Vatican Pool/Getty Images El periodista Santiago Roncagliolo describe al Papa como un religioso preocupado por sus fieles, pero también como un sagaz e implacable investigador de abusos.

Cuando el 8 de mayo de 2025, el cardenal estadounidense Robert Prevost salió al balcón central de la Basílica de San Pedro convertido en el Papa León XIV era un desconocido para el gran público, incluso para muchos en Perú, donde pasó buena parte de su vida sacerdotal.

Ese día, el periodista peruano Santiago Roncagliolo, quien admitió que hasta ese momento no tenía "ni la más remota idea" de quien era el nuevo jefe de la Iglesia católica, recibió el encargo de escribir un libro sobre él.

"Lo único que sabía es que había sido misionero", confesó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

No obstante, asumió la encomienda porque "consideraba que podía aportar algo diferente que un corresponsal en el Vaticano".

"Si había una historia, yo podía contarla, por lo menos podría contar una parte que no están contando los grandes medios", agregó.

El resultado es "El pastor y los lobos", un libro fruto de más de un año de investigación. Para escribirlo, Roncagliolo recorrió las zonas de Perú donde Prevost desarrolló su labor pastoral y entrevistó a decenas de personas que lo conocieron. La obra se asemeja más a un thriller policial que a la biografía de un religioso, y está entrelazada con la propia infancia y juventud del autor.

El escritor de "El accidente", "Y líbranos del mal" y "La pena máxima" habló con BBC Mundo antes de su participación en el Hay Festival de Arequipa, que se celebró del 5 al 8 de noviembre, y a pocos días de que León XIV visite Perú desde este miércoles y hasta el 16 de noviembre.

Cortesía Santiago Roncagliolo El periodista peruano pasó más de un año visitando los lugares donde Prevost trabajó y entrevistando a personas que lo conocieron para su libro.

Este libro contiene dos biografías al mismo tiempo, no solo la del Papa, sino también la suya. ¿Por qué decidió enfocar este trabajo así?

Bueno, tenía que explicar por qué el Papa existe. ¿Por qué es importante? ¿Por qué 1.400 millones de personas escuchan a alguien que no les cobra impuestos, que no tiene un ejército, que no tiene una autoridad directa? Y la única manera de explicarlo era acudiendo a mi propia experiencia, cuando yo era un niño con educación católica que sufría violencia dentro de su familia, que sufría violencia en el país y cómo esa fe se convirtió en un escudo contra el miedo, contra el dolor y en una fuente de sentido para un adolescente completamente perdido, como lo fui.

La oferta de un padre, que es lo que ofrece la Iglesia católica, es muy atractiva para las personas que tuvimos relaciones violentas, difíciles con nuestros modelos paternos.

¿Por qué este Papa en particular? ¿Fue simplemente porque había sido misionero en Perú y luego obispo de Chiclayo?

En este caso me llamaba la atención que este Papa que se forma en Perú, en la teología de la liberación, tiene una aproximación al cristianismo como con la que yo había crecido. Una teoría que resalta que Dios, que Cristo no era un emperador ni un rico, sino que era el hijo de un carpintero, que fue perseguido por un imperio, que fue refugiado, fue torturado y finalmente asesinado. Más parecido a los guerrilleros que a los papas.

En ese sentido, esta historia tenía que ver con lo que yo mismo había aprendido que era Dios y me parecía que había una historia, porque en países como España, donde vivo, mucha gente asocia a la Iglesia con el franquismo y yo más bien crecí con curas que eran bastante subversivos. Contar eso me parecía bastante interesante.

"El pastor y los lobos" deja una doble imagen de León XIV. Por un lado, la de un religioso que busca acercar la Iglesia a los fieles y que se preocupa por sus condiciones materiales. Por otro, la de una suerte de agente especial del Vaticano enviado para depurar la Iglesia de sacerdotes implicados en abusos, corrupción e incluso vínculos con sicarios. ¿Se esperaba esas dos facetas de este hombre?

No, mi principal preocupación era que podía no haber ninguna historia. Podía encontrarme con un sacerdote que se pasó todos los domingos dando homilías y que a lo mejor no había hecho nada en su vida y llegó a ser Papa por cuestiones burocráticas.

Fue muy impactante encontrar esta historia y luego investigar el caso en el que él es acusado de un encubrimiento, porque para ese momento de la investigación yo quería creerle.

Yo quería que él fuese bueno. En un mundo tan cínico y siniestro como el que vivimos se volvió una cuestión personal saber si de verdad es posible creer que alguien es bueno.

