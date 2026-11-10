Rodrigo BUENDIA / AFP via Getty Images Millones de paraguayos siguen esperando por recuperar los ahorros que tenían en el fallido Ueno Bank.

Desde el 3 de noviembre, los días de Favio Marcelo Vargas ya no transcurren organizando mudanzas y coordinando envíos. La intervención de Ueno Bank, la entidad donde guardaba parte de sus ahorros y gestionaba las cuentas de su empresa de transporte, trastocó por completo su rutina.

Ahora, el pequeño empresario pasa buena parte de sus días pendiente de su correo electrónico y de la página web del Banco Central de Paraguay (BCP), a la espera de una señal que le indique que podrá recuperar su dinero.

"Me meto varias veces al día", le dijo a BBC Mundo Vargas, quien, junto con su esposa, forma parte de los cerca de tres millones de paraguayos afectados por la caída de la entidad financiera, cuyo colapso desató una crisis política que terminó provocando la salida de Santiago Peña de la presidencia del país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Menos de 48 horas después de la intervención del banco por insolvencia, el BCP puso en marcha el proceso de devolución de depósitos.

Hasta este lunes, más de 1,7 millones de personas habían recuperado la totalidad o parte de sus ahorros, según informó el organismo.

Pero Vargas forma parte del numeroso grupo de personas que aún sigue esperando.

"Según el BCP, millones ya han recuperado sus ahorros, pero yo soy de los que no ha recibido nada", se quejó.

"De las diez personas afectadas que conozco, solo una ha recuperado parte de su dinero. Por eso estoy muy preocupado, porque no tengo ninguna noticia sobre mi dinero", confesó.

Tras explicar que la devolución de los depósitos se está realizando por tandas, las autoridades han pedido a los ciudadanos paciencia y han atribuido las posibles demoras a las revisiones en curso y a situaciones como la falta de cuentas alternativas para unos 262.000 clientes, informó France 24.

"Todo está parado"

Pero, como si la incertidumbre sobre el destino de sus ahorros no fuera suficiente, Vargas asegura que también está sufriendo las consecuencias del frenazo económico provocado por la intervención de Ueno Bank, la entidad con más clientes del país y la sexta por volumen de depósitos y créditos.

"El trabajo está parado. Normalmente esta época es muy movida, porque se acercan las navidades, pero ahora mis clientes y mucha gente se ha quedado sin dinero para pagar", comentó.

La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) advirtió recientemente que la crisis de Ueno Bank ha provocado una "semiparalización" de la actividad comercial, debido a que "dos de cada tres operaciones electrónicas se realizan a través de cuentas" de la entidad financiera ahora intervenida.

Rodrigo BUENDIA / AFP via Getty Images Las autoridades aseguran que 1,7 millones de clientes del intervenido Ueno Bank han recibido sus ahorros.

El empresario, quien tiene dos hijos, se consideró afortunado por contar con algunos ahorros en otras instituciones bancarias, los cuales le han permitido "amortiguar" la situación.

"Hay muchísima gente que no tiene la misma suerte y que han tenido que pedirles a familiares y amigos dinero para poder comprar comida o alimentos", relató.

La situación de Vargas está lejos de ser un caso aislado.

"Perdí 16 años de trabajo", se quejó a AFP Giovanni Catolino, quien administra junto a su esposa una agencia de viajes y asegura que aún espera noticias sobre los cerca de US$16.000 que tiene bloqueados en Ueno Bank.

El proceso de devolución de depósitos comenzó con los clientes que tenían hasta 10 millones de guaraníes (unos US$1.600), no mantenían deudas con la entidad y contaban con una cuenta habilitada en otro banco.

Posteriormente, el BCP amplió el programa a otros grupos de ahorradores con depósitos de hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a 121,76 millones de guaraníes (cerca de US$19.500).

Hasta ahora, las autoridades financieras informan que se han devuelto más de 2.000 billones de guaraníes, unos US$341 millones.

Los recursos provienen del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que antes del estallido de la crisis contaba con activos por alrededor de US$1.600 millones, según medios especializados.

Sin embargo, apenas unos días antes de su intervención, la dirección de Ueno Bank aseguraba que la entidad custodiaba depósitos por un valor cercano a los US$2.800 millones.

La situación más compleja la enfrentan aquellos clientes que contaban con montos por encima del límite legal cubierto por el FGD.

Estos grandes depositantes tendrán que esperar a la liquidación de activos del banco y, según expertos, es posible que eso no alcance para cubrir la totalidad de los depósitos.

Rodrigo BUENDIA / AFP via Getty Images Las protestas de los ahorristas y jubilados no paran de sucederse en Paraguay.

"Esta gente tiene que pagar"

Otra de las rutinas trastocadas por la crisis de Ueno Bank es la de Jorge Ramírez, quien compaginaba su trabajo en un centro comercial con su carrera como actor, pero ahora pasa el tiempo organizando protestas de ahorristas.

"Yo estaba ahorrando para costearme unas vacaciones de fin de año de un mes, pero otra vez no va a poder ser y todo por culpa de estas ratas", lamentó, al tiempo que admitió que "lloró" al enterarse de la intervención de la institución financiera.

Más de una semana después de la intervención del banco, Ramírez sigue sin tener noticias sobre sus ahorros.

"Esta gente tiene que pagar todo lo que hicieron", le dijo a BBC Mundo.

Ueno Bank se expandió al calor del gobierno de Peña, quien fue socio de sus propietarios hasta 2025.

Entre 2023 y septiembre de 2026, los depósitos de organismos y entidades estatales en el banco pasaron de US$80,2 millones a US$834,8 millones, incluyendo unos US$355 millones del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra pensiones.

A la par, su cartera de clientes privados pasó de 449.000 en 2022 a más de 2,9 millones al momento de su cierre, en buena medida por las facilidades que ofrecía para abrir cuentas en comparación con sus competidores tradicionales y por sus promociones.

"Era muy tentador. Tenían ofertas en farmacias, supermercados y estaciones de servicio", comentó Vargas.

"Por ahorrarme unos centavos ahora estoy en esta situación. Pero, de haber sospechado que esto iba a pasar, no habría metido mi dinero allí ni aunque me hubieran apuntado con una pistola", zanjó.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más