NAYIB BUKELE/X Bukele compartió un vídeo para anunciar el ataque de las fuerzas salvadoreñas.

Nayib Bukele aseguró este martes que las tropas de El Salvador desplegadas en Haití destruyeron el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo y la vivienda de su líder.

El presidente salvadoreño hizo el anuncio en una publicación en la red social X acompañada de un video que muestra un ataque aéreo a varias instalaciones.

"Cumplimos nuestra promesa. Destruimos la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de la banda 400 Mawozo", escribió en un mensaje en X en criollo haitiano, en referencia a Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de la pandilla, considerada una de las más peligrosas de Haití.

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En el video se observan helicópteros disparando contra edificaciones en un área rural y varias personas huyendo por los alrededores.

NAYIB BUKELE/X En este fragmento del vídeo que compartió Bukele se observa el ataque a una de las supuestas instalaciones de 400 Mawozo.

Bukele afirmó que la mayoría de los pandilleros escaparon sin combatir y los calificó de "cobardes", sin ofrecer un balance de muertos o heridos.

Según la agencia AFP, el ataque tuvo lugar el domingo y fue ejecutado por una unidad de la policía haitiana con apoyo de militares de El Salvador.

Bukele envió más de 2.000 soldados a Haití tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños en una emboscada el 18 de octubre cerca de Puerto Príncipe y cuyo paradero sigue sin esclarecerse.

La operación contra 400 Mawozo

La vivienda atacada se encuentra en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe, una de las zonas donde opera la pandilla.

Wilson Joseph no fue abatido durante la operación, según la agencia AP, que señaló que los jefes de estas organizaciones suelen alternar entre varias residencias.

Las fuerzas salvadoreñas emplearon drones explosivos, efectivos sobre el terreno y cuatro helicópteros, dos de ellos operados por militares del país centro americano, según la agencia AFP.

Esta citó a dos fuentes que hablaron de hasta 20 los hombres armados muertos dentro de la propiedad.

Las condiciones de inseguridad en esa zona han impedido a los medios y organizaciones presentes en Haití verificar sobre el terreno los resultados del ataque.

AFP vía Getty Images "Vinimos a combatir a los malvados", afirmó Bukele en un mensaje dirigido a la población haitiana, a la que le pidió que confíe en él.

La incursión llegó después de una amenaza pública de Bukele a estas instalaciones de 400 Mawozo.

El mandatario salvadoreño pidió el viernes en X su ubicación, en respuesta a una publicación de otro usuario.

"Dinos la dirección exacta y la destruiremos", escribió.

Qué se sabe de Joseph y su banda

400 Mawozo, cuyo nombre se traduce como "los 400 hombres inexpertos", es una de las principales bandas armadas de Haití. Opera en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe, y es conocida por los secuestros, la extorsión y el robo de vehículos.

La ONU también la ha vinculado con el tráfico de armas y municiones.

En octubre de 2021 secuestró a 17 personas vinculadas a la organización cristiana estadounidense Christian Aid Ministries cuando regresaban de visitar un orfanato.

Entre las víctimas había 16 estadounidenses y un canadiense, incluidos cinco niños, el menor de ocho meses.

Cinco de los rehenes fueron liberados y los doce restantes escaparon en diciembre de ese año.

Por aquel secuestro, un antiguo jefe de la banda, Joly Germine, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en diciembre de 2025.

AFP vía Getty Images Las pandillas controlan más del 80% de la capital haitiana, Puerto Príncipe, y alrededores.

El actual líder del grupo es Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, cuyo sobrenombre significa "la muerte sin día".

El FBI mantiene una ficha de búsqueda por su presunta participación en aquel secuestro, con las acusaciones de toma de rehenes y conspiración para cometer ese delito.

Estados Unidos ofrece hasta US$1 millón por información que permita su arresto o condena.

El Consejo de Seguridad de la ONU lo incluyó en su lista de sanciones en diciembre de 2023.

Le atribuye responsabilidad, directamente o mediante órdenes a sus hombres, en asesinatos, secuestros, violencia sexual y reclutamiento de menores, entre otros abusos.

Tras el despliegue salvadoreño, Joseph solicitó la mediación de Naciones Unidas.

Según informó AP el pasado 2 de noviembre, pidió el envío de una delegación para entablar un diálogo y advirtió de que la intervención militar podía agravar la violencia.

La banda también contactó con la comisión haitiana de desarme para explorar negociaciones, según la misma agencia.

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