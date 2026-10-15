Yvette Mannon La ganadera Yvette Mannon ya lidiaba con los efectos de un devastador incendio forestal y el aumento del precio del combustible antes de que Estados Unidos anunciara nuevas importaciones de carne de res extranjera.

2026 ya estaba siendo un año lo bastante difícil para la ganadera de Nebraska Yvette Mannon.

En abril, un incendio forestal destruyó más de 600 hectáreas de pastizales y 21 kilómetros de cerca en el rancho que compró en 2002 en un rincón de Nebraska lleno de onduladas colinas verdes bajo los extensos cielos del Medio Oeste, un paisaje salpicado de silos de grano y corrales de engorde junto a extensos campos de ganado vacuno.

Las 300 cabezas de ganado de Mannon sobrevivieron al incendio, pero hubo que reemplazar la cerca y seguir alimentando al rebaño.

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Con los precios del acero en sus niveles más altos en años, fuertemente afectados por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, eso significó gastar US$16 por metro, para un total que superó los US$300.000.

Además, debido a la gran cantidad de buenos pastos destruidos, Mannon también necesitaba un tractor que saliera todos los días a entregar heno a su ganado, en un momento en el que los precios del diésel, disparados debido a la guerra con Irán, habían subido más de un 40% con respecto al año anterior.

En agosto, el gobierno de Trump anunció la importación de 300.000 toneladas métricas de carne de res extranjera libre de aranceles, con el objetivo de reducir los precios para el consumidor. La noticia se dio a conocer justo antes del período comprendido entre septiembre y noviembre, cuando la mayoría de los terneros estadounidenses son destetados y vendidos.

El mercado ganadero se desplomó inmediatamente.

"Lo viví como una traición"

Getty Images La ganadería es un negocio importante en Nebraska, donde los ganaderos afirman que se enfrentan a costes cada vez mayores.

"Me sentí como si me hubieran traicionado", dijo.

Muchos agricultores y ganaderos de todo Estados Unidos afirman estar sufriendo las consecuencias de múltiples problemas. Los últimos años han sido difíciles, con sequías que han afectado a los cultivos y rebaños de ganado que ya se encontraban en mínimos históricos. Pero, según ellos, las políticas gubernamentales han agravado aún más la situación.

Esto ha llevado a algunos habitantes de Nebraska, estado que apoyó abrumadoramente al presidente Trump en las últimas elecciones, a reconsiderar sus lealtades políticas.

Dan Osborn, candidato independiente que se enfrenta al republicano Pete Ricketts, respaldado por Trump, está mostrando resultados sorprendentemente buenos en las encuestas de cara a las elecciones al Senado de noviembre.

Los republicanos parecen ser muy conscientes del descontento y la frustración entre los agricultores. Tanto Trump como el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, han anunciado en las últimas semanas medidas de ayuda destinadas a reducir los costos del combustible para los agricultores y ganaderos, quienes afirman haber estado pasando apuros durante meses.

La guerra de Irán ha disparado los precios del diésel y los fertilizantes, ambos productos básicos para la agricultura. Los aranceles han afectado los costes de la maquinaria y sus reparaciones, así como los precios del acero y la madera.

Y las decisiones de la administración Trump, ya sea la importación de carne extranjera o la apertura de la frontera sur al ganado mexicano, han llevado a unos mercados ya de por sí volátiles a un ritmo vertiginoso.

Muchos productores están perdiendo cientos de dólares por cada cabeza de ganado.

BBC/Lori Potter Jake Wolfinger, de 45 años, dice estar frustrado con la forma en la que Trump ha intervenido en el mercado de la carne de res.

Del boom a la crisis

"Todo esto afectó negativamente a los mercados ganaderos en su conjunto", dijo James Mitchell, profesor adjunto y experto en economía agrícola de la Universidad de Arkansas.

Según explicó, los mercados ganaderos funcionan en ciclos de 10 a 12 años, con épocas buenas y malas. El sector disfrutó recientemente de un período particularmente lucrativo, donde la baja oferta y la alta demanda impulsaron los precios al alza. Sin embargo, ahora el mercado está claramente en caída.

