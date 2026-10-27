Getty Images Las declaraciones de Mbappé sobre un "dictador chino" provocaron una ola de rechazo en las redes sociales chinas.

Kylian Mbappé se disculpó por los comentarios "desafortunados" que hizo sobre el fallecido líder chino Mao Zedong, que provocaron que varias marcas chinas rescindieran sus contratos con él.

Mbappé dijo en una entrevista con The Bridge, un programa de entrevistas francés, que el meme "que más me hace reír es ese en el que hay un video de un tipo, creo que es un dictador chino…". Luego se ríe cuando el clip cambia a un meme que muestra su rostro superpuesto en una imagen de Mao.

El meme forma parte de un chiste recurrente que consiste en llamar al delantero francés del Real Madrid "dictador" debido a su enorme influencia en el fútbol.

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"Mi comentario fue desafortunado, y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo", dijo Mbappé en un comunicado.

"Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan ofendido."

La Liga española también pidió disculpas, afirmando que "lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos".

La broma no fue bien recibida en China, donde Mao es venerado por el Partido Comunista, a pesar de que su gobierno caótico y a menudo violento dejó millones de muertos en el país.

Algunas personas mostraron su apoyo a Mbappé en las redes sociales chinas, una respuesta inusual dado el estricto control que ejerce China sobre internet, donde se espera que la gente siga la línea del partido y del gobierno en temas delicados.

Pocos temas son tan sensibles en China como el de Mao, lo que puede explicar por qué las marcas se apresuraron a rescindir sus acuerdos de colaboración con una estrella deportiva mundial como Mbappé.

El video original de la entrevista no está disponible en el canal de YouTube del programa, y se desconoce cuándo se emitió por primera vez. En los fragmentos que circulan por internet, Mbappé no menciona a Mao por su nombre. Dice que "usa [el meme] con sus amigos todo el tiempo".

La polémica estalló el lunes por la noche después de que el foro de fútbol chino Dongqiudi llamara la atención sobre los comentarios en un comunicado, diciendo que eran "inapropiados" y que "hirieron los sentimientos del pueblo chino".

Las capturas de pantalla del video y del meme se difundieron rápidamente en las redes sociales chinas, y la gente hizo eco del sentimiento inclusive pidiendo un boicot tanto al delantero francés como al Real Madrid.

En algunas de las publicaciones, sin embargo, tanto el meme en sí como la parte del comentario que les pareció ofensiva, cuando Mbappé se refiere a "un dictador chino", aparecen difuminadas.

Dongqiudi afirmó en su comunicado que "no podía traducir" los comentarios del jugador porque eran "ofensivos para China y el pueblo chino".

Por lo tanto, muchas personas también se preguntan qué dijo exactamente Mbappé y han respondido a los mensajes y comentarios airados con preguntas, queriendo saber más.

Weibo Los usuarios de Weibo, una red social china, están recirculando el video difuminando el meme y censurando las referencias a Mao.

La reacción en China

Aficionados chinos han criticado a Mbappé, que es muy popular en China y cuenta con importantes contratos publicitarios, por "aprovecharse del mercado chino y, al mismo tiempo, hacer comentarios que ofenden al público chino".

"Las figuras públicas internacionales, en particular, deberían mostrar mayor respeto y sensibilidad, ya que el sentimiento nacional nunca debe tomarse a la ligera", reza otro comentario en Weibo.

A medida que la indignación en internet aumentaba, las marcas chinas comenzaron a romper relaciones con el futbolista, aunque sin hacer referencia explícita al video.

El mayor productor lácteo del país, Mengniu, señaló que "se opone firmemente y tiene una política de tolerancia cero hacia cualquier palabra o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino".

El gigante de las bebidas Dongpeng emitió un comunicado idéntico: "Nuestra empresa se opone firmemente y tiene una política de tolerancia cero ante cualquier comportamiento que ofenda los sentimientos nacionales".

Según el diario estatal The Global Times, las aplicaciones de noticias de la cadena estatal CCTV no emitirán contenido relacionado con el delantero francés. CCTV también dejará de transmitir partidos de La Liga, según informaron medios chinos el martes. El Real Madrid es uno de los 20 clubes que juegan en la liga española y es el equipo más laureado, con 36 títulos de liga.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China también se pronunció al respecto. Su portavoz, Lin Jian, afirmó: "Las palabras y los actos que ofendan los sentimientos del pueblo chino se enfrentarán, naturalmente, a la oposición de todos los sectores de la sociedad china".

Getty Images Mbappé tiene una presencia comercial significativa en China.

China es un mercado importante para las estrellas deportivas internacionales, y marcas locales han firmado contratos de patrocinio multimillonarios con estrellas como Mbappé, el delantero noruego del Manchester City Erling Haaland y el jugador de la NBA Stephen Curry.

A las 14:00 hora local del martes, cinco de los diez temas más comentados en Weibo giraban en torno a Mbappé, con la etiqueta "varias marcas rescinden sus acuerdos de colaboración con Mbappé" a la cabeza de la lista.

"Nunca vengas a China", decía uno de los comentarios más populares en Weibo.

¿Por qué Mao es un tema delicado?

Mao fundó la República Popular China en 1949 y gobernó durante las turbulentas décadas de 1960 y 1970.

Su intento de industrialización acelerada, al que denominó el Gran Salto Adelante, provocó una hambruna que causó la muerte de decenas de millones de personas. Luego llegó la Revolución Cultural: una purga violenta de cualquiera que fuera considerado una amenaza para el comunismo, entre quienes se encontraban intelectuales chinos, terratenientes, artistas y, a menudo, rivales dentro del Partido.

Su muerte en 1976 marcó el comienzo de una nueva era para China, que empezó a abrir sus puertas a la economía global. Aun cuando el país se alejaba del régimen de Mao, el partido continuó aclamando a Mao como un ícono nacional con un legado intachable.

Por lo tanto, los chistes o memes sobre Mao no solo se consideran un insulto al partido, sino también a la narrativa oficial sobre el pasado del país.

AFP via Getty Images Mbappé ha dicho que algunos de los memes "revelan una falta de conciencia política y humana".

No está claro cuándo comenzó el meme de Mbappé que involucra a Mao, pero su apodo de "el dictador", ha convertido al delantero en el protagonista de muchos memes y chistes en línea.

Mbappé es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo y ha ejercido una gran influencia en los clubes en los que ha jugado. Su extraordinaria velocidad, su capacidad goleadora y su popularidad mundial lo han convertido en un ícono global, atrayendo a millones de fanáticos, importantes contratos de patrocinio y la atención de los medios, con una influencia que se extiende a la moda, la cultura y los negocios.

En 2024, el delantero demandó a un influencer francés y dueño de una tienda de kebabs por usar su nombre en la descripción de uno de los sándwiches del local, lo que dio lugar a más bromas sobre el apodo.

Su compañero de equipo en Francia, Ousmane Dembélé, se sumó a la tendencia durante el Mundial de 2026, llamando a Mbappé Mobut, en referencia a Mobutu Sese Seko, el dictador que gobernó la República Democrática del Congo, antes llamada Zaire, durante tres décadas.

En una entrevista con France Football en septiembre, Mbappé reconoció el tono desenfadado que hay detrás de muchos de estos memes, pero dijo que "a veces revelan una falta de conciencia política y humana entre la gente".

"Hay un lado que es un poco menos gracioso, porque sabemos el daño que personas como esas han causado a lo largo de la historia", dijo.

"Que me comparen con gente que asesina a otros, o que ha hecho miserables a millones y millones de personas… No creo haber hecho eso en mi vida."

*Con información adicional de Fan Wang y Osmond Chia.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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