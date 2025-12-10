Getty Images

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, llegará a Oslo, aunque no estará presente en la ceremonia de entrega del galardón este miércoles, según informó el Instituto Nobel Noruego.

Después de un período de incertidumbre, en el cual los funcionarios del Instituto Nobel habían informado de la ausencia de la galardonada y de desconocer su paradero, se ha confirmado que se encuentra a salvo y camino a la capital Noruega.

"La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo posible para acudir hoy a la ceremonia. Un viaje en una situación de peligro extremo. Aunque no podrá asistir a la ceremonia ni a los eventos de hoy, nos complace profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", expresó el instituto en un comunicado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Estaba previsto que Machado asistiría a la ceremonia en el ayuntamiento de Oslo en presencia del rey Harald, la reina Sonja y líderes latinoamericanos incluyendo los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa.

Durante la semana previa hubo especulaciones en torno a la presencia de la galardonada y, temprano este miércoles, se dijo que no estaría en la ceremonia y que se desconocía su paradero.

"Desafortunadamente no se encuentra en Noruega y no estará en el escenario en el ayuntamiento de la Ciudad de Oslo a la 1 p.m. cuando se inicie la ceremonia", expresó a la emisora NRK Kristian Berg Harpkiven, director del instituto y secretario permanente del ente seleccionador.

Aunque Machado no llegará al evento, la ceremonia seguirá adelante y será su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien recibirá el premio y pronunciará un discurso en nombre de su madre, añadió Harpkiven.

En octubre, el Comité del Premio Nobel decidió entregarle el reconocimiento a la opositora por sus "incansables esfuerzos para promover los derechos y libertades en Venezuela" y por favorecer "una transición justa y pacífica hacia la democracia".

"María Corina Machado ha dedicado años a trabajar por la libertad del pueblo venezolano", subrayó la institución, la cual agregó que "el férreo control del poder por parte del gobierno venezolano y su represión contra la población no son fenómenos únicos en el mundo".

"Dios mío… No tengo palabras", fue la primera reacción de la opositora al conocer en octubre pasado la noticia de que se convirtió en la primera venezolana en recibir el premio.

"Este es el logro de un movimiento, de una sociedad. Ciertamente no merezco un premio así, pero lo recibo con humildad y agradecimiento en nombre del pueblo de Venezuela", agregó durante la conversación telefónica que mantuvo con Kristian Berg Harpviken, presidente del Comité Noruego del Premio Nobel de Paz.

La presencia de Machado había sido anunciada semanas atrás por el Instituto Nobel. Y, por ello, se pensaba que lograría viajar hasta la capital noruega.

A la opositora no se le ve en público desde el pasado 9 de enero, cuando encabezó una manifestación en Caracas contra la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo.

A finales de 2024, Machado anunció que pasaría a la clandestinidad, en medio de la ola de represión con la que las autoridades venezolanas respondieron a las protestas desatadas en el país tras los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales, que dejaron más de 2.000 detenidos, entre ellos decenas de dirigentes opositores.

Lise Åserud / NTB / AFP via Getty Images La hija de Machado, Ana Corina, se había trasladado a Oslo para acompañar a su madre y será quien reciba el premio en su nombre.

La dirigente se ha convertido en la principal voz de la disidencia frente al gobierno de Maduro, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.

En octubre de 2023 fue elegida como candidata unitaria de la oposición en unas elecciones primarias, pero las autoridades le impidieron participar en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024.

Sin embargo, Machado no se quedó de brazos cruzados y respaldó al diplomático Edmundo González Urrutia, quien, de acuerdo con las actas recabadas por la oposición, ganó los comicios con el 66% de los votos, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor a Maduro sin mostrar pruebas que sustentaran esa decisión.

La figura de Machado se hizo familiar para los venezolanos a partir de 2003, cuando desde la organización Súmate impulsó el proceso activar un referendo que buscaba revocar el mandato del entonces presidente Chávez.

En 2010, fue elegida diputada y en 2012 mantuvo un tenso intercambio con el desaparecido mandatario, cuya política de nacionalizaciones de empresas cuestionó.

"Expropiar es robar", le espetó, mientras que Chávez le replicó: "Hasta ladrón me llamó. Me llamó ladrón delante del país".

Eva Marie Uzcategui/Bloomberg via Getty Images Desde enero, todo contacto con Machado ha sido a través de sus redes sociales y videoconferencia.

"La vamos a extrañar"

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, advirtió hace unas semanas a la opositora que, si abandonaba el país, la consideraría una "fugitiva" y buscaría arrestarla en caso de que intentara regresar.

Desde 2014 pesa sobre Machado una prohibición de salida del país impuesta por un tribunal venezolano en respuesta a su presunta participación en los sucesos violentos en los que derivó una marcha celebrada en Caracas el 12 de febrero de 2014.

Por este caso fue encarcelado el exalcalde y exprecandidato presidencial Leopoldo López.

Pese a que ha transcurrido más de una década desde aquellos hechos y a que Machado jamás fue procesada penalmente, la medida judicial se ha mantenido.

Menos duro se mostró el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien ha pasado los últimos días anunciado la partida de Machado.

"La vamos a extrañar", dijo en el programa que conduce en la televisión estatal.

"El equipo está instalado desde hace días en Noruega. Y aunque la maquinaria mediática anda con el cuento de que nadie sabe dónde está, la realidad es menos poética. La mujer dejó el pelero (se fue) con la misma elegancia con la que Edmundo González gestionó su salida exprés del país. Nada de desaparición ni drama, pura logística de manual y aviones que viajan en silencio con inmunidad diplomática", declaró.

*Con información de última hora de la agencia Reuters

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más