Jake Wolfinger, de 45 años, ha estado capeando la crisis en su corral de engorde cerca de Lexington, Nebraska. Él y su esposa son originarios de Ohio y provienen de familias de agricultores con varias generaciones de tradición. Se mudaron a Nebraska, un estado con tierras fértiles y las mayores reservas de agua subterránea del país, para emprender su propio negocio.

Los Wolfinger compraron un corral de engorde en ruinas en 2010 y lo transformaron en una moderna explotación con 5.500 cabezas de ganado. Los vecinos los ponen como ejemplo de lo que se puede lograr con trabajo duro en un sector tan difícil.

Pero Wolfinger no vio venir la guerra con Irán, los aranceles ni las importaciones de carne de vacuno extranjera en su planificación.

"Las cosas iban bastante bien", dijo, refiriéndose a la venta de ganado a US$240 por quintal, pero el precio ha bajado a US$225. Puede que no parezca mucho, pero supone una pérdida potencial de cientos de dólares por cabeza.

Wolfinger también se enfrenta a unos costes desorbitados del diésel, ya que algunos equipos consumen depósitos de 400 galones al día.

"Realmente te hace reflexionar", dijo.

Wolfinger, partidario de Trump, afirmó haber votado por el presidente porque "necesitábamos su espíritu en este país". También expresó su frustración con las políticas de diversidad e inclusión de la izquierda.

Pero no está contento con la forma en la que el presidente ha intervenido en el mercado de la carne de vacuno.

"La gente debería mantenerse al margen de los asuntos de los agricultores, porque es época de cosecha", dijo Wolfinger.

Pidiendo crédito a los bancos

BBC/Lori Potter "Sé que mucha gente ha tenido que ir a sus bancos y aumentar sus líneas de crédito", dijo Duane Kimball.

A 64 kilómetros al noroeste, cerca de Callaway, Nebraska, Duane Kimball, de 54 años, se encuentra en su cobertizo rodeado de maquinaria y una enorme pancarta de Trump en una de las paredes.

"Sé que mucha gente ha tenido que ir a sus bancos y aumentar sus líneas de crédito", dice

Kimball creía que la guerra con Irán habría terminado hace mucho tiempo.

Pero no culpa a Trump de todos sus problemas económicos. "No creo que sea justo atribuirle toda la responsabilidad a esta administración", afirmó.

Señaló las engorrosas regulaciones, así como el creciente costo de la maquinaria y los fertilizantes, tendencias que comenzaron antes de que Trump regresara a la Casa Blanca.

Mannon, quien regresó a su Nebraska natal y compró el rancho después de una carrera en la banca, cree que la industria agrícola mostrará su opinión en las elecciones de mitad de mandato.

Pero, como muchos por aquí, prefiere no involucrarse demasiado en debates políticos.

"Incertidumbre"

Eso no supone ningún problema para su amigo y vecino, el ranchero Jim Jenkins. Excandidato independiente al Senado, Jenkins se siente sumamente orgulloso de la agricultura de Nebraska y de su propio rancho, ubicado en tierras que su familia colonizó hace más de 150 años.

Jenkins estaba tan indignado por las políticas que, a su juicio, perjudican a la industria agrícola de Nebraska, que escribió un artículo de opinión durante el verano en un periódico de Omaha.

Él también ha sentido las consecuencias personalmente. Cita los altos precios del diésel, los fertilizantes, la madera y el acero, desde el alambre de púas hasta los postes de las cercas.

Según explicó, esto se ha visto agravado por la "incertidumbre" sobre lo que pueda suceder a continuación y sobre lo que el próximo anuncio de Trump podría implicar para el sector.

"Esas son las cosas que te quitan el sueño", declaró este hombre de 69 años a la BBC.

Crítico declarado de Trump, no votó por el presidente en ninguna de sus candidaturas a la Casa Blanca y sabe que es una excepción entre sus vecinos conservadores.

