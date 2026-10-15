Reuters El actor y comediante británico Russell Brand compareció ante un tribunal de Londres este jueves.

Advertencia: este artículo contiene detalles sobre casos de violencia sexual.

Una mujer que acusa a Russell Brand de haberla violado en un hotel expresó este jueves durante el juicio contra el actor que se sintió "sucia" y tuvo miedo de haber quedado embarazada tras el presunto ataque.

El también comediante británico de 51 años se enfrenta a siete cargos en un tribunal de Londres: tres de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente.

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Las acusaciones en su contra, presentadas por seis mujeres, abarcan un período de 10 años, entre 1999 y 2009. Él niega los cargos.

Las grabaciones de video reproducidas este jueves en el tribunal mostraban a una de sus denunciantes diciéndole a la policía: "Básicamente me violó y sé que eso ocurrió".

La mujer afirmó ante el jurado que había conocido a Brand en 1999, antes de que se volviera famoso.

En su entrevista policial grabada en 2023, la mujer relataba que había asistido a una conferencia del Partido Laborista y a un evento paralelo donde, según ella, habló con Brand.

Posteriormente él la violó, alega.

La denunciante afirmó que, después del evento, regresaron juntos a su habitación de hotel. Según le dijo al agente de policía, pensó que Brand "era gay" cuando se conocieron y no sintió que él estuviera "intentando seducirla".

La mujer dijo que entró en el baño y cuando salió "él solo llevaba puestos unos calzoncillos. Y me quedé atónita y sorprendida. Estaba pavoneándose".

La denunciante señaló que Brand le dijo: "No te preocupes, así soy yo".

Entonces recordó haber pensado "¿en qué problema me metí?" cuando, según su testimonio, Brand la obligó a tomarle fotos antes de que ocurriera la presunta agresión sexual.

"Denuncio que Russell Brand me violó", dijo. "Lo que digo ahora… en aquel entonces, dudé de mí misma si se trataba de una violación porque era algo muy normal".

"Lo siento… pero básicamente me violó; sé que eso pasó. Recuerdo que me tocaba mucho los pechos mientras me besaba el cuello".

La mujer recordó que después de que Brand saliera de la habitación, "simplemente me quedé sentada llorando y me sentí estúpida", y agregó: "En ese momento, simplemente me quedé en shock".

En un momento del interrogatorio policial, lloró mientras decía: "Esto que sucedió fue algo sucio".

Dijo que "pensaba que era culpa mía" y añadió que estaba "teniendo pesadillas" con la posibilidad de estar embarazada.

Getty Images El juicio contra Brand, en el que él se declara inocente, ha generado gran expectación en los medios británicos.

Durante la presentación de las pruebas en video, Brand observó la pantalla conectada al estrado, sin apartar la vista casi en ningún momento. Parecía estar escuchando con atención y casi no se movió.

La denunciante afirmó que tardó en presentar la denuncia porque temía que afectara su vida profesional. "Me dijeron que si lo hacía público, mi carrera estaría acabada", declaró ante el tribunal.

El juicio continúa y se prevé que dure seis semanas.

El actor niega todos los cargos y se ha declarado inocente. Afirmó que cualquier contacto sexual, de haberse producido, habría sido consensuado.

Brand saltó a la fama como comediante y se hizo famoso como presentador de programas de televisión en Reino Unido como Big Brother’s Big Mouth, y con sus propios programas de radio en emisoras como BBC Radio 2 y 6 Music.

Posteriormente, desarrolló una exitosa carrera en Hollywood, protagonizando películas como "¿Cómo sobrevivir a mi ex?" (Forgetting Sarah Marshall) y Misión Rockstar (Get Him to the Greek).

En los últimos años, se ha dedicado a los podcasts y actualmente reside en Florida, Estados Unidos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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