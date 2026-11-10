Bruno Kellenberger/RDB/ullstein bild via Getty Images El grupo fundado por Marcel Lefebvre llegó a Argentina en plena dictadura militar y hoy tiene algún tipo de presencia en 11 de las 24 provincias.

Argentina recibe a un papa por primera vez en 39 años.

La visita de León XIV ha despertado una enorme expectativa. Las autoridades locales esperan que millones de personas participen en los distintos actos y celebraciones religiosas que encabezará el pontífice estadounidense durante los tres días que permanecerá en el país sudamericano.

Sin embargo, hay un grupo católico al que el viaje parece dejar indiferente. Se trata de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), una organización tradicionalista que mantiene un conflicto con el Vaticano desde su fundación, en la década de 1970. Sus miembros rechazan algunas de las reformas impulsadas tras el Concilio Vaticano II, como la celebración de la misa en lenguas vernáculas y el diálogo interreligioso.

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En el sitio web para América del Sur del grupo, conocido popularmente como los "lefebvrianos" o "lefebvristas", en alusión a su fundador, el fallecido arzobispo francés Marcel Lefebvre, no hay artículos que mencionen la visita papal, a diferencia de otras congregaciones y organizaciones católicas.

No obstante, este vacío no debería sorprender, porque las relaciones con Roma están en su peor momento en años, luego de que en julio pasado sus líderes decidieran consagrar a cuatro obispos sin autorización de León XIV.

La respuesta del Vaticano fue inmediata y contundente: decretó la excomunión, la pena más severa dentro del catolicismo, tanto de los cuatro nuevos obispos como de los dos religiosos que participaron en su consagración, al considerar que habían cometido un "acto de naturaleza cismática".

La decisión fue firmada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el organismo heredero del antiguo Santo Oficio, quien es argentino.

A ello se suma otro elemento: Argentina fue el primer país de América Latina en el que se estableció la FSSPX hace casi medio siglo y es donde el movimiento tiene una presencia más extendida en el Cono Sur.

API/Gamma-Rapho via Getty Images Juan Pablo II excomulgó a Lefebvre y a otros líderes de su grupo en 1988 por consagrar obispos sin su permiso, pero años después su sucesor dejó sin efecto esta medida.

Operando como siempre

Cuatro meses después de la excomunión, ¿cómo ha afectado esta medida al grupo en Argentina?

BBC Mundo intentó sin éxito contactar a las autoridades de la FSSPX en el país sudamericano para responder esta pregunta. Sin embargo, sí logró conversar con fieles y personas que simpatizan con la organización.

"Los fieles siguen asistiendo a misa y a los prioratos con normalidad", señaló uno de sus miembros laicos, quien prefirió no revelar su identidad y aseguró que no se siente fuera de la Iglesia.

Esta versión fue corroborada por Carlos Medina, un católico argentino que asiste a misas en latín tanto de la fraternidad como de otras agrupaciones religiosas tradicionales.

"He hablado con dos amigos que asisten exclusivamente a las misas con ellos (la FSSPX) y, en general, todo sigue igual", dijo.

Los datos parecen dar la razón a Medina. A pesar de su enfrentamiento con el Vaticano, la organización conserva una red de 24 capillas y oratorios en 11 provincias, además de tres colegios, según la información disponible en su página web.

A ello se suman el noviciado que tiene en localidad de El Pilar y el seminario de La Reja, situado cerca del santuario de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. En este último se forman actualmente 50 seminaristas, de acuerdo con el diario "La Nación".

Esta estructura convierte a Argentina en el principal bastión institucional de la organización en el Cono Sur, solo superada por México.

Y aunque no hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de fieles lefebvrianos en Argentina, estimaciones periodísticas la sitúan por debajo del 1% de la población católica. En 2016, el diario "Clarín" reportó que el grupo tenía 25 sacerdotes en ese país.

La prensa local también ha reportado que jueces, fiscales y empresarios son miembros del grupo. Por su parte, la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, asiste asiduamente a misas en latín en una de las capillas de la fraternidad, según aseguró hace unos años a BBC Mundo la periodista y escritora Emilia Delfino, autora del libro "La Generala", una biografía no autorizada sobre la funcionaria.

La aparente normalidad que reina entre los lefebvrianos no sorprende a la investigadora argentina María Bargo, quien estudió al grupo.

"No creo que tengan muchos problemas porque esto ya les pasó una vez", recordó a BBC Mundo la experta, quien actualmente trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM) en un proyecto sobre la implicación política de conservadurismos cristianos.

En 1988, el entonces papa Juan Pablo II excomulgó a Lefebvre precisamente por nombrar obispos sin su consentimiento, una medida que no se levantó sino muchos años después de su fallecimiento en 1991.

"No creo que les moleste mucho la excomunión, digo más allá de considerarla como un acto injusto, porque ellos creen que es efectivamente la Iglesia la que se está alejando de la religión verdadera", agregó.

El grupo considera un "error histórico" las reformas del Concilio Vaticano II, como el diálogo con otras confesiones religiosas, a las que tachan de "falsas".

"Si todas las religiones tienen el mismo valor, bien podrían (los fieles) buscar su salvación con budistas o protestantes", escribió su fundador en su libro Open Letter to Confused Catholics (Carta abierta a los católicos confundidos) de 1985.

