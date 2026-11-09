Getty Images Antes de las elecciones del martes, los demócratas habían manifestado su disposición a iniciar investigaciones sobre la gestión de la guerra con Irán tanto por parte de Donald Trump como de Pete Hegseth.

Antes de las elecciones de medio mandato, que se celebraron este martes, los demócratas en el Congreso de Estados Unidos ya estaban planeando cómo usarían su poder en caso de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes o en el Senado.

Al final de la jornada electoral, tenían muchas razones para festejar: una "ola azul" de triunfos que les permiten recuperar las dos cámaras del Congreso y desafiar a Donald Trump en la segunda parte de su presidencia.

El control de la Cámara de Representantes y del Senado le otorgaría al partido la facultad de emitir citaciones —órdenes para testificar o presentar documentos—, así como fondos adicionales para poner en marcha investigaciones a principios del próximo año.

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Incluso antes de los comicios del martes, los demócratas sopesaban la posibilidad de investigar a funcionarios que ocupan altos cargos del gobierno de Trump, e incluso al propio presidente.

Según fuentes cercanas a las conversaciones, el personal había comenzado a elaborar una lista de posibles investigaciones y testigos.

Aquí hay algunos posibles objetivos demócratas.

1. La familia y las finanzas de Trump

Previamente a las elecciones, los demócratas habían dejado claro que los lucrativos acuerdos negociados por el vasto imperio empresarial de la familia Trump serán los objetivos principales de cualquier investigación inicial.

"Queremos asegurarnos de que el dinero de los contribuyentes [estadounidenses] se utilice de manera sensata y no sea robado ni termine en bolsillos ajenos debido a la corrupción", le dijo a la BBC Suhas Subramanyam, representante demócrata de Virginia y miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Entre los aspectos que podrían considerarse para ser investigados estarían los vínculos entre el gobierno y las entidades corporativas, en particular empresas de criptomonedas, así como los negocios internacionales del yerno del presidente, Jared Kushner.

Otros temas podrían incluir el avión de US$400 millones regalado por Qatar para funcionar como Air Force One y los contratos de defensa multimillonarios adjudicados a empresas vinculadas a la familia Trump.

"Lo que me resulta escandaloso no es solo que este gobierno, miembros del gabinete e incluso el presidente y su familia hayan sido corruptos y hayan actuado en beneficio propio, sino que sean tan descarados y abiertos sobre eso", indicó Subramanyam.

La Casa Blanca ha negado reiteradamente cualquier acusación de irregularidades.

"El presidente Trump está centrado en mantener las mayorías republicanas en el Congreso y en redoblar los esfuerzos para reducir los costos (de vida) para las familias", dijo antes de los comicios la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales.

"Los demócratas no tienen ningún plan para mejorar la vida del pueblo estadounidense, solo planes para obstruir y atacar sin fundamento la agenda de sentido común del presidente Trump", añadió.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó, antes de las elecciones del martes, que la administración está "siempre preparada" para responder a las solicitudes de supervisión, independientemente de quién esté en el Congreso.

2. Hegseth y el Pentágono

Los legisladores demócratas se han comprometido a examinar la gestión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la guerra con Irán que comenzó en febrero, incluyendo el número de víctimas civiles, la escasez de municiones, el gasto y las denuncias de tropas e instalaciones mal preparadas.

Según una fuente familiarizada con las conversaciones, otros temas podrían incluir los ataques a embarcaciones en el Caribe, que, según el gobierno, tienen como objetivo detener la entrada de drogas a Estados Unidos.

En abril, un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes presentó, en un hecho inusual, artículos de juicio político contra Hegseth. Citaron la guerra en Irán y lo acusaron de "delitos graves y faltas".

Para iniciar un impeachment o un proceso de destitución, bastaría con una mayoría simple en la Cámara de Representantes, pero para ser condenado y destituido del cargo se requeriría una votación de dos tercios en el Senado. Ningún miembro del gabinete ha sido destituido de esta manera.