Cuando Trump fue elegido por primera vez, Jenkins dijo que esperaba que resultara ser "un hombre de negocios práctico".

Ahora dice que cree que "ha sido todo menos práctico".

BBC Jim Jenkins afirma estar indignado por las políticas que, a su juicio, perjudican a la industria agrícola de Nebraska.

Pero para muchos agricultores y ganaderos que apoyan a Trump, las decisiones del presidente, incluso cuando les afectan económicamente, merecen el beneficio de la duda.

"Todos sabíamos esto de Trump. Era un poco impulsivo, del tipo 'dispara y luego apunta’", dijo Wolfinger. "Ojalá pudiera guardar el arma, enfundarla y luego pensarlo bien".

Pero, añadió, que "en general, está intentando dirigir este país en la dirección correcta".

"El mejor presidente"

Don Cantrell, cuyo abuelo comenzó a cultivar unas tierras familiares que ahora se extienden por casi 5.000 hectáreas, dijo que todavía le cobran impuestos por el diésel y admite que el presidente "hace algunas estupideces" y "dice algunas estupideces".

Pero Cantrell cree que Trump ha sido el "mejor presidente en general". Por ejemplo, la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), liderado por Elon Musk fue precisamente lo que, según él, el país necesitaba.

"Recortemos el despilfarro gubernamental", dijo. "Hay muchísimo despilfarro".

BBC Don Cantrell afirma que Trump ha sido el "mejor presidente en general", citando sus esfuerzos por "reducir el despilfarro gubernamental".

Trump también mantiene posturas sobre temas sociales, como el aborto y la alabanza al cristianismo, que coinciden con las convicciones personales de muchos votantes de Nebraska.

"Creo que, en general, si eres conservador en este país, vas a votar por los conservadores", dijo Wolfinger.

Don Batie, de 67 años, está de acuerdo: "Hay muchos otros problemas además de la agricultura".

Sin embargo, la realidad económica es difícil de ignorar, afirmó.

Batie se retiró de la agricultura el año pasado por una combinación de razones personales y económicas. Este agricultor de maíz y soja vio caer los precios del maíz un 38,7% entre 2022 y 2025.

Pero los costos no han disminuido, dijo, ya que los aranceles y la inflación afectan sus ganancias. Como resultado de esto, ha tenido que abandonar su sueño de toda la vida de legar la granja de 160 hectáreas que posee a su hija.

BBC Don Batie, de 67 años, dice que ha tenido que abandonar su sueño de legar a su hija su granja.

"Simplemente, ahora no iba a funcionar", dijo, sentado a la mesa del comedor de la casa donde creció.

Llegó a esa conclusión el año pasado, tras analizar las cifras.

"Sabía que las cosas no iban bien", dijo. "Pero cuando empecé a hacre números… pensé: 'Esto va a ser malo’".

Batie votó por Trump en 2016, pero no en 2024, porque estaba decepcionado con sus políticas. Dijo haber escuchado un descontento similar en todo el estado.

"Siguen siendo republicanos convencidos", dijo refiriéndose a esas personas. "Pero ya no apoyan a Trump".

Lori Potter Todavía es necesario comprar y vender ganado, y vastas haciendas, muchas de ellas multigeneracionales, operan en todo el estado de Nebraska.

Sin embargo, en todo Nebraska, la industria sigue adelante.

Un jueves lluvioso en Broken Bow, compradores ataviados con sombreros de vaquero, camisas de cuadros y ropa vaquera, se reunieron para la subasta de ganado que se celebra habitualmente en un recinto cerrado.

Todavía hay que comprar y vender terneros, y las explotaciones ganaderas, muchas de ellas multigeneracionales, no se detienen por cuestiones políticas.

Al otro lado de las vías del tren, pasando por tiendas de piensos y ferreterías, Yvette Mannon resumió la resiliencia y la fortaleza de los habitantes de Nebraska.

"La gente que se dedica a la agricultura es eternamente optimista", dijo. "De lo contrario, no nos meteríamos en esto".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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