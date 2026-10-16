Reuters Imágenes en el exterior de la escuela.

Tres niños y un maestro murieron el jueves en un tiroteo llevado a cabo por un adolescente en una escuela primaria de Oregón, en el oeste de EE.UU.

El tiroteo ocurrió en la escuela Silver Rail de la localidad de Bend alrededor de las 13:00, hora local.

El sospechoso, quien fue abatido por el padre de dos alumnas de la escuela, fue identificado como John Griffin, de 16 años y residente de la misma localidad, informó CBS News, la cadena socia de noticias de la BBC en Estados Unidos.

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El jefe de policía de Bend, Mike Krantz, dijo que "entre los muertos se encontraban niños de 5, 8 y 11 años y un maestro".

Otras dos personas, un niño de 7 años y un docente de 54, fueron trasladadas en estado crítico a un hospital local.

El hombre que persiguió y abatió al agresor fue identificado por las fuentes de CBS News como Kaylub Giamanco.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, dijo que Giamanco llevó a cabo una "intervención heróica" que evitó más víctimas: "Tus acciones conllevan una gran carga emocional y solo quiero que sepas que mis pensamientos también están contigo", declaró.

El presidente Donald Trump dijo que la situación pudo haber sido "mucho peor" si no hubiera habido la intervención del transeúnte: "Por muy grave que fuera, tuvimos a un gran héroe que intervino e hizo lo que había que hacer".

"Es algo terrible, pero menos mal que hubo un hombre que tenía un arma y sabía cómo usarla", declaró a los periodistas en la Casa Blanca.

A la escuela primaria Silver Rail asisten unos 450 estudiantes y alrededor de 40 profesores y miembros del personal académico, según la policía.

De acuerdo con el periódico The Oregonian, en 2022 la escuela instaló puertas nuevas que permiten cerrar las aulas con solo accionar un interruptor.

BBC

¿Qué se sabe del ataque?

Según el jefe de policía Krantz, a las 12:59 hora local, la policía recibió una llamada de una "persona en un vehículo que informó haber recibido varios disparos efectuados por alguien armado con un arma larga".

Posteriormente, la central de emergencias recibió decenas de llamadas desde el interior de la escuela. Un minuto más tarde, la primaria entró en un estado de confinamiento. Los agentes llegaron tres minutos después.

El sospechoso irrumpió en la escuela disparando contra puertas cerradas con mecanismos de seguridad, aseguró Kantz.

Aún no está claro si el atacante tenía alguna conexión con la escuela. El arma utilizada fue comprada por su madre, según las fuentes de CBS News.

Los investigadores están revisando minuciosamente sus cuentas en redes sociales, su teléfono y su historial de búsquedas en internet para obtener más información.

"En realidad, no hay palabras que pueda decirles para mejorar esta situación", dijo el jefe de policía de Bend.

"Sabemos que este es un momento que afecta profundamente a la comunidad. Les pido a todos que se apoyen mutuamente y estén ahí los unos para los otros", añadió.

El director del FBI, Kash Patel, informó de que miembros de la agencia se encontraban en el lugar y colaboraban con las fuerzas del orden locales.

Reuters Personas permanecen cerca del lugar de un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón.

Irvin Ornelas aseguró que vio al sospechoso dirigirse hacia la escuela, antes de que ocurriera el tiroteo: "Lo vi tirar su arma y saltar la cerca muy rápido", aseguró a CBS News.

Su hermano, de 10 años, es alumno de la primeria y se encuentra a salvo, pero dice que estuvo pensando en él "todo el tiempo".

Kathy Sheil Smith, una maestra de quinto grado, se encontraba en su salón de clases con sus alumnos cuando vio al atacante.

Aseguró que alertó de inmediato a la dirección del plantel antes de indicarles a sus alumnos que se refugiaran en una esquina: "Tenían mucho miedo", dijo la profesora a la emisora local KPTV. "Fue muy duro ver la expresión en sus rostros".

"Estoy segura de que todos los maestros de la escuela pensaron: 'Hoy es el día en que voy a morir’".

También rindió homenaje a la persona que intervino para abatir al sospechoso: "Hizo algo y eso requirió mucho valor".

Reuters Una madre consuela a su hija en Bend tras el tiroteo.

"Estamos consternados y desconsolados"

Tras el tiroteo, a los padres de los alumnos de la escuela les dijeron que debían recoger a sus hijos en una iglesia cercana.

"Estamos consternados y desconsolados por esta tragedia sin sentido", declaró Steven Cook, superintendente del distrito escolar Bend-La Pine.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y a todos los afectados por esta violencia. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que atraviesa nuestra comunidad.

"Nuestras prioridades inmediatas son velar por el bienestar de nuestros estudiantes y del personal, así como colaborar con las fuerzas del orden y los equipos de emergencia".

Reuters Estudiantes del vecindario permanecen cerca del lugar de los hechos.

La Asociación Educativa de Bend, el sindicato local de maestros de la ciudad, dijo en un comunicado que "todos los alumnos y todas las personas que trabajan en nuestras escuelas merecen estar a salvo".

Las muertes ocurridas, añadió, "conmueven profundamente a toda nuestra comunidad".

"Cuando ocurre un acto de violencia en una de nuestras escuelas, su impacto va mucho más allá de ese edificio", continuó el comunicado.

"Afecta a nuestras familias, a nuestros colegas y a las comunidades de todo nuestro país".

Getty Images El jueves por la noche los residentes de Bend se reunieron en diversos puntos en vigilias por las víctimas del tiroteo.

Los tiroteos en EE.UU.

Oregón ha aprobado una amplia gama de leyes de seguridad en materia de armas de fuego en los últimos años, lo que lo sitúa en el puesto 12 de los 50 estados en cuanto a su rigor, según el grupo de defensa del control de armas Everytown for Gun Safety.

La policía estatal realiza verificaciones de antecedentes a todas las personas que intentan comprar armas de fuego. Alrededor del 96% de las verificaciones se aprueban en cuestión de minutos, según indican.

Entre los motivos por los que se puede denegar la autorización para comprar un arma a una persona se incluyen haber sido condenado por un delito grave o haber sido diagnosticado con una enfermedad mental y estar sujeto a una orden que le prohíba poseerlas.

En el estado también está prohibida la venta o transferencia de cargadores con más de 10 cartuchos.

Las personas menores de 18 años no pueden comprar armas. El estado sí permite que los menores posean una con el permiso de sus padres, pero solo para ciertos usos, como la caza.

Reuters EE.UU. registra cada año cientos de incidentes con armas de fuego en escuelas.

Los incidentes con armas en escuelas de EE.UU. se han vuelto más comunes en los últimos 15 años, según la base de datos K-12 School Shootings.

Esta registra cada incidente en el que se dispara o se apunta con un arma de fuego en una escuela. En 2010, registró 15 casos, pero en los últimos años ha habido cientos.

El número alcanzó su máximo en 2023 con 352, y en lo que va de 2026 ya se han registrado 149.

Estas cifras incluyen casos en escuelas en los que no hubo muertos ni heridos, pero el grupo Everytown for Gun Safety ha cotejado la base de datos con los reportes de los medios de comunicación y afirma que, hasta el 15 de octubre, los incidentes de este año han causado 33 muertes y 63 heridos.

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