Reuters Los agentes de la Fiscalía registraron a fondo la casa de verano del expresidente Peña.

La Fiscalía de Paraguay abrió este martes una bóveda oculta hallada durante el allanamiento de la residencia de verano del expresidente Santiago Peña, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank.

Los investigadores hallaron vacío el compartimento.

Este estaba detrás de una pared falsa en la propiedad ubicada en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, según informó el diario paraguayo ABC Color.

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Los agentes no encontraron dinero en efectivo ni objetos de valor en el interior, informó este diario.

Tras el procedimiento, la vivienda fue incautada y pasó a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), confirmaron los investigadores, citados por el portal Última Hora.

El allanamiento de la casa de verano de Peña se produjo el domingo, dos días después de que el Congreso destituyera a Peña por su presunta responsabilidad en la crisis de Ueno Bank.

El exmandatario —reemplazado en el cargo por su vicepresidente, Pedro Alliana—permanece en prisión preventiva y ha negado haber cometido irregularidades.

Getty Images La fiscal Elena Fiore, acompañada por investigadores de crimen organizado, llegó a la residencia del expresidente Santiago Peña en Asunción este lunes.

La Fiscalía también allanó este lunes por la tarde otra residencia de Santiago Peña situada en el barrio Mbocayaty de Asunción, informó ABC Color.

En paralelo, otro equipo fiscal-policial registró la vivienda de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay, también imputado en la investigación por el caso Ueno.

En ambos procedimientos se incautaron documentos, equipos informáticos y dispositivos electrónicos, según ABC Color.

La crisis estalló la semana pasada, cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por sus problemas de solvencia, dejando a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas.

Ueno también concentraba cientos de millones de dólares de instituciones públicas, incluidos fondos del sistema de pensiones.

Legisladores paraguayos acusaron a Peña, quien había sido accionista de una sociedad vinculada al grupo propietario del banco, de utilizar su influencia para favorecer a la entidad.

Reuters Santiago Peña, quien ocupaba la presidencia desde agosto de 2023, fue destituido por el Congreso y posteriormente arrestado la semana pasada.

La bóveda

Los agentes consiguieron abrir una primera puerta de la bóveda en la residencia de verano de Peña durante el allanamiento del domingo, pero se encontraron con una segunda compuerta que no pudieron traspasar, según las declaraciones de los fiscales este lunes, citados por ABC Color.

Según el diario, la bóveda contaría con un sistema de seguridad de origen israelí que incluiría identificación por reconocimiento del iris ocular.

La fiscal Silvia González explicó este martes que Peña reveló, a través de su abogado, la ubicación de una llave de seguridad dentro de la casa, lo que permitió abrir el compartimento, informó ABC Color.

Reuters

González señaló que, de acuerdo con la defensa de Peña, la bóveda funcionaría como una habitación de pánico, destinada a proteger a sus ocupantes ante una amenaza.

La fiscal también confirmó que los militares que custodiaban la residencia fueron relevados al quedar el inmueble a cargo de Senabico.

La casa de verano de Peña

La residencia de verano del expresidente paraguayo también está bajo investigación por los préstamos que este recibió de Ueno Bank para financiar su construcción cuando ejercía la presidencia.

Según la acusación de la Fiscalía, el banco concedió a Peña en mayo de 2024 dos créditos simultáneos por un total de 3.548 millones de guaraníes —unos US$577.000—.

Las cuotas mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes, unos US$39.000, cantidad equivalente a unas seis veces su salario como presidente, de acuerdo con el documento.

Para construir la residencia, Peña habría firmado un contrato por US$900.000 con la empresa Gómez Abente SA con un plazo previsto de ejecución de 23 meses, aunque las obras se completaron en menos de un año, informó Última Hora.

Este diario señaló que, en una de sus declaraciones patrimoniales, Peña consignó un valor total de unos 7.750 millones de guaraníes — US$1,24 millones— para la propiedad, lo que incluía el terreno, la edificación, el equipamiento y los muebles.

La residencia ya había generado cuestionamientos antes de la crisis bancaria: en enero de 2025, Peña respondió a publicaciones sobre su patrimonio asegurando que tanto él como su esposa habían trabajado durante toda su vida.

"Me considero una persona honesta, trabajadora", afirmó entonces en una rueda de prensa.

Reuters Pedro Alliana juró como presidente de Paraguay el viernes 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña por el caso Ueno Bank.

La búsqueda de bienes en el extranjero

La Fiscalía paraguaya anunció este lunes que mantiene contactos con autoridades de Estados Unidos, Argentina y Luxemburgo para localizar posibles bienes de Peña y otras personas y empresas investigadas por el caso Ueno.

Las gestiones abarcan a los implicados que pudieran tener patrimonio en el exterior, indicó el fiscal de Asuntos Internacionales, sin ofrecer detalles sobre personas o sociedades específicas.

El fiscal aseguró que las autoridades estadounidenses se han ofrecido a colaborar en la identificación de bienes relacionados con el caso en su sistema financiero.

Aclaró, en todo caso, que no abordó con el Departamento de Justicia de Washington si el gobierno de Estados Unidos planea llevar a cabo una investigación propia sobre Ueno.

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