En agosto de este 2026, Isaac Valdez, de 26 años, hojeaba libros en la biblioteca de su barrio cuando sufrió un ataque epiléptico que lo hizo caer entre convulsiones y golpearse la cabeza contra el piso.

Perdió el conocimiento. Más tarde, en el hospital, se supo que Isaac se había golpeado tan duro en la cabeza que había sufrido una hemorragia cerebral.

El tratamiento se complicó seriamente por el hecho de que, como testigo de Jehová, Isaac llevaba una tarjeta que indicaba que no aceptaría ningún tratamiento que implicara cualquier tipo de transfusión de sangre debido a sus creencias religiosas.

En consecuencia, no se llevó a cabo el procedimiento para drenar el líquido de su cerebro.

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Su familia, originaria de Waxahachie, Texas, se sintió alentada al ver que recuperaba la consciencia e incluso volvía a hablar. Pudo confirmar que seguía firme en su postura de no realizarse transfusiones de sangre.

Pero el alivio de la familia ante su aparente mejoría duró poco. Isaac cayó en coma y su estado empeoró rápidamente.

Un neurocirujano le dijo a la familia de Isaac que la única manera de salvarle la vida era una operación de emergencia, pero esta requería una transfusión de sangre.

Su familia tomó la decisión de respetar los deseos de Isaac, quien había sido testigo de Jehová durante toda su vida, de no aceptar el procedimiento.

Finalmente, Isaac, a quien su hermano gemelo Jacob Valdez describe como un hombre inteligente al que le encantaba ser voluntario y ayudar a los ancianos, falleció el 26 de agosto de 2026 cuando los médicos desconectaron su soporte vital.

Tan solo 23 días después, el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová anunció un cambio radical en sus enseñanzas que, de haber llegado antes, le hubiera dado a Isaac luz verde para recibir el tratamiento que le salvaría la vida y que él mismo había rechazado.

Este cambio implica que la gran mayoría de los procedimientos médicos que utilizan sangre donada ya no están prohibidos para los fieles. Ahora, la decisión de aceptar o no dichos tratamientos queda a criterio de cada persona.

Jacob, quien estaba lidiando con la muerte de su gemelo, se enfureció con los líderes de los Testigos de Jehová por no haber llegado a esa conclusión antes.

Declaró a BBC News que cree que Isaac bien podría seguir vivo si lo hubieran hecho.

Versículos bíblicos

La norma original sobre las transfusiones de sangre data de 1945, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, en la que su uso se había generalizado.

Los líderes de los Testigos de Jehová anunciaron que sus creyentes no podían recibir transfusiones.

Esto se basaba en su interpretación de versículos bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que prohíben el consumo de sangre, incluyendo uno del Libro de Hechos que instruye a los creyentes a abstenerse de la sangre, de los alimentos ofrecidos a los ídolos y de animales que hayan sido estrangulados.

Entonces, ¿por qué el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová ha decidido ahora desde su sede en el estado de Nueva York cambiar las reglas que introdujo hace 81 años?

Esta decisión llega tras años de presión tanto dentro como fuera de la fe, pero no es así como los líderes religiosos la describen.

"El cambio consiste básicamente en la aplicación de los principios bíblicos a la medicina moderna y sus métodos", afirma Paul Gillies, portavoz internacional de los Testigos, quien lo describió como una nueva perspectiva tanto de las Escrituras como de los avances médicos.

BBC El portavoz internacional de los Testigos de Jehová, Paul Gillies, afirma que la prohibición de transfusiones de sangre completa se mantiene, pero que ahora se pueden utilizar componentes sanguíneos.

Nos reunimos con Gillies en la sede de los Testigos de Jehová en Reino Unido, ubicada en un terreno de 34 hectáreas en la campiña de Essex. Se trata de un vasto y moderno complejo donde cientos de fieles voluntarios viven y trabajan sin remuneración.

Él insiste en que la enseñanza básica no ha cambiado y que la transfusión de sangre completa sigue prohibida. Sin embargo, durante décadas, la mayoría de las transfusiones no han utilizado sangre completa, sino solo los componentes sanguíneos específicos que necesita el paciente.

El cambio se justifica al permitir el uso de componentes sanguíneos, como plasma, glóbulos rojos y plaquetas, en la gran cantidad de procedimientos médicos que antes estaban prohibidos.

Gillies afirma que la Biblia hace referencia a "abstenerse de la sangre", pero no a "diversos componentes que podrían extraerse de la sangre".

Según él, el Cuerpo Gobernante consideró que era su deber evitar una interpretación excesivamente estricta de las Escrituras y aplicar únicamente lo que se describe específicamente en la Biblia.

Pero esa explicación ha dejado atónitos a muchos y les ha llevado a preguntarse si lo que fue un exceso enorme fue prohibir las transfusiones de sangre hace 81 años, aun cuando las transfusiones no se mencionan específicamente en la Biblia.