La animadversión del grupo hacia el diálogo interreligioso quedó patente en el país en diciembre de 2013, cuando varios jóvenes vinculados a la FSSPX irrumpieron en la Catedral de Buenos Aires durante una ceremonia de conmemoración de la Kristallnacht (la Noche de los Cristales Rotos), en la que participaban miembros de la comunidad judía.

Sin embargo, lo que se ha convertido en su signo distintivo es su defensa de la misa "tridentina" y su crítica a los cambios introducidos durante el pontificado de Pablo VI.

"Es un rito culto medio protestante, medio católico", denunció a lo largo de su vida el fundador de la fraternidad.

La ventaja

Pero ¿por qué la FSSPX sigue operando en Argentina después de la excomunión? La respuesta se encuentra en una carta que Benedicto XVI firmó en 2009 y en la que levantó la primera sanción impuesta a unos líderes lefebvrianos. "La excomunión afecta a las personas, no a las instituciones", escribió el papa alemán.

Sin embargo, la declaración de haber cometido un acto "cismático" sí podría afectar al grupo, pero parece no haberlo hecho por la manera en que la FSSPX se organizó desde el principio.

"Ellos no tienen parroquias concedidas por un obispo. Ellos tienen lo que llaman parroquia, lo que llaman iglesias y seminarios, pero es una estructura aparte de la Iglesia", explicó a BBC Mundo el padre Daniel Medina, decano de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina.

"Ellos tienen lugares propios y tienen una asociación que, en su momento, la Iglesia les reconoció para que pudieran operar en Argentina y, por eso, es que pueden celebrar cultos", agregó el experto.

Esto fue confirmado por Bargo, quien apuntó: "siempre han estado al margen de la estructura de la Iglesia".

El grupo tradicionalista llegó a Argentina de la mano de su propio fundador, quien en julio de 1977 visitó el país.

Sin embargo, su viaje no estuvo exento de problemas, pues en un principio la junta militar que estaba en el poder le impidió el ingreso, por considerar "inoportuna" su visita y porque no quería molestar a la jerarquía eclesiástica, reseñó en su momento el diario español "El País".

Eduardo Comesaña/Getty Images Lefebvre visitó Argentina en julio de 1977 y para diciembre de ese año ya estaba abierta la primera capilla de su grupo.

No obstante, el díscolo prelado finalmente logró ingresar en Argentina y, aunque tanto las autoridades castrenses como eclesiásticas intentaron evitar que oficiara actos religiosos públicos, sus esfuerzos por frenar la difusión de sus ideas en el país resultaron infructuosos.

Apenas cinco meses después, en la calle Venezuela de Buenos Aires, en lo que antiguamente fue una fábrica de telas, abrió la primera de las capillas de la FSSPX, la cual fue financiada con la contribución de fieles, según se narra en un documental del grupo.

Pese a su roce con las autoridades militares argentinas, Lefebvre las alabó: "Gracias a un gobierno que tiene principios, que tiene autoridad… que impide que los bandidos asesinen a la gente".

El arzobispo francés era un anticomunista declarado.

¿Qué ha cambiado?

Aunque de entrada pareciera que el choque con el Vaticano no ha afectado a la fraternidad, Medina aseguró que sí ha sido golpeada.

"Han perdido la facultad de administrar el sacramento de la confesión y de poder celebrar matrimonios, una facultad que el papa Francisco había pedido a los obispos que les delegaran y que no se les está dando en este momento", dijo.

"Los matrimonios que celebran son nulos para la Iglesia", advirtió.

Harold Cunningham/Getty Images Las tensiones entre la FSSPX y el Vaticano volvieron a aflorar y, en julio pasado, León XIV excomulgó a varios religiosos del grupo por cometer un "acto de naturaleza cismática".

Respecto de las demás actividades religiosas, Medina indicó: "Las misas que celebran, por supuesto que son válidas pero ilícitas. Los bautismos y las unciones de los enfermos son válidas. Pero para el matrimonio y la confesión necesitan una jurisdicción que no tienen".

Otro elemento para tener en consideración es que, a diferencia de las excomuniones de la década de 1980, en esta ocasión la sanción no se limita solo a los seis religiosos que participaron en las ordenaciones episcopales de julio pasado, sino que también involucra a "los sacerdotes pertenecientes a la sociedad y a los fieles laicos que se adhieren formalmente a la Fraternidad", a los que el Vaticano advirtió que se "consideran cismáticos y excomulgados".

La advertencia no ha sido bien recibida entre los miembros laicos de la organización.

"En las primeras semanas se generó un sentimiento de angustia, confusión y malestar hacia las autoridades de la Iglesia, algo que considero preocupante porque podría derivar en resentimiento y, en consecuencia, en un alejamiento", afirmó el fiel consultado por BBC Mundo.

Pero volviendo a la visita papal, ¿es posible que los lefebvrianos organicen alguna protesta o manifestación para exponer su caso? Medina lo descartó de plano.

"Es un grupo bastante reducido, que no tiene gran difusión popular, sino que más bien es de clase alta, y además nunca ha sido conflictivo, por lo que creo que no les favorecería", apuntó.

Lo anterior fue confirmado por un miembro del grupo, quien bajo la condición de anonimato, declaró: "Reconozco la autoridad del Papa como sucesor de San Pedro, aunque pueda tener diferencias respecto de determinadas decisiones doctrinales, pastorales o disciplinarias. Esas diferencias no significan que deje de reconocerlo como Papa".

ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images La celebración de la misa "tridentina", la cual se oficia en latín y con el sacerdote dando la espalda a los fieles, es uno de los signos distintivos del grupo.

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