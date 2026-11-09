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El actor y comediante Russell Brand ha sido condenado a diez años y medio de prisión por violación y agresión sexual, tras haber sido declarado culpable el jueves en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, Reino Unido.

El juez Joel Bennathan, quien este lunes leyó la sentencia, calificó a Brand como un "depredador sexual" que contó una "serie de mentiras" y mostró una "arrogancia pasmosa".

Una de las corresponsales de la BBC en el tribunal, Helena Wilkinson, informó que Brand no reaccionó durante la lectura de la condena:

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"Al ser llevado a las celdas, se detuvo un instante para decirle a su esposa, sin emitir sonido 'Te amo’".

Antes de leerse la condena, una de las víctimas prestó declaración sobre el impacto que tuvo en ella los delitos de Brand.

"Quería expresar cómo me ha afectado este crimen. Estuve en estado de shock y sumida en una gran agitación durante semanas. Me sentía profundamente perturbada y traumatizada. No tenía ningún respeto por mí misma", dijo, mientras hablaba detrás de una cortina.

Wildinson informó que el actor no mostró ninguna emoción durante el relato de la víctima, quien leyó algunos pasajes de su declaración con la voz quebrada.

Otra de las corresponsales, Sima Kotecha, indicó que -según el Consejo de Sentencias- es probable que Brand cumpla dos tercios de su condena en prisión:

"El organismo señala que los delincuentes condenados a penas de cuatro años o más por ciertos delitos graves —de carácter violento o sexual— serán puestos en libertad al haber cumplido dos tercios de la pena".

Una vez en libertad, es probable que pase el resto de su condena bajo supervisión y deberá cumplir normas específicas, como llevar un dispositivo de control electrónico, añadió la corresponsal.

Noticia en desarrollo.

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