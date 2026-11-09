Reuters El papa León XIV alabó la labor del Cottolengo luego de escuchar los testimonios de dos de sus más de 400 residentes.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján y la Catedral Metropolitana de Buenos Aires figuran entre los principales lugares de culto que visitará el papa León XIV durante su viaje a Argentina.

Sin embargo, el pontífice estadounidense no limitó su agenda a los grandes e imponentes templos del país. También reservó tiempo para iniciativas sociales impulsadas por la Iglesia católica, entre ellas el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione.

El Pequeño Cottolengo es una residencia que, según su sitio web, "está centrada en brindar una atención integral y humanizada a personas con discapacidad".

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"Es un lugar que recibe la vida tal como viene y la abraza en toda su fragilidad", lo describió monseñor Jorge Rubén Lugones, arzobispo de Lomas de Zamora, al dar la bienvenida a León XIV en la histórica institución.

Aunque la visita duró poco más de una hora, figura entre los actos de mayor carga simbólica de la agenda papal en Argentina. ¿La razón? En distintos sectores ha sido interpretada como un gesto de respaldo a una organización afectada por los recortes a la financiación estatal de la atención a personas con discapacidad aplicados por el gobierno de Javier Milei.

La prensa local aseguraba que en el oficialismo había preocupación por este gesto y temían que diera pie a críticas a la administración libertaria, en especial luego de que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, declarase que el pontífice se encontrará con "una Argentina herida, una Argentina dividida".

Sin embargo, el canciller Pablo Quirno negó esta versión.

"El mensaje que el Papa tenga que decir, lo dirá y está perfectamente bien", declaró el ministro horas antes de la llegada del jefe de la Iglesia católica.

En su visita al Pequeño Cottolengo, Robert Prevost no defraudó y dejó titulares.

"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a las personas con discapacidades y necesidades especiales", declaró luego de escuchar los testimonios de dos residentes en el centro.

"Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos cuál es el fundamento de la dignidad humana", agregó.

Sobre un ladrillo santo

El Pequeño Cottolengo está ubicado en Claypole, una localidad situada a unos 25 kilómetros al sureste de Buenos Aires. El centro fue abierto en 1935 por Luis Orione, sacerdote italiano y fundador de la Congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia.

La institución es uno de los cientos que existen en el mundo. Su nombre rinde homenaje a otro santo italiano, Giuseppe Benedetto Cottolengo, quien en 1832 abrió en Turín una casa destinada a atender a enfermos y personas con discapacidad.

Orione, fallecido en 1940 a los 68 años y canonizado por el Vaticano en 2004, quiso continuar y honrar esa labor cuando recibió una propiedad en donación en 1915, según recoge su biografía publicada por el Vaticano.

Nicolas SUAREZ / AFP via Getty Images El Cottolengo de Claypole hoy es una pequeña ciudad de 50 hectáreas donde viven 400 personas con discapacidad y cientos más acuden diariamente por atención médica, educación o recreación.

La piedra fundacional del Cottolengo de Claypole fue un ladrillo que una vez cubrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

Pese a las dificultades iniciales, el centro comenzó a operar en 1936 con un ambicioso objetivo trazado por su fundador.

"El Pequeño Cottolengo mantendrá siempre abierta su puerta a toda clase de miseria moral o material. A los desengañados, a los afligidos de la vida, les dará consuelo y luz de fe (…) en fin, a todos aquellos que, por uno u otro motivo, necesitan asistencia y ayuda, pero no pueden ser recibidos en hospitales o asilos y están verdaderamente abandonados: cualquiera sea su nacionalidad, cualquiera sea su religión, incluso si no tuvieran religión: ¡Dios es Padre de todos!", declaró su fundador en 1935.

Aunque conserva la palabra "pequeño" en su nombre, el Cottolengo de Claypole está lejos de serlo. De hecho, es el más grande de los 14 que existen en el Cono Sur.

En sus 50 hectáreas alberga residencias donde viven 415 personas, además de escuelas, auditorios y talleres para teatro, música y distintos tipos de manualidades y oficios.

El predio está atravesado por calles que llevan a una plaza y cuenta con un santuario en el que se encuentra expuesto el corazón incorrupto de su promotor, se explica en el sitio web de la congregación.

Con semejantes dimensiones y servicios, podría decirse que otra de las aspiraciones de Orione también se hizo realidad.

"Buenos Aires puede tener la ciudad de las diversiones, puede tener la ciudad de los estudios; pero el Cottolengo será la ciudad de la caridad", declaró.

Nicolas SUAREZ / AFP via Getty Images Los residentes, como llaman a los pacientes, viven en pequeños grupos y reciben atención las 24 horas del día.

Más que un hospital: una familia

Por sus características, el Cottolengo no encaja en la definición tradicional de hospital, asilo o albergue.

"Lejos de ser un espacio meramente asistencial o de internación, funcionamos como una comunidad activa y dinámica", se lee en su página en internet.

A continuación, precisa que los residentes viven organizados en pequeños grupos dentro de hogares adaptados a sus necesidades de apoyo.

