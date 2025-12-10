AFP via Getty Images José Antonio Kast y Jeannette Jara se enfrentan este domingo en las elecciones presidenciales de Chile.

Cuando falta poco para el balotaje presidencial en Chile, el ultraderechista José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara se enfrentarán en las urnas este domingo en unos comicios presidenciales en los que por primera vez el voto es obligatorio.

Aunque las últimas encuestas le dan la ventaja a Kast por un margen superior a diez puntos frente a Jara, el gran interrogante sobre cómo se comportará el voto de los indecisos complica los pronósticos.

Kast pareciera estar aprovechando las transferencias de votos de los candidatos de derecha derrotados en la primera vuelta, tras conseguir el apoyo del libertario Johannes Kaiser y de la representante de la derecha más tradicional Evelyn Matthei.

Entre los factores de incertidumbre que acompañan esta elección está el destino de los votos de los más de cinco millones de chilenos que por primera vez estarán obligados a sufragar.

Tampoco está claro cuál será la preferencia de los que votaron en la primera vuelta por el candidato antisistema Franco Parisi, quien consiguió la tercera posición con casi el 20% de los sufragios.

En ese contexto, el abogado José Antonio Kast, líder de la ultraderecha y fundador del Partido Republicano, disputa la presidencia por tercera vez con un discurso de "mano dura" centrado en los temas de seguridad y migración, así como también la reducción del gasto fiscal.

La exministra del Trabajo del actual gobierno, Jeannette Jara, representante de una alianza que agrupa a todos los sectores de la izquierda y la centroizquierda chilena, llega al balotaje tras haber ganado la primera vuelta electoral, con un mensaje centrado en un mayor acceso a las redes de protección social, y medidas para enfrentar los problemas de seguridad y migración, dos asuntos prioritarios para los chilenos.

Ambos han intentado conseguir el apoyo de los votantes que se consideran más cercanos al centro político, en una elección histórica marcada por el fuerte antagonismo que representan los modelos de sociedad que cada uno defiende.

¿Pero cómo se comparan las propuestas más emblemáticas de ambos candidatos?

"Más plata en tu bolsillo"

La candidata comunista de 51 años, sostuvo que, si gana, su gobierno apostará por representar la visión de la izquierda y la centroizquierda agrupada en la coalición política que la respalda.

En lo económico, Jara propuso la creación de un "ingreso vital" cercano a los US$800 mensuales, para mejorar la situación económica de las familias más vulnerables, el cual sería financiado gradualmente con subsidios estatales a pequeñas y medianas empresas.

"En mi gobierno queremos poner más plata en tu bolsillo", declaró la candidata.

AFP via Getty Images Jeannette Jara es la abanderada del oficialismo que representa a los distintos sectores de la izquierda y centroizquierda chilena.

Jara prometió reducir el precio de las cuentas de luz y que el Estado entregue un apoyo económico al ahorro que realizan los jóvenes de entre 25 y 40 años para la compra de una vivienda.

Otra de sus propuestas es eliminar el uso de la Unidad de Fomento (UF) en las áreas de salud y educación para evitar el aumento "excesivo" de los pagos. La UF es un índice que se reajusta diariamente según la inflación y se utiliza para expresar el valor de las viviendas, los préstamos bancarios o el costo de los seguros de salud.

También propuso la creación de un subsidio unificado al empleo para mujeres, jóvenes y adultos mayores, además de la reducción de las listas de espera para la atención médica.

En el tema migratorio, a diferencia de las deportaciones masivas que promete Kast, Jara propuso la creación de un registro biométrico y una "regularización acotada" para aquellos extranjeros sin antecedentes delictivos, con empleo y que mantengan vínculos familiares, además de un registro biométrico de los extranjeros que viven en el país.

Por otro lado, la candidata oficialista se comprometió a fortalecer el control fronterizo con apoyo de las Fuerzas Armadas y tecnología de vigilancia.

