenas de llamadas desde el interior de la escuela. Un minuto más tarde, el centro educativo adoptó un estado de confinamiento. Los agentes llegaron tres minutos después.

BBC

El sospechoso irrumpió en la escuela disparando contra puertas cerradas con mecanismos de seguridad, señaló Kantz.

Aún no está claro si el atacante tenía alguna conexión con la escuela.

"En realidad, no hay palabras que pueda decirles para mejorar esta situación", dijo el jefe de policía de Bend.

"Sabemos que este es un momento que afecta profundamente a la comunidad. Les pido a todos que se apoyen mutuamente y estén ahí los unos para los otros", añadió.

El director del FBI, Kash Patel, informó de que miembros de la agencia se encontraban en el lugar y colaboraban con las fuerzas del orden locales.

Reuters Personas permanecen cerca del lugar de un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón.

Unos 450 estudiantes asisten a la escuela primaria Silver Rail, que cuenta con un personal de más de 40 miembros, según la policía.

De acuerdo con el periódico The Oregonian, en 2022 la escuela instaló puertas nuevas que permiten cerrar las aulas con solo accionar un interruptor.

"Estamos consternados y desconsolados"

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, señaló en la rueda de prensa que ofrecieron las autoridades locales que las vidas de los afectados por el tiroteo han cambiado "para siempre".

Kotek dijo que tanto ella como su estado tratan de encontrar sentido a lo sucedido.

"Unámonos en el dolor", pidió, invitando a los ciudadanos a "poner tanto amor como sea posible en el mundo".

Tras el tiroteo, a los padres de los alumnos de la escuela les dijeron que debían recoger a sus hijos en una iglesia cercana.

"Estamos consternados y desconsolados por esta tragedia sin sentido", declaró Steven Cook, superintendente del distrito escolar Bend-La Pine.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y a todos los afectados por esta violencia. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que atraviesa nuestra comunidad.

"Nuestras prioridades inmediatas son velar por el bienestar de nuestros estudiantes y del personal, así como colaborar con las fuerzas del orden y los equipos de emergencia".

Reuters Estudiantes del vecindario permanecen cerca del lugar de los hechos.

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