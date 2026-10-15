Getty Images Elizabeth Holmes se hizo famosas con la promesa de una máquina que diagnosticaría enfermedades con una sola gota de sangre.

Nathan Fielder no se propuso realizar un documental sobre Elizabeth Holmes. Tal como explicó hace unos días tras el estreno de You Can See Everything en el Festival de Cine de Nueva York, al principio solo sentía curiosidad por conocerla.

No era el único que se interesaba por una mujer que ha acaparado la atención pública —para bien y, más tarde, para mal— durante más de una década.

Aviso: este artículo contiene algunos spoilers de You Can See Everything.

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En 2014, Holmes fue aclamada como una multimillonaria hecha a sí misma y fundadora de Theranos, una empresa de tecnología sanitaria que aseguraba haber inventado un dispositivo capaz de diagnosticar enfermedades a partir de una simple gota de sangre.

Había cultivado una imagen muy llamativa, que quedó plasmada en su aparición en la portada de la revista Fortune: una mirada inquietante con los ojos muy abiertos, labios de un rojo intenso y un buzo cuello tortuga al estilo de Steve Jobs.

Sin embargo, se convirtió en una figura aún más fascinante tras su estrepitosa caída, cuando salió a la luz que el dispositivo no funcionaba y que, en ocasiones, daba resultados erróneos.

Tras ser declarada culpable de defraudar a inversionistas, fue recluida en una prisión federal en mayo de 2023.

Getty Images Durante su ascenso, Elizabeth Holmes fue considerada una de las figuras con menos de 30 años más importantes en el mundo empresarial.

Fascinación del público

La perdurable fama de Holmes ha estado en perfecta sintonía con los tiempos: después de ser un símbolo glamuroso de las promesas tecnológicas durante la época dorada de Silicon Valley, hoy —en un momento en el que el escepticismo hacia las grandes empresas tecnológicas se ha generalizado— Holmes es una figura que encarna el peligro y la extralimitación.

Además, el hecho de que su empresa operara en el ámbito de la salud añadió una carga visceral a sus fracasos.

En 2019, un artículo de The Guardian resumió con acierto otras razones que explican el interés, aparentemente inagotable, del público por ella; describía la historia de Holmes como "una saga de crímenes reales, con un toque de ese placer malicioso ante la desgracia ajena, y el aliciente añadido de una rubia gélida con una voz sorprendentemente grave".

Su caso ya ha dado pie a The Inventor, (La inventora) un incisivo documental de Alex Gibney; al popular pódcast The Dropout; y a una serie dramática del mismo título, por la cual Amanda Seyfried ganó un premio Emmy gracias a su vívida interpretación de Holmes.

El documental You Can See Everything es una obra audaz, de título irónico y a menudo cómica —una especie de "sala de espejos"—, que se ha convertido en una de las películas más comentadas de los últimos tiempos.

Durante el estreno en Nueva York, las colas de espera daban la vuelta a la manzana.

Las proyecciones en festivales fueron recibidas con elogios de la crítica, que llegó a calificarla de "obra maestra"; incluso se especula con que la cinta podría lograr una nominación al Oscar a la mejor película, algo inédito para un documental.

El origen del nuevo documental

Fielder y su codirector, Lance Oppenheim, siguieron a Holmes, a la pareja de esta, Billy Evans, y a sus dos hijos pequeños durante las semanas previas que la mujer entrara en prisión.

La decisión de permitirles semejante acceso parece ser parte de un esfuerzo deliberado por proclamar su inocencia y transformar su imagen pública.

Poco antes de entrar en la cárcel, concedió una extensa entrevista al New York Times; el artículo que salió de esa conversación fue objeto de numerosas críticas por aceptar con demasiada facilidad su nueva imagen —más amable y reformada— de "madre abnegada" que colabora como voluntaria en un centro de atención a víctimas de violación.

Según le contó Oppenheim al público neoyorquino, por esa misma época se enteró que Holmes se había puesto en contacto con varias productoras —entre ellas, A24—; fue después de eso que él y Fielder se reunieron con la compañía y, posteriormente, con ella.

Hasta Fielder mismo dijo que había sido una sorpresa que aceptara.

"No me hubiera imaginado que yo iba a ser la persona que querían", comentó durante el estreno.

Él es conocido por un estilo singular de televisión cáustica, a medio camino entre la realidad y la ficción: en Nathan For You, montaba diversos negocios falsos, mientras que The Rehearsal se centra en los extremos a los que llega para escenificar acontecimientos de la vida de personas corrientes.

Oppenheim resulta una elección igual de inesperada; es un documentalista incisivo que recientemente dirigió el largometraje Primetime, en el que Robert Pattinson interpreta a un presentador de televisión que da caza a depredadores sexuales.