Raul Sifuentes/Getty Images

Usted deja en claro que el entonces obispo Prevost jugó un papel clave en la decisión del Vaticano de disolver al Sodalicio de Vida Cristiana, una organización ultraconservadora acusada de perpetrar abusos sexuales y de otra naturaleza. Sin embargo, también fue señalado de encubrir a un sacerdote que era cercano a él: Eleuterio Vásquez Gonzáles, también conocido como padre Lute, que fue acusado de abusar de varias niñas.

Lo que apareció en la historia fue que es un hombre que trabajaba con los pecados de la Iglesia, con los abusos sexuales, con los delitos financieros, incluso con curas que contrataban sicarios.

Es un hombre que tiene que gestionar la oscuridad dentro de una Iglesia, la cual tiene mucha oscuridad, porque es muy opaca, y que era capaz de hacer eso sin crear guerras.

Creo que eso fue lo que apreció Francisco de él. Esa es la razón por la que Francisco lo escogió. Francisco quería luchar contra esas cosas, pero cada vez que abría la boca provocaba un cisma. Y en cambio, este político florentino, sutil y silencioso podía ser mucho más eficiente para lidiar con estas cosas.

Me sorprendió encontrar una historia mucho más parecida a un thriller que a la historia que uno suele pensar que tiene un Papa.

Ha dicho que quería creer que Prevost es bueno. ¿Qué piensa hoy luego de terminada su investigación?

Creo que es un hombre bueno que ha dedicado su vida a servir a los demás, pero no es un personaje de una película de superhéroes.

En la vida tienes que escoger entre lo que hay, entre lo que puedes hacer y lo que no, y siempre habrá víctimas, como ocurrió en este caso.

La gente buena no está todo el día haciendo cosas buenas contra unos señores que están haciendo cosas malas.

Si fuese tan simple, pues la vida sería una película de Marvel. Esa complejidad moral es la que obliga a reconocer que somos imperfectos y por lo tanto, a perdonar y a pedir perdón.

En esta historia he visto lo mejor y lo peor de los seres humanos.

He visto a los hombres que se aprovechan de niños y les destruyen la vida para hacer algo que podrían hacer gratis con un adulto, pero también a los misioneros, los laicos y toda esa gente que trabajan y sacrifican su vida sexual y familiar para ayudar a los más pobres.

Prevost viene de ahí, es uno de ellos y creo que sin duda es un hombre bueno, pero digamos, hay una frase de una las fuentes que me gusta mucho y creo que resume todo lo que pienso que él: 'Los aliados de la luz no pueden ser más ingenuos que los aliados de la oscuridad'.

Cortesía Grupo Planeta En el libro, Roncagliolo también relata cómo Prevost impulsó la disolución del Sodalicio y enfrentó casos de corrupción e incluso vínculos con sicarios dentro de la Iglesia.

En su libro no logró despejar si encubrió uno de los casos de abusos que conoció, pero lo cierto es que el padre Lute no fue investigado por la Iglesia, sino que fue trasladado a otra parroquia y luego renunció. ¿Cree que el entonces obispo Prevost actuó correctamente o falló?

Cuando he discutido con las fuentes cercanas a él sobre cómo se gestionó el caso de este supuesto abusador (el padre Lute). La respuesta ha sido: 'Bueno, pero el padre Lute ya no está en la Iglesia. Queremos que se vayan los abusadores y este se fue'.

Y la verdad es que no fue muy ortodoxo, pero hacerlo de otra manera habría puesto en tela de juicio todas las otras investigaciones que Prevost estaba llevando, todas estas investigaciones de abusos y de delitos que mencionábamos antes y esta acusación por el solo hecho de abrirse y prolongarse lo habría convertido en un sospechoso, arruinando los demás casos.

No sé si había otra salida, como de las de pelis de superhéroes. No sé si había una solución perfecta.

Perú es uno de los tres países que León XIV visita en su primera gira latinoamericana. ¿Qué espera de este viaje?

El tema de los abusos sexuales es, sorprendentemente, su punto débil.

En su viaje a España hubo quejas de muchas víctimas, las cuales no se sintieron escuchadas. En Francia menos, porque les dedicó más atención, pero todavía hubo protestas.

Yo pensaba que, en la agenda de Perú, donde él conoce a las víctimas personalmente, habría algún gesto. Pero no veo nada al respecto y entiendo que debe ser muy difícil, porque ahora se trata de gestionar el pasado, no los abusos que están ocurriendo, para los cuales ya hay protocolos, sino el dolor que ya se ha causado.

Parece que esta visita estará dedicada a llevarle esperanza a un pueblo muy necesitado y a mostrar las imágenes de devoción masiva que seguramente tendrá, porque es muy querido.

No parece que se vaya a ocupar de temas sociales, quizá porque en el gobierno está una Fujimori [Keiko] y él fue muy crítico con el padre de Fujimori [Alberto].