"Esto nos permite recrear la dinámica de una familia, donde cada persona tiene su casa con su espacio, sus rutinas, sus momentos de descanso y sus actividades compartidas", se agrega, al tiempo que se precisa que terapeutas, médicos, enfermeros, psicólogos y voluntarios ofrecen asistencia a los residentes las 24 horas del día.

Además, unas 100 personas visitan las instalaciones cada día para participar en programas de rehabilitación y en actividades como talleres de música, arte, danza, teatro, manualidades, jardinería y cocina, así como en deportes adaptados, programas de alfabetización y formación laboral, y actividades sociales.

La filosofía del lugar quedó resumida en otra frase de Orione: "En la puerta del Pequeño Cottolengo no se le preguntará a quien entre si tiene un nombre, sino tan solo si tiene un dolor".

¿Y cómo se financia la institución? Mediante una combinación de donaciones, aportes privados —principalmente de aseguradoras— y fondos públicos, explicó al diario Buenos Aires Times el sacerdote Aníbal Quevedo, miembro de la dirección del Cottolengo.

Durante su visita, León XIV pudo escuchar los testimonios de dos de sus residentes. Una de ellas, Norma Liliana Donato, quien aseguró que lleva 44 años en el lugar debido a su artritis reumatoide y admitió que al principio "sentía mucho rencor".

"Sentía que me habían desechado", confesó.

El pontífice, visiblemente emocionado por momentos, hizo un llamado a los argentinos a seguir apoyando este tipo de iniciativas y a no dejarse arrastrar "únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física".

"Hay lugares – como este Hogar – en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira", agregó.

Nicolas SUAREZ / AFP via Getty Images San Luis Orione, el fundador del Cottolengo, quería que la institución se convirtiera en "la ciudad de la caridad".

Un momento delicado

"La visita tiene lugar en un momento difícil para la atención de las personas con discapacidad en Argentina", admitió el superior general de la Congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia, el padre Tarcísio Veira, en una carta que dirigió al pontífice agradeciendo su gesto.

Desde que llegó al poder en 2023, la "motosierra" de Milei ha golpeado con fuerza a sectores como la educación, la salud y la asistencia social, incluidos los programas destinados a las personas con discapacidad.

El número de pensiones por invalidez descendió un 5,9%, hasta alcanzar los 1,14 millones, entre 2023 y septiembre de 2026, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Capital Humano.

El monto promedio de la prestación también registró una caída del 15,9% en los últimos tres años, pese a los ajustes aprobados en los últimos meses.

Asimismo, el presupuesto asignado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para 2025 presentó una reducción de aproximadamente 30% frente al presupuesto de 2024, y de alrededor de 40% frente al gasto ejecutado un año antes.

Estas medidas le han valido al gobierno una ola de críticas.

"Favorecer a los opulentos y restringir ayuda a los enfermos, a los discapacitados, a los jubilados, es signo de decadencia y de sadismo personal", declaró hace unos meses el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, durante una homilia en honor a San Luis Orione.

Pero la ANDIS no solo ha sufrido recortes presupuestarios en los últimos años y la pérdida de decenas de empleados, sino que también quedó en el centro de la polémica tras publicar una resolución que calificaba a personas con distintos grados de discapacidad como "idiotas", "débiles mentales" e "imbéciles".

EMILIANO LASALVIA/AFP via Getty Images Los recortes a la discapacidad le han costado al gobierno de Milei duras críticas, incluso de la Iglesia, así como multitudinarias protestas ciudadanas.

A la par de que el gobierno aplicaba los duros ajustes económicos, en 2025 estalló el escándalo por sobreprecios en la ANDIS, la cual terminó salpicando a la hermana del mandatario, Karina Milei.

El tema de la discapacidad volvió al centro del debate político poco después y fue motivo de un pulso entre el presidente y el Congreso, que se prolongó por meses, por una ley impulsada por la oposición que declaró en emergencia al sector y obligaba al Estado a aumentar los fondos de asistencia.

El mandatario vetó la ley por considerar que ponía en riesgo su objetivo de "déficit cero". Sin embargo, el mes pasado cambió de parecer y respaldó una nueva legislación, la cual contaba con el apoyo de la Iglesia católica, y aceptó incluir nuevos recursos en los presupuestos para 2027.

Las medidas oficiales relacionadas con la discapacidad son rechazadas por el 71% de los ciudadanos, según una encuesta publicada hace unas semanas por AtlasIntel y Bloomberg.

En este contexto, el Pequeño Cottolengo también se ha visto afectado.

En octubre de 2026, el gobierno canceló una deuda superior a 750 millones de pesos (US$ 485.000), pero la institución reclamó además 828 millones (US$ 535.000) por insumos y medicamentos correspondientes a marzo y junio de 2026. Un juez federal ordenó entonces embargar cuentas del Ministerio de Salud por ese monto.

"Tenemos muchas expectativas de que se salde la deuda con las personas con discapacidad, en sentido amplio", declaró al canal C5N el director del Servicio de Discapacidad del establecimiento, Fernando Montero.

Reuters Una multitud se congregó en la inmediaciones del centro asistencial para seguir el primer acto pastoral de León XIV en Argentina.

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