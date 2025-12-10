Gentileza Pol Deportes El adolescente en el cerro desde el que transmitió la final de la Libertadores entre Flamengo y Palmeiras.

En el fútbol, lo que está en juego va mucho más allá de lo que pasa en la cancha. Y la historia de Cliver Huamán Sánchez, de 16 años y conocido como "Pol Deportes", lo demuestra.

Cientos de miles de personas en el mundo siguen ahora en redes al adolescente peruano gracias a un video viral.

Desde su provincia natal, Andahuaylas, Cliver viajó más de 16 horas en autobús con su hermano Kenny y su padre Simeón a Lima para cumplir un sueño: narrar la final de la Copa Libertadores que disputaron en noviembre en el Estadio Monumental de la capital peruana dos equipos brasileños, Flamengo y Palmeiras.

El joven no consiguió entrar al estadio, pero no se dio por vencido. Subió a un cerro con vistas al Monumental y desde allí su relato en vivo por Tik Tok, filmado por su hermano, enloqueció a las redes.

Ahora cumple otro sueño. Gracias al apoyo de muchos y especialmente del Tío Santi, como él llama al presentador español radicado en Perú Santi Lesmes, Cliver y su hermano viajaron a Madrid. Y esta vez el adolescente no se quedará afuera del campo.

En el mítico Santiago Bernabeu, el estadio del Real Madrid, Cliver narrará el partido de la Champions que el club español disputa este miércoles con el Manchester City.

Con una emoción desbordante, el joven compartió con BBC Mundo una historia llena de pasión, de perseverancia y del amor de su familia y de toda una comunidad.

Gentileza Pol Deportes Cliver transmitió desde un cerro con vista al estadio Monumental de Lima la final de la Copa Libertadores.

Superar el temor

Santi Lesmes Miles de personas en el mundo conocen ahora al narrador de fútbol Cliver Huamán Sánchez y a su canal Pol Deportes.

"Todo comienza cuando yo tenía tres años en mi pueblo. Mi papá me llevaba a la radio para poder hablar, pero para narrar cuentos", dice Cliver a BBC Mundo.

"Y cuando tenía 7, 8 años, yo trabajaba en la chácra junto con mis tíos y ellos me hacían narrar en quechua".

A los 11 años el niño comenzó a narrar partidos de fútbol, pero se topó con un fantasma poderoso: el miedo.

Unas pocas personas se burlaron de sus relatos. "Entonces como cualquier niño de 11 años me callo y me apago por un año y medio. Como que yo tuve una trauma luego de que se rieran de mí en el estadio y tenía temor de que eso vuelva a suceder".

"Cuando mi hermano me grababa, yo no quería que me grabe la cara y le decía, mira, vas a vas a grabar la pared y yo voy a hablar".

Pero poco a poco el niño ganó confianza y se animó a mostrar el rostro. "La primera vez que salí en un directo estaba tieso como una estatua", contó.

A los 13 años comenzó narraciones para un medio local, Pasión Deportiva Apurímac. Y su hermano Kenny lo convenció luego de crear sus propias plataformas con el nombre Pol Deportes. (Lo apodaban Pol porque de chiquito quería ser policía).

En este camino marcado también por dificultades económicas, hubo algo que nunca le faltó: el apoyo incondicional de su familia.

Gentileza Pol Deportes Cliver y su hermano Kenny, junto a su madre Lida y su padre Simeón, fueron invitados a conocer el Palacio de Gobierno en Lima.

Sacrificios y alientos

"En todo esto influyó mi hermano, mi hermano que siempre estuvo ahí", afirma Cliver a BBC Mundo.

Kenny, hoy con 19 años, se fue a Lima a trabajar y ganar dinero para apoyar el sueño de su hermano menor.

"Mi hermano tuvo que trabajar para poder pagar el internet para hacer nuestros videos. Tuvo que dejar de estudiar".

Llegar a narrar fútbol con confianza "no fue algo de la noche a la mañana", asegura, sino "un proceso bastante largo de tres a cuatro años".

Kenny regresó de Lima a Andahuaylas y se convirtió en el camarógrafo de su hermano menor.

Un video que hicieron de un partido local llegó a seis millones de vistas, y mucha gente en Andahuaylas comenzó a alentarlos.