Vatican Pool/Getty Images Francisco escogió a Prevost por su capacidad de enfrentar situaciones complejas, pero sin desatar guerras a su paso.

¿Usted cree que sin su paso por Perú, Prevost hubiera terminado en el trono de San Pedro?

No hubiera llegado.

Su trayecto hacia el Vaticano, que es un lugar donde nunca esperó estar y nunca hizo nada para estar, se inicia en 2018.

Ese año, el papa Francisco hace un viaje a Chile que es un desastre. Acababa de nombrar a un obispo (Juan de la Cruz Barros Madrid) vinculado a un escándalo de abusos sexuales y lo defiende en público. Y entonces la población chilena se enfurece, abandona las misas y los actos públicos, quema iglesias y la prensa internacional cubre el desastre que ha sido el viaje a Chile.

Francisco, entonces, entiende que hay que cambiar de actitud, que no pueden seguir fingiendo que los abusos no están pasando.

En ese momento, justo en el norte de Perú, está empezando a explotar el caso de los sodálites [del Sodalicio] y él encarga al obispo de Chiclayo que se ocupe del asunto y también le encarga que gestione de otra diócesis, donde el obispo tiene vínculos con mafias de sicarios.

Francisco empieza a ver que Prevost es capaz de gestionar estas cosas, pero como cree que su problema fue que no conocía la curia antes de llegar a ser a Papa, entonces se lo lleva al Dicasterio de los Obispos, que es el organismo donde lo van a conocer todos los que luego van a votar en un cónclave.

Francisco transmite con mucha claridad su voluntad de que él sea su sucesor. Todo esto no habría pasado, para empezar, sin su trabajo con los sodálites, mostrando como él podía resolver estas cosas sin crear batallas internas.

Vatican Pool/Getty Images Roncagliolo da por hecho que en Perú se repetirán las escenas de multitudes siguiendo al Papa que se han visto en sus recientes viajes a España y Francia.

Más de un año después de su elección, ¿se puede considerar a León XIV como un continuador de la obra de Francisco cuando él ha recuperado el Palacio Apostólico o Castelgandolfo, ha permitido ritos en latín y ha bajado el volumen a los temas relacionados con el colectivo LGTBI?

León XIV debe ser el continuador de Francisco, como suele ser. Después de Juan XXIII vino Pablo VI, después de Juan Pablo II vino Benedicto XVI, papas que consolidan lo que se puede consolidar del legado del anterior, pero liman las aristas y tratan de cerrar las heridas.

Lo que pasa es que ha habido una guerra muy larga desde el Concilio Vaticano entre dos bandos. Francisco representa uno y Juan Pablo II representaba el otro, pero en esa guerra los abusos sexuales se han convertido en un arma y eso es suicida.

Hasta hace no muchos años, el procedimiento era encubrir, de manera que todos (los líderes religiosos) con cierta edad y cierto poder han encubierto algún caso, porque eso era lo que les decía la norma.

Y en general, la batalla dentro de la Iglesia es conceptualmente absurda en la medida en que Dios no tiene un partido. Entonces, la misión de León no es ganar esta guerra, es acabar con ella; es cerrar esas heridas.

Por ejemplo, una medida muy suya es nombrar prefecta del Dicasterio de la Comunicación a una mujer laica por primera vez en la historia, pero es que ultraconservadora. Estas son las filigranas que Francisco no concebía, pero que León sí entiende.

Permite celebrar más ritos tradicionales, pero ha excomulgado a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Está dialogando con el Opus Dei, pero este año se ha tomado una foto con el periodista que ha hecho el libro más duro contra el Opus Dei, Gareth Gore.

Da mensajes de que es un hombre dialogante, pero deja claro que en cuanto percibe que el diálogo no va a ninguna parte, no le tiembla el pulso para actuar.

Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images Prevost apoyó tras bambalinas las investigaciones de los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz sobre el Sodalicio.

Si usted tuviera la posibilidad de entrevistar al Papa León XIV, ¿qué le preguntaría?

A ver, lo que pasa es que el Papa no va a hablar de los temas que más me interesan.

Escrito ya el libro, y seguro de que no me va a responder la información útil para esta investigación, realmente le preguntaría: ¿qué puedo hacer yo para hacer del mundo un poco mejor que este desastre?

Suena raro, pero hace unos años las democracias, los líderes de las democracias eran los que hablaban de los derechos humanos, del respeto por todas las personas y de la paz.

Hoy, en cambio, los líderes de la democracia te elogian la guerra, el bombardeo de inocentes, la persecución de personas por su color de piel, y el que habla de dignidad humana y de respetar a los seres humanos y de ahorrar el sufrimiento es el Papa.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más