Algunos expertos creen que la publicidad negativa que se derivaría de las audiencias en el Congreso podría, en última instancia, provocar el despido de Hegseth o su dimisión.

"Si la situación perjudica a la Casa Blanca y se convierte en un lastre por su atención mediática, es probable que el presidente Trump destituya a esos funcionarios, ya que no desea mala prensa", afirmó David Miller, profesor de ciencias políticas y experto en la presidencia de la American University en Washington D.C. "En cierto modo, esto podría ser una victoria para los demócratas".

Richard Painter, exjefe de ética de la Casa Blanca durante el mandato de George W. Bush, le señaló a la BBC que la decisión de iniciar la guerra debería ser objeto de un examen minucioso.

"El problema principal es este: esta guerra nunca fue autorizada por el Congreso de Estados Unidos, y no importa quién sea el secretario de defensa", dijo.

"La constitución establece que el Congreso declara la guerra", dijo, y los legisladores deberían "convocar a estas personas" para que respondan preguntas.

En un comunicado, la secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió la trayectoria de Hegseth, calificándolo de "líder transformador" que ha "reducido la burocracia, impulsado la innovación y cumplido con nuestros combatientes".

"Según todos los indicadores medibles, el Departamento de Guerra está mejor bajo el liderazgo del Secretario Hegseth que antes", indicó la funcionaria, utilizando el nombre preferido por la administración para el departamento de Defensa.

3. Inmigración y redadas del ICE

Demócratas de alta jerarquía, entre ellos Robert García, el congresista que muy probablemente dirigirá el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, han identificado la implementación de las leyes de inmigración como una prioridad clave para posibles investigaciones del Congreso.

Michael Nigro/Pacific Press/LightRocket via Getty Images Una protesta el 29 de octubre en Nueva York.

Estas investigaciones podrían examinar las denuncias de conducta irregular por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante las redadas de inmigración en todo el país.

Pero estas investigaciones podrían resultar difíciles y políticamente complicadas.

En 2024, Trump basó su campaña en la promesa de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, un mensaje que caló entre muchos de sus seguidores.

Sin embargo, encuestas recientes sugieren que muchos estadounidenses, incluidos aquellos que apoyaron a Trump en esas elecciones, se sienten incómodos con algunas de las tácticas utilizadas por el ICE en las ciudades estadounidenses en lo que va del año.

Esto significa que los demócratas tendrán que mantener un delicado equilibrio entre oponerse a las tácticas del ICE y parecer que desestiman las preocupaciones más amplias sobre la inmigración, le dijo Painter a la BBC.

4. Un tercer intento de juicio político contra Trump

Los demócratas están divididos sobre la posibilidad de intentar destituir a Trump por tercera vez.

Algunos, como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, han expresado su apoyo a un juicio político, citando lo que consideran una guerra no autorizada con Irán y otros presuntos delitos que podrían ser objeto de un juicio político.

Otros han pedido un enfoque más cauteloso, argumentando que es poco probable que un juicio político termine con el Senado votando para destituir a Trump, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidad alguna.

Tampoco está claro si el partido podría ponerse de acuerdo sobre un motivo para iniciar un proceso de destitución.

"Puedo hacer lo que quiera, si quiero", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval en octubre, y agregó que considera los intentos de destitución durante su primer mandato y los posteriores casos penales presentados en su contra como "cosas muy ilegales".

En junio, James Comer, el presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, declaró al medio de comunicación Washington Sun que los demócratas eran "caballitos que saben solo un truquito": "ir por Trump".

Para los demócratas, no existe ninguna garantía de que una posible investigación arroje un resultado significativo.

Pero Subramanyam afirmó que sus esfuerzos enviarían un mensaje.

"Si no hacemos algo por miedo a la imagen pública, o porque no creemos que vaya a tener éxito, o porque nos ponen trabas, eso será malo", indicó. "No solo durante los próximos dos años, sino durante los próximos 20".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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