Aun así, Holmes y Evans les permitieron un acceso total —como si fueran una mosca en la pared— hasta el mismo día en el que ella entró a prisión.

En una de sus muchas conversaciones directas, Fielder le pregunta a Holmes por qué lo eligió a él. Ella no tiene una respuesta clara, aunque admite que apenas conocía su trabajo.

Getty Images El documentalista y comediante Nathan Fielder ha ganado fama en EE.UU. por sus series Nathan for you y The Rehearsal

Cómo se percibe a Holmes ante la cámara

Fielder comentó que, cuando conoció a Holmes, le pareció una persona auténtica, por lo que tuvo que recordarse a sí mismo que se trata de una estafadora condenada.

You can see everything resulta estimulante, ya que sitúa a los espectadores en esa precisa situación.

La obra le permite a ella contar su propia historia, proyectando una imagen actualizada: el labial de tono intenso y el aspecto impecable han dado paso a escenas en las que aparece descalza, acunando a su bebé mientras conversa con Fielder, quien permanece presente ante la cámara durante todo el relato.

Pero su mirada, inquietantemente fija y sin parpadear, persiste mientras ella asegura que jamás ha mentido, que su dispositivo médico funcionaba y que ha sido difamada injustamente.

Se le saltan las lágrimas al hablar de lo equivocada que está la gente respecto a ella.

Su relato se ve cuestionado por los planos de reacción en los que el rostro de Fielder muestra un escepticismo perplejo; son respuestas silenciosas que resultan sumamente cómicas.

El público del estreno estalló en carcajadas. "¿Nunca has mentido?", pregunta él con incredulidad. Ella responde que no.

Getty Images Fielder y Oppenheim lograron filmar a Holmes hasta el día que ingresó a prisión.

El aspecto más destacable de You Can See Everything llega a mitad del metraje, con un giro que transforma lo que era un encuentro desconcertante con Holmes en algo de carácter "meta" y mucho más reflexivo.

Con Holmes en prisión, Fielder presenta a otro personaje. (Esto no constituye un spoiler, aunque muchos otros detalles sí lo son). Esta persona, a través de sus conversaciones con Fielder, aporta una perspectiva nueva y estimulante.

A lo largo del documental, Fielder adopta el papel de entrevistador escéptico, una interpretación en sí misma.

Pero, en este punto, surge una nueva voz que plantea cuestiones de sentido común —las mismas que podría hacerse el espectador—: ¿es posible que la insistencia de Holmes en que no hizo nada malo sea, aunque mínimamente, genuina, o se trata de una artimaña?

Asimismo, esta voz le pregunta a Fielder si él mismo no estará, en cierto modo, bajo el influjo de Holmes. La película no llega a conclusiones, sino que plantea dos posibilidades: Holmes podría ser "la persona más manipuladora que jamás haya existido", señala Fielder; o bien, como sugiere otra persona, podría simplemente estar viviendo en un delirio.

"Lucho por demostrar mi inocencia"

Holmes sigue siendo tan famosa y desafiante como siempre. Está previsto que el año que viene sea trasladada a un centro de reinserción social —un hecho del que informaron importantes medios de comunicación como si siguieran los pasos de una celebridad de Hollywood— y que salga de prisión en 2030.

En su cuenta activa de X, tiene una publicación fijada que dice: "Lucho por demostrar mi inocencia y volver a casa con mis bebés y el amor de mi vida".

Pero, por mucho que ella parezca desear una resolución, las interrogantes que la rodean —sumadas a sus respuestas, que dejan a cualquiera boquiabierto— son precisamente lo que mantiene al público enganchado.

Parte de la entusiasta acogida de You Can See Everything se debe a la forma audaz y cautivadora en la que la obra juega con el género documental, dando lugar a una película sumamente entretenida que encierra, a su vez, una reflexión seria sobre la verdad y la construcción de la imagen.

Pero parte de la reacción responde a la persistente fascinación que rodea a la propia Holmes.

"A día de hoy, todavía me cuesta entender por qué pasé", comentó Fielder durante el estreno.

Oppenheim dijo que convivir con Holmes generaba una "disonancia cognitiva" cada día de rodaje, debido a que, hasta los mismos codirectores y el equipo técnico, tenían interpretaciones distintas sobre su personaje.

La película presenta el insondable espectáculo de una criminal condenada que insiste, con total despreocupación, en que los delitos nunca ocurrieron. Se trata de una negación de los hechos que, aunque sea de forma involuntaria, vuelve a situar a Holmes en sintonía con el espíritu de la época.

Esta es una adaptación de una historia publicada originalmente por BBC Culture. Si quieres leerla en inglés, haz clic aquí.

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