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"Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser una mexicana, ser la primera mexicana recibiendo un reconocimiento".

Con esas palabras, Charlyn Corral comenzó su emotivo discurso en el escenario en el que muchos futbolistas sueñan con pararse algún día.

Acababa de ser reconocida en la gala del Balón de Oro como la "Goleadora del Año 2026".

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Sus primeras palabras fueron interrumpidas por los aplausos de los asistentes.

Corral se convirtió, el lunes, en la primera mexicana en conquistar un trofeo en esa prestigiosa premiación.

La jugadora de la selección mexicana y del club Pachuca fue galardonada por ser "la delantera más letal de todo el planeta fútbol", señala el sitio del Ballon d’Or.

"La atacante mexicana firmó una temporada sencillamente descomunal, superando en los registros a las artilleras más temidas de los gigantes europeos y norteamericanos", continúa la publicación.

A la premiación que organiza la revista France Football desde 1956 y que fue celebrada en Londres, asistieron astros del balompié mundial.

De hecho, el inglés Harry Kane, quien, al igual que Corral, se coronó como el mejor delantero del año, cerró la gala alzándose con el máximo galardón.

"Estar parada aquí en frente de todos ustedes, sinceramente me llena de orgullo y mucha satisfacción, después de muchos goles, aproximadamente 20 años o más de carrera", dijo Corral al recibir el premio.

"Creo que hoy me dio cuenta de que el trabajo, la disciplina, el esfuerzo han valido la pena. Creo que cuando haces las cosas con mucha fe, pero sobre todo con el corazón, todo vale la pena".

Números contundentes

Las estadísticas de la delantera de 35 años, nacida en Ecatepec, han sido impresionantes: 49 goles en 49 partidos.

Eso corresponde al periodo considerado por la publicación francesa. Sin embargo, el Club de Fútbol Pachuca hace una explicación:

"Si consideramos los números estrictamente del año futbolístico, la delantera mexicana marcó 42 anotaciones con las Tuzas del Pachuca en las dos competencias que disputó: 40 en Liga Femenil BBVA (36 en torneo regular y 4 en fase final) y 2 goles en Concacaf W Champions Cup, además de las 13 en competiciones oficiales con la Selección Femenil Mexicana, que la llevaron a ser la máxima goleadora de la Clasificatoria Concacaf W".

FRANCK FIFE / AFP via Getty Images Corral, al igual que Kane, recibió el premio de manos de Alan Shearer, jugador histórico del Newcastle y de la selección inglesa, y de la actriz británica Sophie Turner.

El sitio del Balón de Oro también destaca que Corral, con 20 goles en 21 partidos, se convirtió en la máxima artillera en el último Campeonato Mexicano de Primera División.

Y en la actual Liga MX Femenil actual, va punteando la tabla de goleadoras con 24 tantos en 17 partidos.

Pero el reconocimiento recibido en la capital británica no solo se trata de estadísticas, "representa la coronación para una trayectoria impecable".

"Desde el fútbol finlandés hasta la élite total con el Atlético de Madrid, Charlyn Corral ha escrito su nombre para siempre en la historia del fútbol femenino, y este premio es el resumen perfecto".

Homenaje a sus compañeras

En su discurso, Corral le expresó su agradecimiento a su club y al cuerpo técnico.

"Pero sobre todo a mis compañeras, que espero que me estén viendo el día de hoy: muchas gracias por ayudarme a conseguir este premio que es de todas ustedes".

Dijo que se siente "llena de orgullo" porque en su país se "están haciendo las cosas muy bien en el fútbol femenil".

Y pidió un aplauso para su colega Scarlett Camberos, jugadora del América Femenil, quien entró en la lista de las 30 nominadas al Ballon d’Or femenino 2026.

Camberos se ubicó en la posición 21 y el premio terminó en las manos de la española Alexia Putellas.

Oscar Fuentes/Jam Media/Getty Images Corral, tras anotar el segundo gol Pachuca frente al América en mayo de 2025.

Corral le agradeció a sus padres y a su hermano por ser la base y el sostén de su carrera.

"Gracias por compartir mis locuras gracias por nunca dejarme tirar la toalla, pero sobre todo gracias por darme la fuerza para abrir brecha en este deporte".

"Hoy me doy cuenta que los sueños no solo se cumplen, si no se superan".

Dos años y sigue

El Club de Fútbol Pachuca también celebró el galardón otorgado a Corral.

"¡La capitana de las 'Diosas del Viento' es de Oro Mundial!", señala en su página web.

De acuerdo con el club, la delantera es desde hace poco más de dos años su máxima goleadora.

Ha anotado 187 en 219 partidos que se han disputado.

Y todo apunta a que seguirán contando dianas de la del "dorsal 9 blanquiazul".

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