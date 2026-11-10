Getty Images Para algunas personas, con unas cuantas horas de sueño basta.

Desde que tiene uso de razón, Aimee Pugh Bernard no ha necesitado dormir mucho. Actualmente, suele acostarse alrededor de las 22:00 y se despierta cerca de las 04:30. "Estoy totalmente despierta. No puedo quedarme en la cama", comenta.

A veces, Bernard —profesora de Inmunología en la Universidad de Colorado, Estados Unidos— no logra conciliar el sueño de inmediato. En esos casos, apenas duerme cinco horas.

Lo más sorprendente es que, al día siguiente, Bernard suele sentirse llena de energía. Pasea a su perro, realiza una intensa sesión de ejercicio de una hora en el gimnasio y completa una hora y media de trabajo antes de las 08:00.

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Sus amigos se asombran ante su capacidad para hacer tanto durmiendo tan poco.

Sin embargo, en su familia esto es algo normal: tanto su padre como su hermano son iguales.

La mayoría de nosotros, por supuesto, necesitamos más.

Según la revisión más reciente de la evidencia científica realizada por la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, un adulto promedio de entre 26 y 64 años requiere entre siete y nueve horas de sueño por cada 24 horas.

La razón de una variación tan amplia en las necesidades de sueño de cada persona ha sido un misterio durante mucho tiempo.

No obstante, en los últimos años, científicos han identificado diversas formas en las que la genética influye en este aspecto.

Desde mutaciones poco frecuentes —como la que presenta Bernard— hasta cientos de variantes mucho más comunes, existen explicaciones de por qué algunas personas pueden funcionar bien durmiendo muy poco.

En el futuro, estos hallazgos podrían servir para proteger a quienes no logran dormir lo suficiente, ayudándolos a evitar algunas de las consecuencias habituales de la falta de sueño.

Las primeras pistas

En 2019, Bernard descubrió la posible causa de su particular "superpoder" relacionado con el sueño.

Un equipo de investigación de la Universidad de California, en San Francisco, EE.UU., identificó una mutación genética vinculada a la duración del sueño en los seres humanos.

Aunque las personas portadoras de esta mutación se acostaban a horas bastante convencionales, se despertaban muy temprano, durmiendo, por lo general, entre cuatro y seis horas y media cada noche.

Tras enviar una muestra de sangre al equipo de investigación, Bernard supo que ella era una de esas personas.

Esta afección poco común y hereditaria se denomina "sueño corto natural familiar" (FNSS, por sus siglas en inglés). Desde entonces, se han identificado otras mutaciones asociadas con el FNSS.

Uno de los mayores misterios en torno al FNSS es que quienes lo presentan parecen estar "bien" a pesar de dormir tan poco, señala la investigadora principal del equipo, la bióloga molecular Ying-Hui Fu.

Las razones exactas aún se están estudiando.

Existen indicios fascinantes de que las variaciones genéticas vinculadas al FNSS no solo provocan una menor necesidad de sueño, sino que también protegen a quienes las poseen frente a las consecuencias de la falta de descanso, como, por ejemplo, el deterioro de la memoria.

En un experimento realizado en 2019 bajo la dirección de Fu, se introdujo en ratones una mutación relacionada con el FNSS.

El equipo observó que los ratones portadores de dicha variante no solo dormían menos, sino que parecían estar protegidos contra los déficits de memoria.

Otra prueba reveló que los ratones con algunas de estas variantes presentaban una menor probabilidad de desarrollar una versión de la enfermedad de Alzheimer en esta especie.

En 2014, un equipo de investigación internacional estudió a una pareja de gemelos dicigóticos (mellizos), en la que uno de ellos presentaba una mutación asociada al sueño corto, mientras que el otro no.

Se observó que el gemelo portador dormía, de forma habitual, aproximadamente una hora menos que su hermano.

