Joe McNally/BBC Zaher es uno de los millones de niños cuyas vidas han sido devastadas por la guerra civil de Sudán.

En una habitación oscura de El Cairo, un niño de 13 años mira fijamente la pantalla del televisor, casi sin parpadear.

En la pantalla aparece el delantero estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, dirigiéndose directamente al joven en árabe: "Zaher, Mahaba" – Hola Zaher.

Zaher apenas se mueve, con los ojos muy abiertos, fijos en su futbolista favorito.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Conocimos a Zaher hace un año en las ruinas de Jartum, la capital de Sudán. Era un niño pequeño y callado, marcado por la guerra, uno de los millones de niños cuyas vidas han dado un vuelco desde que el ejército del país y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), de carácter paramilitar, comenzaron a combatir en 2023.

Según UNICEF, la organización de las Naciones Unidas para la infancia, más de 17 millones de niños necesitan asistencia humanitaria en Sudán. UNICEF afirma haber podido verificar que al menos 4.300 niños han muerto o resultado mutilados, aunque cree que la cifra real es mucho mayor.

Zaher perdió ambas piernas en un ataque con dron. Con escaso acceso a tratamientos especializados, soñaba con el día en que pudiera volver a caminar y jugar al fútbol.

Más de un año después, al entrar en un apartamento en la capital egipcia, Zaher nos recibe con un abrazo enorme. Su madre, Habibah, también nos abraza.

Vinícius Júnior En su mensaje de vídeo, la estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, le desea lo mejor a Zaher y dice que espera que pronto vuelva a jugar al fútbol.

El niño que recordábamos como tímido y retraído está casi irreconocible. Ahora es seguro de sí mismo, atrevido y siempre sonriente. Y se yergue con dos nuevas prótesis en las piernas.

Durante casi un año, El Cairo, Egipto, ha sido su hogar. Aquí se sometió a una cirugía y a meses de rehabilitación, y ahora puede volver a caminar y a patear un balón.

Cuando nos conocimos en 2025, nos contó que su futbolista favorito era Vinícius Júnior. Pudimos hacérselo saber a la estrella del Real Madrid, quien dijo que quería enviar un mensaje de apoyo personal en video. Reunidos de nuevo en El Cairo, lo vimos juntos.

"Me enteré de tu historia. Sé lo difíciles que deben haber sido los últimos meses para ti", comienza diciendo el futbolista brasileño.

Vinícius se ha convertido en una voz destacada que lucha contra el racismo en el fútbol y apoyo a la comunidad negra.

Una sonrisa se dibuja en el rostro de Zaher cuando el jugador le dice: "Eres un hombre negro muy trabajador. Espero de verdad que aproveches al máximo tus nuevas prótesis, que vuelvas a jugar al fútbol y que encuentres la felicidad. Te lo mereces".

Luego llega una invitación: "Me gustaría invitarte a un partido del Real Madrid. Podemos pasar el día juntos".

Abrumado, Zaher se levanta y sale de la habitación. Unos instantes después, regresa luciendo su nueva camiseta del Vinícius Júnior. Espera que algún día pueda obtener una visa y aceptar la oferta.

"Díganle a Vinícius que lo quiero mucho", dice. "Su mensaje me ha animado muchísimo". Su madre, Habibah, confiesa que siente que "el mundo entero está animando a Zaher y deseando que tenga éxito".

Una infancia destrozada por la guerra

Liam Weir/BBC Zaher en 2025: le amputaron las piernas tras ser alcanzado por un ataque de dron.

Zaher perdió las piernas en 2024, cuando él y su madre quedaron atrapados en Jartum. Gran parte de la ciudad se había convertido en un campo de batalla, devastada por los combates entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido.

La comida y los artículos de primera necesidad escaseaban, y la familia no tenía suficiente dinero para huir. Para sobrevivir, vendían lentejas en la calle.

Una mañana, mientras Zaher y su madre trabajaban codo con codo, se produjo un ataque con drones.

"Lo miré y estaba sangrando. Había sangre por todas partes", explicó Habibah el año pasado.

Estaba devastada. "Él se despertaba y me preguntaba: '¿Por qué dejaste que me amputaran las piernas?'. Yo no sabía qué responderle".

