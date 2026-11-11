Reuters Representación artística del arco propuesto por Trump cerca del cementerio de Arlington.

La familia del expresidente estadounidense John F. Kennedy presentó una demanda para impedir la construcción de un arco triunfal que Donald Trump planea levantar en la capital de Estados Unidos.

Nueve miembros de la dinastía política argumentan que la estructura de 76 metros de altura bloquearía la vista de la tumba de Kennedy, así como las de miles de veteranos de guerra enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia, frente a la ciudad de Washington D.C.

Los planes de Trump ubican el arco en una de las entradas a la capital estadounidense antes de cruzar un puente que atraviesa el río Potomac, a metros del límite con el estado de Virginia y muy cerca del histórico cementerio.

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La semana pasada, un juez estadounidense paralizó temporalmente el proyecto tras una votación que permitía que la construcción siguiera adelante.

La Casa Blanca dijo que es "lamentable" ver que algunos miembros de la familia Kennedy se han sumado a un litigio contra el arco.

"Está destinado a honrar a nuestros héroes que descansan en el cementerio de Arlington", argumentó.

"No se debe abusar del poder judicial para politizar una estructura diseñada para unir a nuestra nación", sostuvo Davis R. Ingle, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado enviado a la BBC.

"Seguiremos defendiendo la construcción de este hermoso y apropiado monumento, y confiamos en que se nos dará la razón por completo a medida que avance este litigio", añadió.

La semana pasada, el proyecto obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital.

Pero la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan dictaminó que debe haber una pausa de 14 días antes de que se pueda comenzar cualquier trabajo en el arco, mientras se resuelve el litigio.

La familia Kennedy presentó su queja en el marco de una demanda conjunta interpuesta por el estado de Virginia y Washington D.C. para impedir su construcción, bajo el argumento de que el arco dañará "vistas de importancia histórica" si se erige a metros de la entrada al cementerio.

BBC

Entre los demandantes se encuentran siete hijos de Robert y Ethel Kennedy, así como su nieto el excongresista demócrata Joe Kennedy, y el hijo de Ted Kennedy, Edward Kennedy Jr.

No incluye a Robert F. Kennedy Jr., miembro del gabinete de Trump, quien dirige el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Su moción busca intervenir en otras dos demandas presentadas por conservacionistas y veteranos que pretenden detener la construcción.

Los Kennedy plantean que el arco sería una "denigración permanente" de las tumbas y que sus descendientes "nunca más podrían apreciar ambos lugares como siempre lo han hecho, y como la familia Kennedy siempre lo concibió".

Además, argumentan que la estructura "proyectará sombras de forma permanente y dañará las vistas históricamente significativas de las tumbas y monumentos existentes erigidos en honor de la familia Kennedy" en el cementerio.

La estructura también "alteraría fundamentalmente la experiencia de visitar las tumbas", incluidos los monumentos conmemorativos de cientos de miles de veteranos estadounidenses, advierte la familia en la demanda.

La denuncia alega que el Servicio de Parques Nacionales y el Departamento del Interior autorizaron la construcción el 5 de noviembre de 2026 sin la aprobación necesaria del Congreso.

El coloquialmente llamado "Arco de Trump" es uno de los esfuerzos del presidente por remodelar la capital y tiene como objetivo conmemorar el 250º aniversario del país.

Una representación gráfica del diseño, dada a conocer a principios de este año, muestra una figura dorada de la "Dama de la Libertad" con alas en la parte superior del arco, flanqueada por dos águilas doradas.

En ambos lados de la estructura aparecen inscritas en oro las frases "Una nación bajo Dios" (One Nation Under God) y "Libertad y justicia para todos" (Liberty and Justice for All).

El año pasado, Trump añadió su nombre al Kennedy Center, una importante institución cultural de Washington D.C. que lleva el nombre de JFK en su honor.

El nombre del mandatario permaneció en la fachada durante seis meses hasta que la adición fue declarada ilegal y retirada.

Monumento y complejo militar

El arco del triunfo es uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos que Trump se ha propuesto.

El presidente de EE.UU. ha señalado que la estructura servirá también como un complejo para almacenar equipamiento militar, dotado de capacidad para desplegar francotiradores y drones con "fines de seguridad nacional".

Este complejo militar de "primer nivel" —que incluye el arco— "alojará, almacenará y permitirá el despliegue rápido de un gran número de drones y francotiradores, tanto en la cubierta como en las zonas de la plaza", explicó el mandatario.

Y precisó: "Contará con capacidad para almacenar grandes cantidades de munición para francotiradores".

"No existirá ninguna instalación como esta en ninguna otra parte del mundo", escribió Trump semanas atrás en su plataforma Truth Social.

El presidente agregó que, entre "las 59 principales ciudades y capitales", Washington D.C. es "la única en el mundo que no cuenta con un arco del triunfo".

No especificó a qué ciudades se refería.

Dada su altura, la estructura empequeñecería el cercano Monumento a Lincoln —de unos 30 metros de altura— y alcanzaría la mitad de la altura del Monumento a Washington (el obelisco próximo a la Casa Blanca).

En septiembre, la senadora demócrata Tammy Duckworth calificó de "temerarios" los planes de utilizar el arco con fines defensivos y lo describió como "otro proyecto más de vanidad de Trump".

En una carta dirigida al Pentágono y a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), Duckworth dijo que esas instituciones "deben rechazar este plan temerario y, en su lugar, centrarse en aumentar la seguridad del espacio aéreo".

Además de estar muy cerca del Cementerio Nacional de Arlington, el arco estará a unos 6 kilómetros del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, lugar donde en 2025 ocurrió un choque en el aire —con resultado mortal— entre un helicóptero militar y un avión comercial.

La FAA determinó que la enorme estructura no supondría un riesgo para los vuelos que llegan al aeropuerto o parten de él.

Reuters Trump mostró una maqueta del monumento que propone en una cena en la Casa Blanca en octubre de 2025.

El Consejo Asesor sobre Preservación Histórica —dirigido por personas designadas por Trump— anunció en septiembre la finalización de las consultas obligatorias con las autoridades locales sobre cómo la estructura podría afectar a 42 propiedades históricas de la zona.

En un comunicado, señaló que el Servicio de Parques Nacionales, encargado de supervisar los monumentos federales, había propuesto un plan para mitigar los posibles daños a dichas propiedades.

No obstante, los responsables locales de preservación histórica "expresaron sus dudas sobre el propósito y la necesidad del Arco del Triunfo".

Asimismo, cuestionaron si el Servicio de Parques Nacionales había identificado adecuadamente los posibles perjuicios y si había planificado medidas suficientes para abordarlos.

Las autoridades federales y estatales no están obligadas a llegar a un acuerdo sobre los planes de mitigación de daños de un proyecto, y dichas consultas pueden darse por terminadas si ambas partes no logran ponerse de acuerdo.

En su segundo mandato, Trump ha impulsado varios proyectos para renovar la capital estadounidense, entre ellos una remodelación con toques dorados del Despacho Oval, la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca —con un costo estimado de unos US$400 millones—, la pavimentación del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y la remodelación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

Información adicional de Grace Eliza Goodwin.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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