Asimismo, descubrieron que, al mantener a ambos despiertos de manera continua durante 38 horas, el gemelo portador registraba cerca de un 40% menos de fallos en el rendimiento que el otro gemelo.

Los investigadores también hallaron diferencias interesantes en la forma en que dormían ambos gemelos.

A pesar de que el gemelo portador dormía menos tiempo, su cantidad de sueño no REM —que incluye el sueño de ondas lentas o "sueño profundo"— era prácticamente igual a la de su hermano.

Esto podría significar que, en cierto modo, obtenía mayores beneficios del tiempo que dedicaba a dormir.

Sueños farmacéuticos

No obstante, la investigación en este campo continúa, y es fundamental, señala Fu.

En los últimos años, ha crecido el interés por saber cómo nuestro conocimiento de estas variaciones genéticas podría aprovecharse para ayudar a las personas.

En la industria farmacéutica, existe la esperanza de que, algún día, los descubrimientos sobre las personas que necesitan dormir poco puedan conducir al desarrollo de fármacos para tratar trastornos del sueño o, por ejemplo, ayudar al personal militar a desenvolverse con menos horas de sueño.

Para ello, los científicos no solo necesitan tener claro si estas variantes protegen a quienes duermen poco frente a consecuencias negativas, sino también entender exactamente cómo lo hacen.

Sin esta información, se corre el riesgo de crear un fármaco con efectos secundarios inesperados.

"Hay que comprender cómo funciona", afirma Fu. "No querrías dormir menos y, al cabo de cinco, diez o 20 años, acabar desarrollando alzhéimer, párkinson o cáncer".

Getty Images Thomas Edison, uno de los inventores de la bombilla, dijo que nunca dormía más de cuatro horas.

Si bien las mutaciones genéticas asociadas con el FNSS constituyen uno de los ejemplos más extremos y fascinantes, representan solo una pequeña parte de los factores genéticos que pueden determinar la duración de nuestro sueño.

En general, se estima que la duración de nuestro sueño tiene una heredabilidad de entre el 30% y el 65%; esto significa que hasta el 65% de las diferencias en la duración del sueño entre unas personas y otras puede explicarse por la genética.

Hasta la fecha, se han identificado varios cientos de regiones en el genoma que influyen en la duración del sueño.

Un análisis reciente, que examinó datos de casi 650.000 adultos, identificó alrededor de 244 de estas regiones. (Dicha investigación aún no se ha publicado y se encuentra actualmente en fase de prepublicación).

Según explica la autora principal del estudio, la genetista Isabelle Austin-Zimmerman, del King’s College de Londres, si analizamos cada una de estas mutaciones comunes por separado, observamos que solo se asocian con una diferencia de aproximadamente un minuto en la duración del sueño.

No obstante, al combinarse, sus efectos pueden acumularse. Austin-Zimmerman señala que, en una persona promedio, las diferencias genéticas podrían explicar una variación de unos 20 minutos en la duración del sueño.

Sin embargo, todavía no existen muchas investigaciones sobre cuáles de estas variantes, más frecuentes, podrían proteger a las personas frente a los efectos de dormir poco.

Aun así, un estudio reciente dirigido por Chiara Petrosellini, obstetra y ginecóloga académica clínica del University College de Londres, halló indicios de una de estas variantes.

El equipo de investigación analizó la genética de 343 mujeres con trastorno bipolar que dieron a luz.

Se evaluó su perfil genético para determinar la probabilidad de que fueran personas que necesitan poco sueño, basándose en la presencia de mutaciones que, según se sospecha, intervienen en este rasgo.

Aquellas con una mayor predisposición a necesitar poco sueño presentaban la mitad de riesgo de desarrollar psicosis posparto en comparación con las mujeres que tenían una menor predisposición a este rasgo.

Se observó una tendencia similar en el caso del insomnio.

Aunque se requieren más estudios, los investigadores sugieren que es posible que estas personas hayan desarrollado, a lo largo de su vida, una mayor tolerancia a la interrupción del sueño.

