Getty Images

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, no pudo recibir personalmente el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, la dirigente decidió poner fin a su clandestinidad y salir rumbo a Oslo, donde se espera que arribe en las "próximas horas".

"Estaré en Oslo, estoy en mi camino (…) Estoy por abordar el avión ahora mismo", anunció Machado en una breve conversación telefónica con los miembros del Instituto y del Comité del Nobel que ellos difundieron.

Después de un período de incertidumbre, en el cual los organizadores del evento informaron de la ausencia de la premiada y dijeron desconocer su paradero, se espera que en las "próximas horas" arribe a la capital noruega.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo posible para acudir hoy a la ceremonia. Un viaje en una situación de peligro extremo. Aunque no podrá asistir a la ceremonia ni a los eventos de hoy, nos complace profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", expresó el instituto en un comunicado.

Estaba previsto que Machado asistiera a la ceremonia en el ayuntamiento de Oslo, la cual fue presidida por los reyes Harald y Sonja, por cuatro presidentes latinoamericanos y una de las nietas del activista de los derechos civiles estadounidense Martin Luther King.

"Mi madre nunca rompe una promesa", declaró Ana Corina Sosa Machado, la hija de la opositora, al anunciar que no solo su arribo a la capital noruega, sino también su "pronto" regreso a Venezuela.

Per Ole Hagen/WireImage Ana Corina Machado recibió el galardón en nombre de su madre, quien no pudo estar presente en la ceremonia.

Por un futuro mejor

En su discurso, Machado ha asegurado que el galardón es importante no solo para Venezuela, sino para el mundo.

"Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz", dijo.

"Y lo más importante, el principal aprendizaje que los venezolanos podemos compartir con el mundo es la lección forjada a través de este largo y difícil camino: si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", agregó.

Machado, en boca de su hija, también aseveró que la lucha que lidera trasciende las fronteras venezolanas.

"Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye con toda la humanidad", aseveró.

Las palabras de Machado estuvieron en sintonía con las que ofreció el presidente del Comité del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, en su largo y polémico discurso, en el cual, tras reconocer que la decisión de otorgarle el premio a la venezolana había sido controversial, la defendió.

"La paz y la democracia no pueden separarse sin que ambas pierdan su significado. La paz duradera requiere un Estado de derecho, la participación política y el respeto por la dignidad humana", afirmó.

Sus "incansables esfuerzos para promover los derechos y libertades en Venezuela" y por favorecer "una transición justa y pacífica hacia la democracia" fueron las razones esgrimidas por el Comité del Nobel para entregarle el premio en octubre pasado.

Y acto seguido, Frydnes recordó que "durante mucho", la oposición venezolana ha utilizado distintos medios para conseguir un cambio político.

"Desde el boicot electoral cuando el sistema estaba demasiado corrompido, hasta la participación cuando pequeños resquicios en el proceso lo permitían. Han intentado el diálogo, la organización, la movilización y una extensa labor de documentación electoral", mencionó e hizo votos porque este reconocimiento contribuya a la recuperación de la democracia en el país suramericano.

Eva Marie Uzcategui/Bloomberg via Getty Images Desde enero, todo contacto con Machado ha sido a través de sus redes sociales y videoconferencia.

9 meses por cámaras y redes

La presencia de Machado en Oslo había generado gran expectativa, porque no se le ve en público desde el pasado 9 de enero, cuando encabezó una manifestación en Caracas contra la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo.

A finales de 2024, Machado anunció que pasaría a la clandestinidad, en medio de la ola de represión con la que las autoridades venezolanas respondieron a las protestas desatadas en el país tras los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales, que dejaron más de 2.000 detenidos, entre ellos decenas de dirigentes opositores.

La dirigente se ha convertido en la principal voz de la disidencia frente al gobierno de Maduro, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.

En octubre de 2023 fue elegida como candidata unitaria de la oposición en unas elecciones primarias, pero las autoridades le impidieron participar en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024.

Sin embargo, Machado no se quedó de brazos cruzados y respaldó al diplomático Edmundo González Urrutia, quien, de acuerdo con las actas recabadas por la oposición, ganó los comicios con el 66% de los votos, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor a Maduro sin mostrar pruebas que sustentaran esa decisión.

La figura de Machado se hizo familiar para los venezolanos a partir de 2003, cuando desde la organización Súmate impulsó el proceso activar un referendo que buscaba revocar el mandato del entonces presidente Chávez.

En 2010, fue elegida diputada y en 2012 mantuvo un tenso intercambio con el desaparecido mandatario, cuya política de nacionalizaciones de empresas cuestionó.

"Expropiar es robar", le espetó, mientras que Chávez le replicó: "Hasta ladrón me llamó. Me llamó ladrón delante del país".

Odd ANDERSEN / AFP via Getty Images El presidente de Argentina, Javier Milei, fue uno de los mandatarios que viajaron a Olso para presenciar la entrega del Nobel de la Paz 2025.

Con olor y sonido venezolano

La ceremonia de entrega del premio a Machado, la primera venezolana en recibir este galardón estuvo llena de gestos hacia el país suramericano.

La sala del ayuntamiento de Oslo, donde se tradicionalmente se celebra la ceremonia cada 10 de diciembre, fue decorada con bromelias, unas plantas tropicales que se pueden conseguir en la selva amazónica, parte de la cual se encuentra en territorio venezolano.

Asimismo, la ceremonia fue amenizada por los artistas venezolanos Danny Ocean y la pianista Gabriela Montero. El primero interpretó una fusión del Alma Llanera y Venezuela, mientras que Montero interpretó una versión del himno venezolano.

Problemas en casa

Y aunque la hija de la dirigente aseguró que su madre regresará pronto al país, hay dudas de esto.

Hace unas semanas, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, advirtió a la opositora que, si abandonaba el país, la consideraría una "fugitiva" y buscaría arrestarla en caso de que intentara regresar.

Desde 2014 pesa sobre Machado una prohibición de salida del país impuesta por un tribunal en respuesta a su presunta participación en los sucesos violentos en los que derivó una marcha celebrada en Caracas el 12 de febrero de 2014.

Por este caso fue encarcelado el exalcalde y exprecandidato presidencial Leopoldo López.

Pese a que ha transcurrido más de una década desde aquellos hechos y a que Machado jamás fue procesada penalmente, la medida judicial se ha mantenido.

La salida del país de Machado había sido anunciada por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien, en tono de sorna, dijo: "La vamos a extrañar".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más