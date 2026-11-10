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Pete Hegseth mostró este martes en el Pentágono una actitud desafiante y una retórica cargada de veneno durante su primera conferencia de prensa en seis meses, en un momento en el que el secretario de Defensa de Estados Unidos se encuentra bajo una fuerte presión.

Gran parte de su ira se dirigió contra el congresista republicano Thomas Massie, quien ha presentado una moción para su destitución (impeachment).

Hegseth lo descalificó, tildándolo de "congresista descontento y derrotado" que encabeza una "farsa" y una "maniobra publicitaria".

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Sin embargo, en muchos sentidos, esta conferencia de prensa tuvo un único destinatario: el presidente Donald Trump.

Una muestra de lealtad a Trump

Una y otra vez, Hegseth vinculó su propio destino al del presidente.

Afirmó que las operaciones militares en Irán y Venezuela —que ahora se sitúan en el centro del proceso de destitución— fueron "ordenadas por el comandante en jefe y, posteriormente, por mí mismo".

Añadió que, si mantenerse al lado del presidente lo ponía en el punto de mira, él "aceptaría esa compañía cualquier día de la semana".

Esta postura llama la atención.

Reuters Como secretario de Defensa, Hegseth siempre ha mostrado una lealtad absoluta hacia Trump.

Hegseth se ha hecho eco, en repetidas ocasiones, de la retórica y las declaraciones públicas del presidente, algo que volvió a demostrar este martes: arremetió contra los medios de comunicación, denunció a sus enemigos políticos e incluso empleó las mismas palabras que utiliza el propio Trump.

Al referirse al proceso de destitución contra Trump en 2019 —a raíz de una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky— Hegseth calificó aquella conversación de "llamada telefónica perfecta", la misma expresión que el presidente ha utilizado al abordar este asunto.

No obstante, más allá de su actitud desafiante y de sus muestras públicas de lealtad hacia Trump, Hegseth se encuentra ahora en una posición mucho más vulnerable. Está, en realidad, luchando por su supervivencia política.

Los republicanos acaban de perder ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato. Según los sondeos, la guerra en Irán —y su impacto en el bolsillo de los votantes— fue la causa principal del descontento de los votantes.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance ha declarado sin rodeos que la guerra es el motivo por el que los republicanos perdieron.

Al ser consultado esta mañana sobre las consecuencias políticas del conflicto y los comentarios de Vance, Hegseth evitó discrepar abiertamente con el vicepresidente.

Sin embargo, señaló que la guerra "no era necesariamente popular" aunque sí "necesaria", tal vez lo más cerca que ha estado de admitir que la opinión pública estadounidense se ha vuelto en contra de esta iniciativa.

El dilema de Trump

Todo esto coloca al presidente ante un dilema imposible.

Si decide mantener a su secretario de Defensa, corre el riesgo de dar la impresión de que no ha captado el mensaje de los votantes.

Si lo destituye, podría interpretarse como una admisión de que la guerra con Irán se ha convertido en un lastre político interno perjudicial.

Ya sea como una cabeza que debe rodar o como un chivo expiatorio —llámese como se quiera— tal vez sea necesario un sacrificio para que Trump pueda pasar página.

Reuters Es una incógnita si Trump cederá a las voces que piden la destitución de Hegseth.

Incluso el nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca resulta menos tranquilizador de lo que podría parecer.

Miller y Hegseth son aliados cercanos; de hecho, hoy mismo Hegseth se refirió a Miller como un "increíble patriota estadounidense".

Sin embargo, según se informa, Miller consiguió el puesto tras argumentar que la Casa Blanca debía poner fin a la guerra con Irán, estableciendo así una clara distancia entre el Pentágono y el presidente.

Hegseth cuenta por ahora con el respaldo del presidente pero, como bien saben todos en Washington, un apoyo rotundo por parte de Trump puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos si resulta necesario hacer un sacrificio.

El martes, la atención se centrará en las votaciones en el Congreso, a medida que comienza el proceso de destitución contra Hegseth.

Pero, en realidad, es probable que sea el criterio del propio presidente lo que determine, en última instancia, el destino político de Hegseth.

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