Esto podría estar mitigando el impacto que la falta de sueño —frecuente en el periodo posnatal— tiene sobre su estado de ánimo.

Getty Images Un estudio reveló que las variantes genéticas asociadas a una menor duración del sueño conllevan un mayor riesgo de padecer insomnio y experimentar cansancio.

Sin embargo, lamentablemente, tener una predisposición genética a dormir poco no siempre resulta beneficioso.

De hecho, una investigación realizada por Austin-Zimmerman y su equipo en una población mucho más amplia (que no se limitaba a madres con trastorno bipolar) reveló que, por lo general, las variantes genéticas asociadas a una menor duración del sueño conllevan un mayor riesgo de padecer insomnio y experimentar cansancio.

Asimismo, se vincularon con diversos problemas de salud física y mental, entre ellos el TDAH, los síntomas depresivos y la diabetes tipo 2.

Esto no significa necesariamente que dormir poco —o tener una predisposición a hacerlo— sea la causa de estas afecciones. Pero sí implica que una predisposición genética a dormir poco no siempre protege frente a estos riesgos.

La ilusión de estar bien

Para complicar aún más las cosas, incluso aquellos que creemos funcionar correctamente durmiendo poco no siempre somos los mejores jueces de nuestra propia situación.

Un estudio, por ejemplo, reveló que cuando a adultos sanos se les limitó el tiempo en cama a solo cuatro o seis horas por noche, su rendimiento en diversas pruebas cognitivas fue empeorando progresivamente.

Sin embargo, al cabo de dos semanas, los participantes afirmaron sentirse solo "ligeramente" somnolientos.

"Tu capacidad se deteriora cada vez más, pero, al mismo tiempo, eres cada vez menos consciente de ese deterioro", explica Hans van Dongen, investigador del sueño en el Centro de Investigación del Sueño y el Rendimiento de la Universidad Estatal de Washington y coautor del estudio.

Es cierto que muchas personas necesitan menos horas de sueño que otras. Otras investigaciones, realizadas por el propio Van Dongen, han demostrado que hay individuos más resistentes a la falta de sueño.

No obstante, esto significa que comprender tales diferencias es más complejo que simplemente preguntar cuántas horas duerme alguien o cómo se siente al día siguiente.

A largo plazo, hallazgos genéticos como los de Austin-Zimmerman y Fu podrían ayudar a identificar a las personas que realmente funcionan bien durmiendo poco.

También podrían servir para distinguir a quienes, aunque se sientan bien, corren en realidad un mayor riesgo de sufrir un deterioro en sus capacidades.

Con el tiempo, se espera que estos descubrimientos conduzcan al desarrollo de fármacos que ayuden a quienes duermen poco a reforzar su resistencia a la falta de sueño.

Getty Images La esperanza es desarrollar fármacos para tratar trastornos del sueño o, por ejemplo, ayudar al personal militar a desenvolverse con menos horas de sueñ

Mientras tanto, estos hallazgos pueden ayudar a las personas a entender por qué duermen de la forma en que lo hacen.

En el caso de Bernard, saber que portaba una de las variantes genéticas asociadas al sueño corto natural le ayudó a aliviar cierta presión, según comenta.

Como científica, ya sabía que existen variaciones naturales entre los seres humanos, incluso en lo que respecta al sueño.

Además, siempre ha valorado el tiempo extra que esto le brinda para avanzar en su jornada laboral, especialmente cuando su marido y sus hijos aún están profundamente dormidos.

Aun así, Bernard se preguntaba si es que simplemente le costaba mucho relajarse, o si su incapacidad para dormir más era señal de que estaba intentando abarcar demasiadas cosas.

"Ahora tengo una respuesta", dice Bernard. "Sé que, genéticamente, así es como soy; y simplemente voy a tener que aceptarlo".

*Este artículo fue publicado en BBC Future. Haz clic aquí si quieres leer la versión original (en inglés).

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