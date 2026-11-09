EPA El representante republicano Thomas Massie alega que Pete Hegseth violó la Constitución de EE.UU.

Un congresista republicano inició el proceso para forzar una votación en la Cámara de Representantes de EE.UU. esta semana para destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, tras alegar que violó la Constitución de su país.

"Al participar en hostilidades en Irán durante más de 90 días sin la autorización del Congreso, el secretario Hegseth está infringiendo la ley y debe rendir cuentas", declaró el congresista Thomas Massie.

Es probable que el intento fracase, dado que los republicanos mantendrán el control del Congreso hasta enero.

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Sin embargo, Massie asegura que quiere presionar al presidente Donald Trump para que destituya a Hegseth antes de que los demócratas puedan iniciar su propio proceso de destitución.

El lunes 9 de noviembre por la tarde, Massie presentó formalmente los artículos del proceso de destitución -conocido como impeachment– en una resolución ante la Cámara de Representantes.

"Hago esto porque es lo correcto", dijo el congresista saliente a los periodistas tras presentar los artículos.

Reuters Pete Hegseth descartó estar preocupado por la iniciativa de Massie.

"No nos preocupa eso"

Cuando los periodistas le preguntaron el lunes por la mañana sobre la inminente resolución, Hegseth dijo: "No nos preocupa eso".

Añadió que ofrecería una conferencia de prensa el martes por la mañana "sobre ese mismo tema". La última rueda de prensa de Hegseth fue en mayo.

Massie, quien perdió la reelección a principios de este año, ha criticado duramente a Trump y la guerra en Irán desde que el conflicto comenzó hace casi nueve meses.

El congresista es conocido en todo el país por presionar al gobierno para que publicara los archivos federales sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El congresista de Kentucky presentó por primera vez los artículos de juicio político en septiembre y ahora presiona para que se vote tras la pérdida del control republicano tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

Massie asegura que su iniciativa para destituir a Hegseth busca evitar un espectáculo demócrata el próximo año.

"Mi intento de destituir al secretario Hegseth es una versión mucho más moderada de lo que sucederá cuando los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes y el Senado el próximo año", dijo Massie en un comunicado.

"Celebrarán audiencias y juicios", añadió.

"El presidente Trump debería reemplazar al secretario Hegseth ahora, mientras aún puede lograr que el Senado confirme a su sustituto", añadió.

El proceso de destitución de un secretario de gabinete es muy poco común. Para que el secretario sea removido de su cargo, la destitución debe ser aprobada por ambas cámaras.

Al igual que en el proceso presidencial, la Cámara de Representantes votaría primero sobre los cargos contra Hegseth y el Senado celebraría un juicio para decidir si lo absuelve o lo condena.

La Cámara de Representantes solo ha votado a favor de destituir a dos miembros del gabinete en la historia de Estados Unidos, pero el Senado no condenó a ninguno de los dos.

El juicio político

Si bien el juicio político ha sido un proceso sumamente inusual a lo largo de la historia estadounidense, se ha vuelto mucho más común desde que la Cámara de Representantes sometió a juicio político al presidente Bill Clinton en 1998, explicó Paul Gowder, profesor de derecho en la Universidad Northwestern de Chicago.

Trump fue sometido a juicio político por la Cámara en dos ocasiones.

"El juicio político se ha vuelto mucho más común a medida que el país se ha polarizado políticamente", dijo Gowder, quien anticipa que varios miembros más del gabinete de Trump podrían enfrentar un juicio político.

Ahora que Massie presentó su resolución, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, debe programar una reunión para considerarla en un plazo de dos días.

Además de votar directamente sobre la resolución, la Cámara tiene la opción de remitirla a comisión o dejarla de lado.

Es probable que Massie cuente con el apoyo de los demócratas de la Cámara de Representantes, cuyo líder, Hakeem Jeffries, declaró el domingo que apoya rotundamente el juicio político.

Sin embargo, Massie aún tendría que convencer a los miembros de su propio partido.

Massie declaró a los periodistas que no estaba seguro de si la medida contaba con el respaldo suficiente para ser aprobada.

Peter Loge, profesor de asuntos públicos en la Universidad George Washington, declaró a la BBC que es "probable que la medida de destitución sea aprobada en la Cámara de Representantes debido a la escasa mayoría republicana".

"Y hay suficientes republicanos molestos como para que muchos republicanos simplemente no se presenten a votar", añadió.

Actualmente, hay 218 republicanos y 214 demócratas en la Cámara de Representantes.

El Senado requiere una mayoría de dos tercios para condenar a alguien, un umbral difícil de alcanzar en la actual legislatura.

Cuando los demócratas asuman el control en enero, seguirán sin tener suficientes escaños para condenar a Hegseth sin el apoyo republicano.

En los artículos, Massie también acusó a Hegseth de intimidar a los críticos de la administración Trump, secuestrar a líderes extranjeros e ignorar las resoluciones del Congreso sobre los poderes de guerra.

La Cámara de Representantes aprobó varias veces este año una resolución sobre poderes de guerra —una medida que busca impedir que Trump emprenda nuevas acciones militares en Irán— con el apoyo de Massie.

El Senado también aprobó una resolución sobre poderes de guerra durante el verano.

EPA Hegseth y Trump en la Casa Blanca en octubre pasado.

La opción de la destitución

Gowder afirmó que si Hegseth renunciara hoy, el Senado, actualmente controlado por los republicanos, podría aprobar a un sustituto antes del inicio del nuevo mandato.

Los demócratas planean "elegir sus batallas" y probablemente aprobarían a "alguien razonable", añadió.

Pero la cuestión es si Trump elegiría a un "candidato cualificado" que sea "mínimamente aceptable para los demócratas", añadió.

Dado que recientemente nombró a Stephen Miller como jefe de gabinete, es posible que Trump no opte por una opción más centrista, afirmó.

Loge dijo que las probabilidades de que Hegseth sobreviva hasta el final del mandato de Trump eran "bastante escasas", pero preveía que sería destituido en lugar de ser sometido a un juicio político.

"El secretario Hegseth es una figura fuerte y yo no estoy seguro de que quisiera ser una figura fuerte que atraiga la atención del presidente Trump en estos días", dijo Loge. "Esa no es la manera de garantizar estabilidad en el cargo".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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