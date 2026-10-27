- Israel celebra unas elecciones cruciales no solo para el país, sino también para Medio Oriente y el resto del mundo.
- Ocurren luego de los eventos del 7 de octubre y la guerra en Gaza, y se espera el nivel más alto de participación electoral desde 1981.
- Benjamin Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha ostentado el poder en Israel, enfrenta una cerrada elección frente a Gadi Eisenkot, un exmilitar que encabeza la oposición.
- Pero las elecciones en este país son complejas: el primer ministro se elige por coalición, así que podría tomar semanas hasta que sepamos quién será el nuevo líder.
- Los temas de seguridad, la democracia, el servicio militar y la intervención en Gaza dominan la contienda. Te contamos más en esta cobertura en vivo.
Netanyahu busca mantenerse en el poder en las primeras elecciones en Israel tras los ataques del 7 de octubre
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