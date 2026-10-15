Bell County Sheriff’s Office / Reuters Hasan, psiquiatra del ejército estadounidense, abrió fuego en un edificio médico lleno de soldados en 2009.

El presidente estadounidense Donald Trump canceló los planes de transmitir en directo la ejecución por fusilamiento del expsiquiatra del ejército estadounidense Nidal Hasan.

Trump había dicho previamente que aprobaba que se transmitiera la muerte del atacante.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance hanía puesto en duda que el evento en efecto fuera a ocurrir y afirmó que él personalmente no lo vería.

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Ante la creciente ola de críticas por el plan de exhibir públicamente la ejecución, Trump aseguró el jueves que "muchas personas muy buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir".

"Creo que transmitir la ejecución en directo para que todos la vieran podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo presenciara cómo EE.UU. trata a terroristas y escoria como Hasan", dijo Trump.

Getty Images Las acciones de Hasan dieron como resultado la muerte de 13 miembros de las FF.AA. de EE.UU.

John Galligan, asesor legal de Nidal Hasan —quien trabaja principalmente en cuestiones civiles—, declaró a la BBC que la decisión de Donald Trump de cancelar la transmisión en vivo de la ejecución de Hasan "no es ninguna sorpresa".

Dijo: "La propuesta inicial de Hegseth de transmitir una ejecución en vivo fue una decisión absurda; además, violaba el propio reglamento 190-55 del Ejército".

"Lo que sí resulta muy sorprendente es que, al parecer, Trump ni siquiera sabía que el mayor Hasan está paralizado del pecho hacia abajo. La persona que le informó sobre el caso durante el inicio de su mandato presidencial debería ser despedida. Y, por otra parte, ¿por qué el expresidente Biden no conmutó la pena por la de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tal como hizo en tantos otros casos de condenados a muerte?".

"El daño ya está hecho; ahora el Ejército solo intenta enmendar el desastre. Lamentablemente, todo esto sigue teniendo los visos de un ajuste de cuentas entre bandas al estilo de Chicago. Será, de forma permanente, una mancha en nuestro sistema de justicia militar".

Añadió que no está claro si Hasan ya es consciente de que Trump ha "revertido" la decisión sobre la transmisión en vivo.

Ejecución vigente

Getty Images Nidal Hasan será ejecutado por un pelotón de fusilamiento.

"Morirá, como estaba previsto, por fusilamiento, pero este suceso no será retransmitido en directo", añadió el presidente.

En 2009, Hasan asesinó a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en una base militar de Texas, e hirió a otros 32. Su ejecución con pelotón de fusilamiento será la primera ejecución a un exmilitar en más de 60 años.

Trump dijo que los familiares de las víctimas podrán presenciar la ejecución en persona.

"¡Se merecen presenciar la justicia!", dijo Trump.

Getty Images Muchos en EE.UU. están pidiendo que se acabe la pena de muerte.

El Pentágono anunció la semana pasada que ejecutaría a Hasan el 3 de diciembre de 2026 mediante fusilamiento.

Hegseth dijo en ese momento que la ejecución iba a ser transmitida en directo para que el público pudiera verla, y añadió que "la gente tiene que entender que este tipo de cosas tienen consecuencias graves".

El viernes pasado, Trump dijo que Hasan estaba "completamente loco" y añadió: "Realmente no me importa cómo muera, con tal de que muera, y creo que la pena de muerte es una forma muy digna de que muera".

También dijo que aprobaba "absolutamente" los planes de transmisión en directo, pero que el Pentágono aún estaba "tomando una decisión" al respecto.

Getty Images El anuncio de la transmisión en vivo de la ejecución que hizo el Secretario de Defensa ha generado debate en EE.UU.

Los crímenes de Hasan

Hasan, psiquiatra del ejército estadounidense, abrió fuego en un edificio médico lleno de gente donde soldados a punto de ser desplegados esperaban chequeos médicos y vacunas.

Después, admitió ante el tribunal que había sido el autor del tiroteo y pidió disculpas por "cualquier error".

Durante su consejo de guerra en 2013, dijo que creía estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán del ejército estadounidense.

Los asesinatos del 5 de noviembre de 2009 fueron el ataque no bélico más mortífero que se haya perpetrado contra una base militar estadounidense.

La ley militar exige que la ejecución militar sea aprobada por el presidente de EE.UU.

También exige que un tribunal superior examine la decisión y emita un fallo definitivo sobre la legalidad de la decisión antes de seguir adelante con la ejecución.

Si bien el año pasado se registraron más de 2700 ejecuciones en 17 países, solo en dos de ellos se llevaron a cabo públicamente. Según Amnistía Internacional, se tiene constancia de que en Irán se realizaron 11 ejecuciones públicas en 2025 y otras seis en Afganistán.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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