Manifestantes levantan las manos y corean consignas frente a un agente de la Policía Nacional española durante una protesta en Murcia, en el sureste de España, el 11 de noviembre de 2026

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El transporte y otros servicios públicos en toda España sufrieron graves interrupciones este miércoles por la primera huelga general en 14 años, convocada por los principales sindicatos en protesta por la situación de la vivienda y el elevado costo de la vida.

El secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, dijo que la huelga fue un éxito, destacando una participación "masiva", mientras que Unai Sordo, líder del sindicato CC.OO., señaló que el seguimiento fue "muy significativo".

Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) afirmó que la participación fue "baja y desigual", variando según las zonas y los sectores afectados.

Además del paro laboral, los españoles fueron convocados a manifestarse en las distintas ciudades del país.

Concentración de manifestantes por la huelga general en Valencia, España, con una pancarta que dice "Por una huelga general de clase"

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Además de la huelga general, los españoles fueron convocados a manifestarse en las calles.
Líderes sindicales hablan con la prensa en Barcelona.

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El seguimiento de la huelga fue mayor en Barcelona que en otros lugares de España.
Una mujer muestra un cartel llamando a la huelga en el metro de Madrid

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El transporte público también se vio afectado por el paro.
Marcha masiva en Bilbao, País Vasco.

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El lema de la huelga de este 11 de noviembre es "Salarios, vivienda y precios".

El Ministerio del Interior español informó de la detención de decenas de personas en diversos incidentes ocurridos por todo el país.

Según informaciones locales, varias agencias inmobiliarias sufrieron ataques en sus oficinas.

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La idea de convocar esta huelga general surgió a raíz de protestas generalizadas contra el aumento del costo de la vida y para exigir un acceso a la vivienda asequible, tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, de un piso en Madrid en el que vivió durante siete décadas. Maricarmen falleció en el hospital semanas más tarde.

Manifestantes prenden llantas en Gijón, Asturias.

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Manifestantes prenden llantas en Gijón, Asturias.
Policía desplegada en las calles de Madrid.

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Policía desplegada en las calles de Madrid.
Enfrentamiento entre la policía y los manifestantes en la terminal de autobuses de Oviedo.

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Enfrentamiento entre la policía y los manifestantes en la terminal de autobuses de Oviedo.

El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, convocó elecciones anticipadas el mes pasado después de que el Congreso no aprobara su plan de reforma de la vivienda.

Los españoles están llamados a las urnas para las elecciones parlamentarias el próximo 29 de noviembre.

Desde 2012, bajo el gobierno conservador de Mariano Rajoy, no se habían producido huelgas generales en España.

Y, si bien las huelgas anteriores supusieron un problema para el gobierno de turno, esta es diferente: Sánchez y sus ministros han llegado a animar a los trabajadores a secundar el paro y a exigir una vivienda asequible.

Una mano pega un cartel en la pared invitando a la huelga.

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