En aquel entonces, Zaher se desplazaba en silla de ruedas entre los escombros de su barrio, pasando junto a coches calcinados, tanques abandonados y casas destrozadas.

Antes de la guerra, a Zaher le encantaba el fútbol. Tras el ataque con drones, solo podía jugar de rodillas, un proceso doloroso que lo exponía al riesgo de sufrir una infección grave.

"Ojalá pudiera tener prótesis en las piernas para poder jugar al fútbol con mis amigos como antes", dijo en aquel momento.

Parecía poco probable que eso sucediera, pero su historia tuvo una gran repercusión mucho más allá de Sudán, lo que provocó una oleada de apoyo de personas de todo el mundo.

La ayuda de desconocidos

Entre ellos se encontraba Dena Latif, una abogada de origen sudanés residente en el Reino Unido. Tras ver el reportaje de la BBC, ayudó a impulsar una campaña en línea que recaudó 45.000 libras esterlinas (unos US$60.000) para su atención médica.

Al no poder recibir el tratamiento que necesitaba en Sudán, Zaher tuvo que abandonar el país, lo cual no fue nada fácil. Ni él ni su madre tenían pasaporte y sus certificados de nacimiento habían sido destruidos durante la guerra.

Tras meses de planificación, él y su madre pudieron volar a El Cairo, donde les habían preparado un apartamento con comida en la nevera y citas médicas concertadas.

Por primera vez en años, su principal preocupación ya no era simplemente cómo sobrevivir.

Zaher se sometió a otra cirugía, seguida de meses de fisioterapia y entrenamiento para aprender a usar sus prótesis de piernas. También recibió apoyo psicológico para ayudarle a procesar el trauma que había sufrido.

"Era tímido, un poco deprimido, triste", dice la doctora Bintelmuna Eltayeb, una de las médicas que lo atendieron. "Era casi imposible sacarle una sonrisa, pero ahora se le ve riendo. Tiene mucha confianza en sí mismo".

Su transformación ha sido tanto psicológica como física, según afirman sus allegados, y Dena comenta que ahora Zaher afronta la vida con una determinación que les ha sorprendido.

Una oportunidad para volver a ser niño

Mientras pasamos tiempo con Zaher, él ríe y bromea, recuperando así parte de la infancia que la guerra le ha arrebatado.

Tiene muchas ganas de probar cosas nuevas, desde montar a caballo hasta ir en bicicleta, y quiere ser piloto de aviones. Todavía no ha jugado al fútbol, pero está deseando volver a un campo de juego con sus amigos en su ciudad natal.

Para Habibah, ver a su hijo recuperar la confianza en sí mismo ha supuesto un enorme alivio. Sin embargo, le preocupa su futuro, su educación y cómo será recibido en Sudán, un país aún sumido en la guerra civil.

Nezar Abdullah/Anadolu via Getty Images Jartum ha sufrido graves daños, con muchos edificios destruidos.

Se ha levantado el estado de emergencia en su ciudad natal, Jartum, y el ejército sudanés ha recuperado el control. Sin embargo, en toda la capital, los edificios han quedado destruidos, quemados y saqueados.

Persisten las preocupaciones sobre la seguridad y el 41% de la población de Sudán sufre altos niveles de inseguridad alimentaria, según un comunicado reciente de Estados Unidos y otros 30 países occidentales. El grupo también advirtió sobre una posible hambruna.

"Espero que la historia de Zaher no termine con él", dice Dena. La abogada espera que su recuperación atraiga más atención y fondos para los miles de niños sudaneses que han sufrido lesiones que les han cambiado la vida.

Zaher y su madre ya están de vuelta en Jartum. Esperan que, ahora que la ciudad es más estable, pueda recibir allí revisiones y ajustes para sus prótesis de piernas a medida que va creciendo.

A pesar de la seguridad que encontraron en El Cairo, extrañan su hogar, su familia y sus amigos. Y si bien Zaher ha tenido la oportunidad de recuperar su infancia, millones de niños sudaneses aún esperan la suya.

*Información adicional de Scarlett Barter y Abdelrahman Abutaleb.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más