Otros se preguntan por qué se ha tardado tanto en llegar a esta decisión histórica, dado que las transfusiones que no utilizan sangre completa han sido la norma durante décadas.

"Una disculpa sincera"

Estas son las preguntas que Jacob se hizo tan pronto como se levantó la prohibición, pocos días después de un servicio conmemorativo en honor a Isaac.

Jacob, quien ya había abandonado la fe de los Testigos de Jehová en la que fue criado, envió mensajes de texto a figuras prominentes de la congregación de Isaac en Texas tras la muerte de este. Los mensajes están llenos de angustia.

Les pidió que consideraran "el papel que desempeñaron al alentar a tantas personas a sacrificar su vida por algo que nunca fue la voluntad de Dios".

La mayoría no respondió, pero un "anciano" contestó diciendo que no podía entender por qué Jacob estaba tan enojado y obsesionado con el cambio de política.

Todo esto enfureció aún más a Jacob, quien desea especialmente que los responsables de la toma de decisiones de la fe rindan cuentas por todas las vidas perdidas.

"Quiero preguntarles si podrían disculparse directamente; no me gustaría recibir una respuesta evasiva, sino una disculpa sincera", afirma.

Paul Kerley / BBC Las enseñanzas de los Testigos de Jehová impidieron durante años a sus fieles aceptar transfusiones de sangre como la que hubiera salvado a Isaac.

Es extremadamente difícil precisar cuántos de los aproximadamente nueve millones de testigos en todo el mundo fallecen cada año tras negarse a recibir transfusiones de sangre.

Sin embargo, una investigación publicada en 2016 en la revista médica The Obstetrical & Gynecological Survey situó la cifra en alrededor de 1.100.

"Nos solidarizamos con sus sentimientos, y si las personas han perdido a miembros de su familia y les preocupan algunas de estas cuestiones, merecen ser escuchadas con compasión", dijo Gillies.

Pero el portavoz no está muy claro por qué el cambio no se había producido antes.

"¿Por qué ha tardado tanto? Bueno, supongo que porque lleva tiempo, no significa necesariamente que se haya producido algún cambio mágico", dice Gillies.

Cuando se le pregunta al respecto, Gillies elude las peticiones de disculpa por parte de la dirigencia, afirmando que, de hecho, se han salvado muchas vidas porque los fieles de los Testigos de Jehová no han estado expuestos a los escándalos de contaminación sanguínea.

También insiste en que, incluso después del nuevo edicto, algunos Testigos de Jehová aún podrían decidir rechazar una transfusión, y que ese podría haber sido el caso incluso si el edicto se hubiera emitido años atrás.

De hecho, la BBC habló con Alex Ball, de 58 años, un testigo de Jehová de West Sussex, en Inglaterra, que afirma que en 2012 un médico le dijo que no sobreviviría a la quimioterapia que necesitaba para tratar su cáncer de sangre a menos que también recibiera una transfusión.

"Cuando estuve enfermo, quise apegarme lo más posible a las escrituras, y creo que hice bien".

Con la ayuda de lo que se denomina un "Comité de Enlace Hospitalario de los Testigos de Jehová", Alex encontró un médico estadounidense que podía realizarle un tratamiento para aumentar sus glóbulos rojos sin necesidad de productos de terceros.

Su médico británico accedió a tratarlo con este nuevo método, y funcionó.

Más de una década después, Alex afirma que volvería a tomar la misma decisión, a pesar del cambio en la política que habría permitido las transfusiones que le habían dicho que necesitaba.

Rechazo social

El problema no reside únicamente en la recepción de sangre.

Elisha Cummings, de 50 años, testigo de Jehová originaria de Trinidad y Tobago, no pudo donar sangre a su tía, quien falleció antes de que se levantaran las normas sobre las transfusiones.

También le costaron su matrimonio, ya que su esposo, con el que llevaba casada 10 años, abandonó la fe y se divorció de ella después de que se supiera que había recibido una transfusión de sangre cuando era niño, algo que estaba mal visto en su comunidad de Testigos de Jehová.

"Desde que cambiaron la política de donación de sangre, no he sido yo misma", dice. "Me dejó en un estado depresivo".

"¿A cuántas casas fui tratando de convencer a la gente sobre la doctrina de la sangre? Y ahora es algo totalmente diferente", dice Elisha.

Elisha afirma que sus creencias en general se han visto sacudidas, pero se muestra reacia a abandonar la fe, en parte porque es lo que le proporciona su comunidad y teme el aislamiento.

En el pasado, quienes no estaban de acuerdo con la doctrina de la sangre eran marginados o sentían que debían abandonar la fe. ¿Podrán ahora regresar?

"Cualquier persona que desee regresar a la fe es recibida con los brazos abiertos", dice Gillies, refiriéndose a aquellos que habían abandonado a los Testigos porque habían aceptado una transfusión para sí mismos o para un familiar.

"Si desean volver a ser testigos de Jehová y quieren hablar con los ancianos, son bienvenidos a hacerlo".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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