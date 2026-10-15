Revolución tecnológica, inestabilidad política y el fenómeno de El Niño más intenso en décadas…
Parece actualidad, pero hablamos de 1877.
El Niño de aquel año fue uno de los desastres relacionados con el clima más mortíferos jamás registrados y causó la muerte de 50 millones de personas, aproximadamente el 3% de la población mundial.
Para 2027 no se habla de una proporción similar a lo ocurrido hace 150 años, pero igual se teme que El Niño pueda batir algunos récords.
BBC Mundo habló con historiadores y científicos sobre lo que ocurrió en 1877 y cómo el calentamiento del planeta podría influir en fenómenos futuros.
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