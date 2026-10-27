  • Israel celebra unas elecciones cruciales no solo para el país, sino también para Medio Oriente y el resto del mundo.
  • Ocurren luego de los eventos del 7 de octubre y la guerra en Gaza, y se espera el nivel más alto de participación desde 1981.
  • Benjamin Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha ostentado el poder en Israel, se enfrenta a Gadi Eisenkot, un exmilitar que encabeza la oposición.
  • Las elecciones en este país son complejas: el primer ministro se elige por coalición, así que podría tomar semanas saber quién será el nuevo líder.
  • Temas como la seguridad, la democracia, el servicio militar y la intervención en Gaza dominan la contienda. Te contamos más en esta cobertura en vivo.

La participación alcanza niveles récord en una crucial elección para el futuro de Israel y el actual primer ministro Benjamin Netanyahu

BBC News Mundo

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