"Nos apoyaban y nos decían, Pol, tienes que seguir, Pol eres el futuro del periodismo peruano".

"Y yo empecé a decir, hay mucha gente que confía en mí. Yo creo que tengo que cumplirles y mi también a mi hermano, mi papá y mi mamá que estaba siempre ahí".

Cliver recuerda a menudo las palabras que solía decirle en quechua su madre Lida: "Tienes que seguir tus sueños. Tienes que perseguirlos. Nosotros vamos a estar para apoyarte".

"Y ahí es donde mi mentalidad, boom, cambió y me decidí firmemente a este mundo del periodismo y la narración".

La hazaña de la Libertadores

Cuando Cliver y su hermano Kenny viajaron a Lima para la final de la Libertadores, el municipio de su pueblo le dio el pasaje de autobús.

Antes de ir a la capital, cuando en la plaza de su pueblo transmitieron en pantalla gigante un partido del fútbol local, Cliver se animó a agarrar el micrófono y pedir apoyo para su sueño de relatar un partido de Libertadores.

"Agarré el micro y dije, miren, soy Pol Deportes. Voy a ir a la final de la Copa Libertadores. No sé si me podrían apoyar dando like a los videos, y narré un poquito".

"La gente se emocionó, me abrazó, me dijo tienes que ir, tienes que poner en alto a Andahuaylas y todo eso yo lo tenía en mi mente, que no podía defraudar a todos ellos".

"También algunas pocas empresas con su granito de arena confiaron en nosotros".

Gentileza Pol Deportes El micrófono que le regaló su tío y el cubito que él mismo hizo con cartón y esponja de lavar platos lo acompañaron a Madrid.

Al llegar a Lima, Cliver logró grabar entrevistas con hinchas de los clubes brasileños, pero la policía no le permitió llegar hasta el estadio Monumental.

"Estaba triste. Y le dije a mi hermano nos vamos esta tarde a Andahuaylas. Pero él me decía, no te vas a ir defraudado".

Mientras pensaban qué hacer fueron a la pollería en Lima de un paisano de su provincia, quien les sugirió subir al cerro.

"Él nos dijo, yo una vez grabé en el cerro un video llevando pollo y llegó a un millón de vistas y creo que podemos ir ahí".

El resto es historia.

"En el cerro armé mi tripo, me puse de valor, con mi papá de comentarista y mi hermano de camarógrafo".

En el segundo tiempo ya más de 10 mil personas seguían en vivo la transmisión en Tik Tok. La grabación posterior superó rápidamente el millón de vistas.

Y todo con un micrófono que le había regalado su tío, sujetado en un cubo casero que Cliver armó él mismo.

"Este cubito lo hice por necesidad porque en Andahuaylas no lo vendían. Lo hice de cartón y esponja de lavar platos y pues hasta ahora me acompaña".

Gentileza Pol Deportes Cliver cumplió su sueño de conocer el Estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid.

El cariño "super increíble" en Madrid

La experiencia de llegar a España está siendo "super increíble", cuenta Cliver.

"Agradezco a Dios primeramente, agradezco a todas las personas que me están apoyando para que yo pueda llegar aquí a Madrid".

"Ha sido super increíble el cariño de las personas acá en España. También hicimos un vivo para Perú y había muchos peruanos compatriotas, estoy orgulloso de ser peruano y feliz de estar aquí".

Mientras se preparaba para el partido de la Champions, Cliver compartió sus predicciones para la Copa del Mundo.

"Yo creo que para el Mundial 2026 los favoritos son España y Portugal".

Cuando vuelva a Perú, el joven quiere terminar la secundaria y estudiar comunicaciones.

"Hay universidades que me quieren apoyar y del gobierno me quieren dar una beca", cuenta.

Cualquiera sea su camino, y gracias en gran parte a los valores que recibió de sus padres, el adolescente "la tiene clara".

BBC Mundo: "Una última pregunta. ¿Cómo piensas que vas a conseguir tu sueño de convertirte en periodista"?

Cliver: "Con fe, constancia, trabajo y humildad".

Cliver fue entrevistado por Agustina Latourrette, del equipo de video de BBC Mundo.