Y en el terreno de la seguridad, Jara sostuvo que su gobierno atacará las finanzas del crimen organizado. Para eso, propuso levantar el secreto bancario (una norma que protege la privacidad de las transacciones financieras) con el fin de rastrear el flujo de dinero vinculado al narcotráfico.

"No basta con más cárceles o más carabineros si no enfrentamos de raíz al crimen organizado", afirmó.

En paralelo, la candidata prometió fortalecer a las policías del país y aumentar el control de las armas.

El el último debate presidencial previo al balotaje, Jara anunció que si se convierte en presidenta, renunciará a su militancia en el Partido Comunista.

Sobre la amenaza de una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, Jara sostuvo que el presidente Nicolás Maduro, "sin lugar a dudas debe dejar el poder", pero advirtió que la propuesta Donald Trump le parece que "viola el derecho internacional".

"No voy a amparar la invasión de otro país", afirmó.

"Un país seguro"

El eje central de la campaña de Kast ha girado en torno a los temas de seguridad y migración.

El ultraderechista ha articulado su discurso en torno a la idea de un "gobierno de emergencia", para enfrentar un aumento de la criminalidad.

AFP via Getty Images José Antonio Kast consiguió el respaldo de los otros candidatos de derecha, presentándose al balotaje como el único representante del sector.

Kast propuso construir cárceles de máxima seguridad, endurecer las penas a los infractores de la ley, el fin de los "narcofunerales", una revisión de cómo se aplica la legítima defensa, y establecer una fuerza especial para recuperar zonas del país dominadas por la delincuencia.

"Chile volverá a ser un país seguro", dijo el candidato. En el tema migratorio, prometió deportaciones masivas de inmigrantes en situación irregular, incluyendo vuelos chárter que los llevarán de regreso a sus países de origen y cuyo costo debería ser financiado, en parte, por los propios pasajeros.

"Vamos a cerrar las fronteras en todos aquellos lugares donde haya pasos irregulares", afirmó, como parte de su Plan Escudo Fronterizo, aunque en los últimos días moderó el discurso diciendo que las deportaciones en su gobierno no serían como las de EE.UU. "Hay distintas maneras de invitar a las personas a salir, pero ¿quién va a pagar?. Yo no voy a pagar", afirmó.

También propuso que la migración irregular se convierta en un delito y que los extranjeros indocumentados no tengan acceso a los beneficios básicos que provee el Estado como educación, vivienda o salud.

En el ámbito económico, Kast ha planteado impulsar la "austeridad", recortando el gasto fiscal en US$6.000 millones en un plazo de 18 meses, una medida cuya factibilidad de ser aplicada ha sido puesta en duda por la magnitud de un recorte que, para concretarse, implicaría una disminución de beneficios sociales para la población.

El candidato, sin embargo, aseguró que es posible hacer el recorte sin afectar beneficios sociales, como la Pensión Garantizada Universal (PGU), aunque no ha detallado cómo implementaría el ajuste.

En lo tributario, el exdiputado anunció que bajo su mandato bajará el impuesto corporativo del actual 27% al 23% para las empresas medianas y grandes y prometió que eliminará el impuesto a las ganancias de capital en la venta de acciones en algunos casos.

A diferencia de su discurso en la elección previa, Kast ha evitado hablar de temas como el aborto y el matrimonio igualitario, como tampoco sobre las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet, del que en el pasado defendió algunas políticas.

El plan de gobierno de Kast ha generado comparaciones con figuras como el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Estados Unidos, Donald Trump; o el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.

En el plano internacional, Kast dijo en uno de los debates presidenciales que su postura frente a una posible incursión militar de Estados Unidos en Venezuela está representada en la frase inscrita en el escudo chileno: "Por la razón o la fuerza".

Y sobre el gobernante de El Salvador, Nayib Bukele, adalid de las políticas de mano dura contra el crimen, dijo que si todos los chilenos tuvieran que votar hoy y estuviera Bukele en la papeleta, "elegirían a Bukele".

