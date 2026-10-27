Getty Images La Policía Federal dijo que está verificando los puestos de control migratorio para determinar si Flávio Bolsonaro salió de Brasil.

En medio de la incertidumbre sobre el paradero del excandidato presidencial, Flávio Bolsonaro, este martes venció el plazo establecido por el Supremo Tribunal Federal de Brasil para que el senador entregara sus pasaportes a las autoridades.

Una fuente consultada por BBC News Brasil, bajo condición de anonimato, informó que los pasaportes de Bolsonaro —incluido su pasaporte oficial, obtenido por su condición de senador de la República— fueron cancelados.

Por su parte, la Policía Federal está verificando los puestos de control migratorio para determinar si Flávio Bolsonaro salió del país.

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La BBC consultó al equipo del senador sobre este asunto, pero no ha obtenido respuesta.

Mientras circulaban versiones de prensa no confirmadas sobre el posible ingreso de Bolsonaro a Argentina, el gobierno de ese país informó al gobierno brasileño que no existe registro de una entrada oficial del senador al país a través de un puesto de control migratorio.

El gobierno de Javier Milei se pronunció oficialmente este martes por primera vez sobre la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral frente a Flávio Bolsonaro.

El portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo que el gobierno de Milei "tomó nota del resultado electoral de Brasil", tras la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva, y añadió que el perdedor de esos comicios, Flávio Bolsonaro, "no ha pedido asilo" en Argentina.

La decisión del magistrado Alexandre de Moraes de exigir la entrega de sus pasaportes a Bolsonaro se produjo en el marco de un proceso judicial en el que el senador y el abogado Willer Tomaz son investigados por presunto lavado de dinero, como parte de un supuesto esquema que involucraría a empresas de Tomaz y al sector de las apuestas en Río de Janeiro.

En un video compartido el lunes en sus redes sociales, Flávio Bolsonaro relató haber sido abordado por la policía tras salir de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

"Esta mañana fui a visitar a mi padre. Como saben, él se encuentra bajo arresto domiciliario. Y cuando salía, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de su casa. En plena calle, se me notificó que debía entregar mis pasaportes y, además, tengo prohibido salir del país", señaló.

En una entrevista concedida antes de la segunda vuelta electoral, el hermano del senador y diputado destituido, Eduardo Bolsonaro, sostuvo que en caso de derrota en las urnas, el excandidato debería abandonar el país.

Sin embargo, en su video, el Flávio Bolsonaro aseguró: "Nunca pensé en salir del país".

AFP via Getty Images Vehículos que forman parte de la comitiva del senador brasileño abandonaron su complejo residencial este martes.

¿Qué argumenta el senador?

Según Bolsonaro, la decisión de Moraes se basa en las declaraciones de su hermano, Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos, a pesar de que pesa sobre él una orden de detención vigente en Brasil.

Eduardo Bolsonaro fue condenado a cuatro años de prisión por promover sanciones contra autoridades brasileñas y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a las exportaciones del país, en un intento por evitar la condena de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

En referencia a la entrevista que dio su hermano, el senador Flávio Bolsonaro cuestionó la decisión del magistrado Alexandre de Moraes de impedirle viajar.

"¿Es este un motivo para retirarme el pasaporte?, ¿a esto se le llama justicia?. Esta decisión se tomó el domingo por la noche, justo después de conocerse el resultado de las elecciones. Si yo hubiera ganado las elecciones, ¿habría ocurrido lo mismo?", declaró.

¿Por qué es investigado Flávio Bolsonaro?

El senador está siendo investigado formalmente en dos casos.

Uno de ellos indaga un presunto delito de lavado de dinero que habría cometido en colaboración con el abogado Willer Tomaz —quien, a su vez, es objeto de otra investigación por su posible implicación en el desvío de fondos del Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

La investigación contra el senador se dio a conocer poco antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y el caso fue asignado por sorteo al despacho de Alexandre de Moraes.

Las indagaciones surgieron tras el análisis del teléfono móvil de Tomaz —incautado por la policía en otra operación—. Las autoridades examinan posibles irregularidades relacionadas con empresas de pagos digitales, casas de apuestas y contratos vinculados a la Lotería.

Los investigadores señalan movimientos financieros considerados atípicos y vínculos entre empresas del abogado y el sector de las apuestas. También destacan la estrecha relación entre Tomaz y Bolsonaro, la cual incluye viajes internacionales financiados por compañías del empresario.

Getty Images El senador está siendo investigado formalmente en dos casos.

En una nota enviada al diario O Estado de S. Paulo el domingo, el senador negó estar siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal.

Por su parte, a través de un comunicado dirigido a BBC News Brasil, el despacho de Willer Tomaz criticó la filtración de información confidencial a pocos días de las elecciones y señaló que "todas las empresas y participaciones del abogado son lícitas, figuran en registros públicos y han sido declaradas ante la autoridad fiscal".

"El senador Flávio Bolsonaro jamás tuvo acceso ni facultades sobre ninguna cuenta de las empresas del abogado. La relación entre ambos es de amistad entre familias, y la amistad no constituye un delito", añadió.

Por su parte, el exgobernador Cláudio Castro respondió a la solicitud de información hecha por BBC News Brasil a través de su equipo de comunicación.

Castro confirmó que es amigo de Tomaz, a quien conoce desde 2020, pero negó cualquier irregularidad. Asimismo, indicó que el abogado actuó en su defensa en algunos procesos de manera gratuita.

"Cláudio Castro afirma que no cometió ningún acto ilícito, no recibió beneficios indebidos y niega cualquier vínculo entre su amistad con Willer y las decisiones administrativas del gobierno del Estado", agregó.

Además del caso que involucra a Willer Tomaz, Flávio Bolsonaro es objeto de una segunda investigación que examina posibles delitos relacionados con la transferencia de más de US$12 millones por parte del Banco Master para financiar la película Dark Horse, un homenaje al expresidente Jair Bolsonaro.

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