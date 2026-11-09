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El actor y comediante Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión por violación y agresión sexual, tras haber sido declarado culpable el jueves en el Tribunal de Southwark, en Londres, Reino Unido.

El juez Joel Bennathan, quien este lunes leyó la sentencia, calificó a Brand como un "depredador sexual" que contó una "serie de mentiras" y mostró una "arrogancia pasmosa".

Una de las corresponsales de la BBC en el tribunal, Helena Wilkinson, informó que Brand, de 51 años, no reaccionó durante la lectura del fallo:

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"Al ser llevado a las celdas, se detuvo un instante para decirle a su esposa, sin emitir sonido 'Te amo’".

Antes de leerse la condena, una de las víctimas prestó declaración sobre el impacto que tuvieron en ella los delitos de Brand.

"Quería expresar cómo me ha afectado este crimen. Estuve en estado de shock y sumida en una gran agitación durante semanas. Me sentía profundamente perturbada y traumatizada. No tenía ningún respeto por mí misma", dijo, mientras hablaba desde detrás de una cortina.

Wilkinson informó que el actor no mostró ninguna emoción durante el relato de la víctima, quien leyó algunos pasajes de su declaración con la voz quebrada.

Otra de las corresponsales, Sima Kotecha, indicó que -según el Consejo de Sentencias- es probable que Brand cumpla dos tercios de su condena en prisión:

"El organismo señala que los delincuentes condenados a penas de cuatro años o más por ciertos delitos graves —de carácter violento o sexual— serán puestos en libertad al haber cumplido dos tercios de la pena".

Una vez en libertad, es probable que pase el resto de su condena bajo supervisión y deberá cumplir normas específicas, como llevar un dispositivo de control electrónico, añadió la corresponsal.

Alishia Abodunde/Getty Images Brand fue trasladado a la prisión donde comenzará a cumplir su condena.

Un ejemplo

La Fiscalía y la policía expresaron su agradecimiento a las víctimas.

"Han demostrado una valentía, una dignidad y una resiliencia inmensas", dijo el superintendente detective Andy Furphy, de la Policía Metropolitana de Londres, citado por la agencia Reuters.

En similares términos se pronunció el fiscal en jefe David Roberts, quien en un comunicado señaló que las mujeres "no se conocían entre sí, y cada una ha cargado con lo que le ocurrió durante casi dos décadas".

Aunque admitió que la condena "no puede deshacer el daño con el que han tenido que vivir", el funcionario judical hizo votos por que les brinde, al menos en cierta medida, algo de justicia.

El juicio reveló que Brand era un "depredador sexual manipulador, que se valía de su creciente fama y poder para crear situaciones en las que podía acosar sexualmente a mujeres, sin tener en cuenta sus deseos y mostrando un desprecio absoluto por las consecuencias de sus actos", indicó Roberts.

"El resultado de hoy demuestra que la fama, el estatus y el paso del tiempo no alteran la cuestión fundamental del consentimiento", agregó.

Y remató: "Independientemente de quién sea el agresor, o de cuáles sean la situación o las circunstancias, siempre tomaremos muy en serio las denuncias de violación y agresión sexual".

Brand, quien saltó a la fama como presentador de televisión —conocido por su locuacidad y su aspecto extravagante— y protagonizó películas como Forgetting Sarah Marshall ("¿Cómo sobrevivir a mi ex?") y Arthur ("Arturo, el millonario seductor"), niega haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento.

Reivindicación al periodismo

El caso de Brand es, para Louisa Compton, jefa de informativos de Channel 4, una "poderosa demostración de por qué es importante el periodismo de investigación".

El programa Dispatches de la cadena británica, junto con periodistas de los periódicos The Sunday Times y The Times, reveló en 2023 las acusaciones contra Brand de conducta sexual inapropiada, lo que llevó a varias mujeres a presentar denuncias ante la policía.

Los hechos habrían ocurrido entre 2004 y 2009, cuando la carrera del ahora condenado, que estuvo casado con la cantante estadounidense Katy Perry, se encontraba en pleno ascenso.

A raíz del caso, la ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, afirmó el domingo que sigue existiendo un problema de abuso sexual en la industria de los medios de comunicación.

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