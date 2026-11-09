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Irán parece llevar a cabo importantes obras de construcción cerca de al menos dos de sus principales emplazamientos de misiles, así como reparaciones de bases dañadas durante meses de ataques aéreos estadounidenses e israelíes, según un análisis de imágenes satelitales.

Los indicios de excavaciones y nuevas construcciones se aprecian en imágenes tomadas en noviembre en la base militar de Garmdareh, en Karaj, cerca de Teherán, y en la base de Shahroud, en el norte del país, según informaron a BBC Verify analistas de la empresa de inteligencia británica MAIAR, que revisaron las fotografías.

Al menos otros 12 emplazamientos militares, incluidos complejos de misiles y bases aéreas, parecen mostrar señales de reparación.

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Se han reconstruido los techos sobre los edificios destruidos en la base de misiles de Kermanshah, en el oeste de Irán, cerca de la frontera con Irak.

También se han despejado edificios dañados y se han removido escombros del complejo militar de Parchín, que ha sido reparado repetidamente a pesar de una sucesión de ataques aéreos, al este de la capital.

Las excavaciones cerca de Shahroud podrían estar relacionadas con la producción de misiles, según Jim Lamson, exanalista de la CIA especializado en Irán.

Lamson dijo que, dado que la base aérea cercana de Shahroud ha sido blanco de ataques en repetidas ocasiones en los últimos años, es probable que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) busque la manera de trasladar sus instalaciones de producción de misiles a locaciones bajo tierra.

Protegerse bajo tierra

Un analista de MAIAR señaló que Irán tiene "un patrón de trasladar infraestructura bajo tierra para protegerse de futuros ataques".

Mark Mellett, analista de defensa y exjefe del Ejército de Irlanda, dijo que la construcción de instalaciones subterráneas tiene la ventaja adicional de dificultar que "observadores externos evalúen su alcance y estado operativo".

En las últimas semanas han aumentado las especulaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos reanude los ataques contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato, celebradas el pasado 3 de noviembre.

Sin embargo, el miércoles, el vicepresidente JD Vance atribuyó el mal desempeño de los republicanos en las elecciones de esta semana a la impopularidad de la guerra entre los votantes, al señalar que esto podría haberle costado a su partido el control del Senado "durante los próximos seis años".

En varias bases de todo el país, las fuerzas iraníes se enfocaron en llevar a cabo reparaciones a pequeña escala en complejos que han resultado gravemente dañados por los ataques aéreos desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel.

Según los analistas, las imágenes satelitales parecen mostrar que se han completado importantes obras de construcción en las instalaciones de Taleghan 2, en el complejo militar de Parchín, donde se han demolido los edificios dañados y los daños sufridos por un búnker subterráneo han sido reparados y han sido reforzados con hormigón.

En Karaj y Shahroud, las imágenes satelitales parecen mostrar excavaciones importantes. En Karaj, se observaron varios vehículos en las imágenes satelitales y parece que se realizaron mejoras en la base aérea cercana.

Las imágenes de Karaj parecen mostrar "un nuevo portal para una instalación subterránea", afirma Sam Lair, analista de investigación del Foreign Policy Research Institute (FPRI), un centro de investigación que ha examinado exhaustivamente los acontecimientos en las instalaciones iraníes.

Es improbable que las obras de construcción formen parte de un intento de engañar a las agencias de inteligencia extranjeras, afirmó Sean O’Connor, analista de la firma de inteligencia Janes.

Añadió que un proyecto de este tipo "sería costoso y probablemente no lograría mucho".

"Un completo y total desastre"

Estas reparaciones ocurren tras las reiteradas garantías de la Casa Blanca de que los ataques estadounidenses e israelíes han debilitado a las fuerzas armadas iraníes, a las que el presidente estadounidense, Donald Trump, desestimó al calificarlas como "un completo y total desastre".

Un portavoz del Pentágono declaró anteriormente que Estados Unidos "había destruido hasta el 90% de la base industrial naval, de misiles balísticos y de drones de Irán" y "había degradado significativamente" la capacidad del país para lanzar ataques con drones y misiles.

Pero Irán afirma que conserva grandes arsenales de misiles. Unas imágenes difundidas esta semana por la televisión estatal supuestamente mostraban decenas de misiles en la entrada de una instalación subterránea en el sur de Irán.

En agosto, la televisión estatal también dijo mostrar misiles tierra-aire Khordad saliendo de un túnel cerca de la ciudad sureña de Bandar Abbas.

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Un analista de MAIAR también identificó nuevas construcciones y excavaciones en las inmediaciones de las entradas de los túneles cerca de la ciudad de Qom, próxima al complejo subterráneo de enriquecimiento de uranio de Fordo, que ha sido bombardeado en repetidas ocasiones tanto por Estados Unidos como por Israel.

La actividad relacionada con activos militares demostraría que Teherán se prepara para nuevos ataques por parte de Estados Unidos e Israel, dijo Mark Cancian, analista militar del Programa de Seguridad Internacional del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

"El objetivo es defenderse mejor de futuros ataques", afirmó. "También indica que se prioriza la reconstrucción de la capacidad militar por encima de la rehabilitación de la economía".

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Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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